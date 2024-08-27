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Роналду забил 899-й гол в карьере

вчера, 23:53
Аль-ФейхаЛоготип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)1 : 4Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил со штрафного в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи» (4:1).

Этот гол стал для португальца 899-м в карьере. За «Аль-Наср» КриРо забил 62 гола.

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Все комментарии
Сержант 7 1
Сержант 7 1 ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 14:30
Нет. Чеферин! УЕФА!
dlyaigry
dlyaigry
сегодня в 14:10
Ни одного титула не принесли эти голы не команде и не ему. Месси чемпион мира. МИРА)))
dlyaigry
dlyaigry
сегодня в 14:08
Гном чемпион мира, двухкратный чемпион ЮА, а Рон пусть тешится голами))). Месси уделал его по всем статьям. Месси N1 в футболе. А Рон где-то в середине между 10 и 20))). Ромарио тоже забил больше тысячи и что?))
Baggio R.
Baggio R. ответ Сержант 7 1 (раскрыть)
сегодня в 12:48
Награду вручать будут всякие Аль-Фейхи совместно с Люксембургами, Андоррами прочими Лихтенштейнами.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:54, ред.
Щас вообще гол со штрафного - редкость. Молодежь нихрена не умеет против стенки по мячу бить.

Модный верен себе. Талант не пропьешь.
Capral
Capral
сегодня в 11:30
А молодые злопыхатели Рончика, как обычно, еще не сложили портфель в школу и не сделали уроки...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:12
Надеюсь, что дойдёт до 1000 голов.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:01
Молодец бесспорно. жаль только, что половина из офсайда и треть с пеналей...
Сержант 7 1
Сержант 7 1 ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 07:51, ред.
А "дети гнома" в шоке.
Кстати, в курсе? Чеферин скоро вручит Рону награду, как лучшему снайперу ЛЧ всех времён! Именно такая дословная формулировка. Гном теперь может даже не пыжиться догонять. Смысла нету. Рон лучший НАВСЕГДА!
Не знаю, почему соккер умалчивает. Восстанавливаю справедливость.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 07:38
Я не его обожатель)))
Но в принципе в восторге от этого достижения!)
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:36
Присоединяюсь. Он скоро 1000 забьёт!!!⚽️
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:17
Количество обязательно должно перейти в качество. Наконец это случилось и есть гол Роналду с штрафного. Мои искренние поздравления всем фанатам кр7.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 03:51
Пожилые обожатели "Рончика" в экстазе)
ghnc54b4gcnn
ghnc54b4gcnn
сегодня в 01:22
В следующей игре думаю будут юбилейный мяч, удачи Рону
Capral
Capral ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:57, ред.
А разные пистонеллы- будут выпрашивать ЗМ по почте и требовать возмещения в 50 евро.)))
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:55
Не вероятное достиженее!! Рон скоро их до тысячи добьет.⚽⚽⚽ Великий рекордсмен и величайший на футболе 🐐
Capral
Capral
сегодня в 00:42
Красавец Рон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мои поздравления!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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