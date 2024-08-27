«Зенит» провёл 150-й матч на «Газпром Арене»

«Зенит» провёл 150-ю игру на «Газпром Арене», в сообщении клуба сказано:

Игра против «Спартака» стала юбилейной для «сине-бело-голубых» на домашнем стадионе.

В общей сложности петербуржцы провели на «Газпром Арене» 150 официальных матчей, одержав 107 побед и забив 358 мячей.

Первая официальная игра на главном стадионе Петербурга была проведена 22 апреля 2017-го против екатеринбургского «Урала».

В 25 матчах трибуны «Газпром Арены» собирали более 50 тысяч болельщиков. Средняя посещаемость стадиона на играх «сине-бело-голубых» — 33 622 зрителя. Рекордная явка была зафиксирована 12 мая 2019 года — матч против ЦСКА , на который «Зенит» вышел в статусе чемпиона России, посетили 61 494 болельщика.

Примечательно, что именно юбилейная, 150-я игра, собравшая без малого 50 тысяч зрителей, установила внушительное статистическое достижение: общая посещаемость «Зенита» на «Газпром Арене» после встречи со «Спартаком» достигла невероятной отметки в 5 миллионов человек.

За почти семь с половиной лет на «Газпром Арене» «сине-бело-голубые» стали обладателями 13 трофеев — шести титулов чемпионов России, двух национальных Кубков и пяти Суперкубков России. Более того, четыре чемпионства и один Суперкубок были завоеваны непосредственно на газоне главного петербургского стадиона.