Холанд догнал Руни и обошёл Луиса Суареса. Мечтает заслужить «Золотой мяч» голами

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25 августа 2024, 17:01

Хочет забивать по мячу за матч.

Гвардиола продолжает издеваться над норвежцем

После хет-трика Холанда в ворота «Испвича» у тренера «Манчестер Сити» спросили, является ли Эрлинг самым потрясающим форвардом, которого Хосеп видел. «А Месси?» – отреагировал Гвардиола. Если бы испанцу дали время подумать, то вспомнил бы, что в «Барселоне» играл с бразильцем Роналдо. А до этого с Ромарио, который в лучших матчах оставлял прекрасное впечатление, великий мастер. Но Гвардиола добавил, что Холанд чисто по количеству голов тянет на сравнение с Месси и Роналду.

И статистика – половина дела. Эрлинг по-прежнему плох в решающих матчах. Из-за его бездействия пришлось бить пенальти в финале Суперкубка Англии. «Манчестер Сити» не повторил подвиг «Брайтона», не сумел обыграть тен Хага в основное время матча. Но трофей достался команде Холанда, а сам Эрлинг реализовал пенальти в серии. Норвежец, невзирая на молодость, ему всего 24 года, является большим специалистом по анализу своих матчей. Холанд знает, что ему надо иначе играть в финалах.

А когда давления меньше, то Эрлинг справляется идеально. Нападающий привык, что Гвардиола его подкалывает. Холанд не из тех, кто внимательно выслушивает комплименты. После матча против «Ипсвича» репортер рассказал, что с друзьями играет в фэнтези-футбол. У всех Эрлинг капитан, кроме одного, и над ним прикалываются. Норвежец ответил, что этот друг сам виноват. И вообще ему не очень интересно, если кто-то не оценивает его таланты по достоинству. Это наглый парень.

Холанд близок к одному голу за матч в АПЛ в среднем

Теперь у Эрлинга 67 голов в 68 матчах. Достаточно дубля в ворота «Вест Хэма» в субботу, чтобы дойти до темпа, о котором Холанд говорил. Гол за игру является безумным показателем. Хотя в прошлом сезоне результативность нападающего «горожан» предсказуемо упала, 27 мячей позволили выиграть вторую «Золотую бутсу АПЛ » подряд. Даже меткий пенальтист Коул Палмер из «Челси» не сумел превзойти великана из Норвегии. При этом Холанда по делу не назвали лучшим игроком сезона.

Почетную награду получил Фил Фоден. Англичанина Холанд выделил, когда в черном смокинге давал интервью маленькому мальчику в день церемонии награждения. Еще Эрлинг назвал недооцененным из игроков «Манчестер Сити» Аканджи. А какой статус у самого Холанда? Он точно не такая суперзвезда, как Мбаппе. Килиан чаще попадал на первые полосы. У него более бурная личная жизнь и больше скандалов. У Холанда чистые переходы из «Зальцбурга» в «Боруссию» Дортмунд, а потом в Англию.

Выбрал бывший клуб отца – «Манчестер Сити», хотя приглашали в «Реал» и «Барселону». Сейчас в Мадриде форварду нет места. А у каталонцев нет на него денег. Вот так трансферный расклад оставляет Холанда в составе сильнейшей команды Англии. Форвард не бросает идею поиграть в разных элитных лигах. Но пока Перес не расчистил нападающему место в «Реале», и пока Гвардиола не покинул «Манчестер Сити», Холанд будет развиваться в составе команды, с которой можно бить рекорды АПЛ .

В первом сезоне в рейтинговой лиге Холанд забил 36 мячей. Сейчас у него уже 7 хет-триков. Агуэро поставил рекорд лиги – 12 трехочковых. Но легенда «горожан» провел в Англии десять сезонов, и только в одном из них был запасным. У Холанда стартовал третий сезон, а уже подобрался вплотную к Анри, Кейну и Оуэну, у которых по 8 хет-триков за всю карьеру в АПЛ . Также Холанд сравнялся с Руни – тоже семь тройных ударов в АПЛ , и обошел бывшего форварда «Ливерпуля» Луиса Суареса, у него 6 хет-триков.

Для «Золотого мяча» нужна новая победа в Лиге чемпионов

У «Манчестер Сити» такая структура игры, что одному человеку сложно оказаться главным героем. Даже Де Брюйне понимает, почему у него никогда не было реальных шансов на коллекцию индивидуальных наград. Но Кевин – ассистент, ему нравится раздавать голевые передачи. У Холанда другая психология. Норвежец в этом плане, как Левандовски, не особо делится мячом. У Холанда теперь 101 поединок за «Манчестер Сити», 94 гола и 14 голевых передач. Двенадцать из них отдал в АПЛ .

В 24 года Холанд остается нападающим, которому нужно над собой работать. Но Эрлинг радует идеальным пониманием футбола, как было у молодого Ибрагимовича. Вот только если Златану нравилось унижать соперников собственной техникой, доказывать, что высокий форвард может иметь крутой дриблинг, то у Холанда другой подход. Эрлинг работает на эффективность. Как только видит возможность нанести удар по воротам – не сомневается. По желанию сыграть эффективно похож на Харри Кейна.

Но чтобы футболист формата Холанда получил «Золотой мяч», надо в сезоне без крупных турниров для сборных выиграть Лигу чемпионов. Эрлинг не такой техничный, как бразильцы Роналдо и Роналдиньо. Норвежец не такой заметный на поле, как были молодые Месси и Роналду. Не проходил путь тактического становления, как было у Мбаппе и Винисиуса. Не надо тратить много сил на разрушения чужих атак, как придется Беллингему. Холанд это голевая машина. Но у этого автомата тоже есть чувства.