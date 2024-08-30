«Наполи» объявил о покупке Скотта МакТоминэя

«Наполи» подписал хавбека «Манчестер Юнайтед» Скотта МакТоминэя.
О сроке действия контракта игрока с клубом не сообщается.
«Наполи» подписал хавбека «Манчестер Юнайтед» Скотта МакТоминэя.
О сроке действия контракта игрока с клубом не сообщается.
Видимо это очередная история от Конте.
Осталась дождаться, когда Скотт выйдет на поле.
Только игрой он может доказать правоту тренера.
Видимо это очередная история от Конте.
Осталась дождаться, когда Скотт выйдет на поле.
Только игрой он может доказать правоту тренера.