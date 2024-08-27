Роналду забил 899-й гол в карьере

1724792018

вчера, 23:53

Нападающий «Аль-Насра» забил со штрафного в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи» (4:1).

Этот гол стал для португальца 899-м в карьере. За «Аль-Наср» КриРо забил 62 гола.