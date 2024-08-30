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«Наполи» объявил о покупке Скотта МакТоминэя

вчера, 23:27

«Наполи» подписал хавбека «Манчестер Юнайтед» Скотта МакТоминэя.

О сроке действия контракта игрока с клубом не сообщается.

«Наполи» объявил о покупке Скотта МакТоминэя

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 05:27
Интересно, кто из англичан вообще хорошо заиграл в Италии? Мне сейчас в голову никто не пришел
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 01:24
Из Англии в Италию? Это не шутка? Я бы в жизни так не поступил, современная футбольная Италия сейчас далеко не на пике своей привлекательности и уровня футбола. Лучше бы в какой-нибудь Эвертон перешел, в английских аутсайдеров, да хоть к новичкам АПЛ в этом сезоне. Но в Италию?
Roger Young
Roger Young
сегодня в 00:22
Обидно за Мактоминея, нормальный игрок, но постоянно играет в каком-то болоте. Попал из огня да в полымя. Снова проблемная команда в которой точно не будет кубков и прогресса.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:04
Довольно странный трансфер...
Видимо это очередная история от Конте.
Осталась дождаться, когда Скотт выйдет на поле.
Только игрой он может доказать правоту тренера.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:51
Тут куда интереснее узнать, что ему Конте такого наобещал, что кельт сразу с насиженного места дернул))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:49
Зря мю его отдал
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 23:30
Поглядим. Даже интересно.
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