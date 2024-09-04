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France Football назвал претендентов на приз лучшему тренеру года

вчера, 20:55

Журнал France Football объявил номинантов на приз лучшему тренеру года.

Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 28 октября. В список вошли:

Лионель Скалони (сборная Аргентины)

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)

Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)

Карло Анчелотти («Реал», Мадрид)

Хаби Алонсо («Байер», Леверкузен)

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Все комментарии
Kiborgovichsan
Kiborgovichsan
сегодня в 10:36
Лысый тут лишний. Опять ничего не смог с тремя составами.
Анчи - ЛЧ. Сложный турнир.
Фуенте с молодежью крепкие сборные выбил.
Алонсо с незвездным Байером чемп и кубок без единого поражения.

Лысый явно лишний тут на всём готовом. Так еще и клуб следует наказать. А то Эвертон можно, а этих нет!!!
Kiborgovichsan
Kiborgovichsan
сегодня в 10:31
Анчелотти или Алонсо
амурец
амурец
сегодня в 03:16
либо папа Карло, либо Алонсо
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:09
Алонсо
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 23:06
Все красавцы.. ☝️
3ton
3ton
вчера в 23:03
Для меня тут явный лидер - Луис де ла Фуэнте
Пройтись по Евро катком с молодым нападением.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:39
Либо тренер сборной Испании, либо Алонсо. Испанцы прошли через самых сильных соперников, а Алонсо впервые выиграл Бундеслигу + Кубок Германии и финал ЛЕ. И это не с топовой командой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:20
Анчелотти, однозначно ☝️😉
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:15
Тренер сборной Испании, вторым я бы поставил Алонсо
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:15
А вот тут, в отличие от награды "лучшему молодому футболисту" выбор действительно сложный и конкуренты достойные
Скаллони выиграл Кубок Америки
Пеп в четвертый раз подряд выиграл АПЛ
Гасперини завоевал первый ЕК трофей для Аталанты
Анчи выиграл ЛаЛигу и ЛЧ+ Супер Кубок Европы и стал рекордсменом среди тренеров по победам в ЛЧ!
Алонсо со своим непобедимым Байером завоевал золотой дубль в Германии, причем это чемпионство стало первым для в истории Байера!!!
Ну и Де Ла Фуэнте привел сборную Испании к победе на ЧЕ!!! Испанцы шикарно прошли весь турнир и заслуженно завоевали золотые медали!
Достойны все, но мой выбор Де Ла Фуэнте
Вещий
Вещий
вчера в 20:58
Достойных много, осталось выбрать лучшего.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:58
Луис де ла Фуэнте - лучший, прекрасно выиграл Евро, выбил сильных соперников - немцев, французов
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:56
Луис де ла Фуэнте
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