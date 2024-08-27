Латышонок — лучший вратарь РПЛ по статистическим показателям

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вчера, 10:31

Вратарь «Зенита» является лидером РПЛ по предотвращённым голам (4.0). Также в первую тройку по данному показателю входят голкипер «Динамо» (1.4) и страж ворот «Оренбурга» (1.2). А худшие по предотвращённым голам — из «Ростова» и из «Ахмата» (по +2.0).

Латышонок также лидирует в лиге по общему количеству сэйвов (23) и проценту сэйвов (96%).