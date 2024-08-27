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Латышонок — лучший вратарь РПЛ по статистическим показателям

вчера, 10:31

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок является лидером РПЛ по предотвращённым голам (4.0). Также в первую тройку по данному показателю входят голкипер «Динамо» Андрей Лунёв (1.4) и страж ворот «Оренбурга» Николай Сысуев (1.2). А худшие по предотвращённым голам — Рустам Ятимов из «Ростова» и Гиорги Шелия из «Ахмата» (по +2.0).

Латышонок также лидирует в лиге по общему количеству сэйвов (23) и проценту сэйвов (96%).

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 17:46
- Сплюньте, через левое плечо три раза... И всё будет пучком...
- А если серьёзно - Латышонок не из таких. Парень - работяга. Он своей игрой буквально "выгрыз" место в Зените. И просто так его терять он явно не собирается...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 14:58
Кто бы сомневался? ОднознАчно лучший!
wuv22auj4m47
wuv22auj4m47
вчера в 12:57
Латышонок - это то, что нужно было Зениту.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 11:48
Когда начинают много пиарить и хвалить, начинается звёздная болезнь, а это очень плохо.
adekvat
adekvat
вчера в 11:18
Боярский : Латышонок и Глушенков лучшие трансферы Зенита за последнее время, и черт побери они не бразильцы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:01
Статистика вещь упрямая и, как говорится, всё знает, но в некоторых моментах хочется с ней поспорить. Латышонок стоял хорошо и надёжно, но... я не увидел действительно его спасений в прошедших матчах. Когда бы он совершил выдающийся сейв, спас команду от выхода с ним один на один... Все удары в створ его ворот нетрудные для отражения и вполне "удобные", чтобы вратарь РПЛ спокойно с ними справился.
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:55
Про чердака давно всё ясно
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:44
Латышонок отличный вратарь.
Ему и Зениту очень повезло друг с другом.
Видимо просто звёзды сошлись в одной точке.
А ведь он ещё очень молодой человек.
Зенит закрыл позицию на годы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:41
Обычный вратарь, но пиарят его уж очень сильно. особенно эти вопли Чердака...
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:40
В не зависимости от того сколько Зенит забьёт, пропускает по началу очень мало и причина этому - отличная игра Евгения
shlomo
shlomo
вчера в 10:36
Ну наконец то Зенит может не беспокоиться о воротничке.... еще бы защиту как то усилить....
zdhfx6v5v5ra
zdhfx6v5v5ra
вчера в 10:35
Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок продемонстрировал впечатляющие показатели в Российской Премьер-лиге. Это свидетельствует о его высоком мастерстве и надёжности в игре.
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