Роналду забил 899-й гол в карьере

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил со штрафного в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи» (4:1).
Этот гол стал для португальца 899-м в карьере. За «Аль-Наср» КриРо забил 62 гола.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил со штрафного в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи» (4:1).
Этот гол стал для португальца 899-м в карьере. За «Аль-Наср» КриРо забил 62 гола.
Модный верен себе. Талант не пропьешь.
Модный верен себе. Талант не пропьешь.
Кстати, в курсе? Чеферин скоро вручит Рону награду, как лучшему снайперу ЛЧ всех времён! Именно такая дословная формулировка. Гном теперь может даже не пыжиться догонять. Смысла нету. Рон лучший НАВСЕГДА!
Не знаю, почему соккер умалчивает. Восстанавливаю справедливость.
Кстати, в курсе? Чеферин скоро вручит Рону награду, как лучшему снайперу ЛЧ всех времён! Именно такая дословная формулировка. Гном теперь может даже не пыжиться догонять. Смысла нету. Рон лучший НАВСЕГДА!
Не знаю, почему соккер умалчивает. Восстанавливаю справедливость.
Но в принципе в восторге от этого достижения!)
Но в принципе в восторге от этого достижения!)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣