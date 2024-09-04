France Football назвал претендентов на приз лучшему тренеру года

Журнал France Football объявил номинантов на приз лучшему тренеру года.
Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 28 октября. В список вошли:
Лионель Скалони (сборная Аргентины)
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)
Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)
Карло Анчелотти («Реал», Мадрид)
Хаби Алонсо («Байер», Леверкузен)
Скаллони выиграл Кубок Америки
Пеп в четвертый раз подряд выиграл АПЛ
Гасперини завоевал первый ЕК трофей для Аталанты
Анчи выиграл ЛаЛигу и ЛЧ+ Супер Кубок Европы и стал рекордсменом среди тренеров по победам в ЛЧ!
Алонсо со своим непобедимым Байером завоевал золотой дубль в Германии, причем это чемпионство стало первым для в истории Байера!!!
Ну и Де Ла Фуэнте привел сборную Испании к победе на ЧЕ!!! Испанцы шикарно прошли весь турнир и заслуженно завоевали золотые медали!
Достойны все, но мой выбор Де Ла Фуэнте
Скаллони выиграл Кубок Америки
Пеп в четвертый раз подряд выиграл АПЛ
Гасперини завоевал первый ЕК трофей для Аталанты
Анчи выиграл ЛаЛигу и ЛЧ+ Супер Кубок Европы и стал рекордсменом среди тренеров по победам в ЛЧ!
Алонсо со своим непобедимым Байером завоевал золотой дубль в Германии, причем это чемпионство стало первым для в истории Байера!!!
Ну и Де Ла Фуэнте привел сборную Испании к победе на ЧЕ!!! Испанцы шикарно прошли весь турнир и заслуженно завоевали золотые медали!
Достойны все, но мой выбор Де Ла Фуэнте