Латышонок — лучший вратарь РПЛ по статистическим показателям

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок является лидером РПЛ по предотвращённым голам (4.0). Также в первую тройку по данному показателю входят голкипер «Динамо» Андрей Лунёв (1.4) и страж ворот «Оренбурга» Николай Сысуев (1.2). А худшие по предотвращённым голам — Рустам Ятимов из «Ростова» и Гиорги Шелия из «Ахмата» (по +2.0).
Латышонок также лидирует в лиге по общему количеству сэйвов (23) и проценту сэйвов (96%).
- А если серьёзно - Латышонок не из таких. Парень - работяга. Он своей игрой буквально "выгрыз" место в Зените. И просто так его терять он явно не собирается...
- А если серьёзно - Латышонок не из таких. Парень - работяга. Он своей игрой буквально "выгрыз" место в Зените. И просто так его терять он явно не собирается...
Ему и Зениту очень повезло друг с другом.
Видимо просто звёзды сошлись в одной точке.
А ведь он ещё очень молодой человек.
Зенит закрыл позицию на годы.
Ему и Зениту очень повезло друг с другом.
Видимо просто звёзды сошлись в одной точке.
А ведь он ещё очень молодой человек.
Зенит закрыл позицию на годы.