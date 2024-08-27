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«Зенит» провёл 150-й матч на «Газпром Арене»

вчера, 08:46

«Зенит» провёл 150-ю игру на «Газпром Арене», в сообщении клуба сказано:

Игра против «Спартака» стала юбилейной для «сине-бело-голубых» на домашнем стадионе.

В общей сложности петербуржцы провели на «Газпром Арене» 150 официальных матчей, одержав 107 побед и забив 358 мячей.

Первая официальная игра на главном стадионе Петербурга была проведена 22 апреля 2017-го против екатеринбургского «Урала».

В 25 матчах трибуны «Газпром Арены» собирали более 50 тысяч болельщиков. Средняя посещаемость стадиона на играх «сине-бело-голубых» — 33 622 зрителя. Рекордная явка была зафиксирована 12 мая 2019 года — матч против ЦСКА, на который «Зенит» вышел в статусе чемпиона России, посетили 61 494 болельщика.

Примечательно, что именно юбилейная, 150-я игра, собравшая без малого 50 тысяч зрителей, установила внушительное статистическое достижение: общая посещаемость «Зенита» на «Газпром Арене» после встречи со «Спартаком» достигла невероятной отметки в 5 миллионов человек.

За почти семь с половиной лет на «Газпром Арене» «сине-бело-голубые» стали обладателями 13 трофеев — шести титулов чемпионов России, двух национальных Кубков и пяти Суперкубков России. Более того, четыре чемпионства и один Суперкубок были завоеваны непосредственно на газоне главного петербургского стадиона.

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Все комментарии
6zcvb4ypard6
6zcvb4ypard6
вчера в 13:01
Это немного, стоит пожелать еще столько же и все победные.
lotsman
lotsman
вчера в 11:35
Хорошая арена. Особенно хорошо на ней в холодное время года. Было что за бортом -18 а внутри арены +18. Для наших климатических условий очень хорошо.
85tjybyppd9h
85tjybyppd9h
вчера в 10:20
До конца обычно не заполняется - жаль.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 09:42
Прекрасная арена. Комфортные условия в любое время года.
nyxap3e2sexz
nyxap3e2sexz
вчера в 09:09
На стадион Санкт-Петербурга за один матч приходит столько зрителей сколько на все стадионы Москвы вместе взятые за месяц не приходит.
tt6jcsx6ukyg
tt6jcsx6ukyg ответ h5whgj6q5c3d (раскрыть)
вчера в 09:03
    h5whgj6q5c3d
    h5whgj6q5c3d
    вчера в 09:02
    А сколько её строели? Сколько денег добавляли????
    cas6jdkyr55q
    cas6jdkyr55q
    вчера в 08:58
    Один из лучших стадионов мира, на нем приятно играть всем игрокам и смотреть матчи зрителям. Всегда полный зрителей.
    58vxrj7jwxjj
    58vxrj7jwxjj ответ kgjevrfa8tyu (раскрыть)
    вчера в 08:56
    Но это же не ипподром какой-нибудь или банка кильки со ста зрителями.
    kgjevrfa8tyu
    kgjevrfa8tyu
    вчера в 08:50
    Гость
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