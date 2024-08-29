Роналду и Буффон получили награды на церемонии жеребьёвки ЛЧ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил специальную награду лучшему бомбардиру Лиги чемпионов за всю историю. Это произошло на церемонии жеребьёвки общего этапа ЛЧ-2024/25 в Монако.
Приз португальцу вручил президент УЕФА Александер Чеферин.
Роналду забил 140 голов в 183 матчах ЛЧ. Он на 11 мячей опережает Лионеля Месси и на 46 — Роберта Левандовского, занимающего третье место в списке бомбардиров.
Также на церемонии награду президента УЕФА 2024 года получил бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон. Она присуждается за выдающиеся достижения, профессиональное мастерство и образцовые личные качества.
Ты же всегда утверждал, что Месси повезло родиться в сильной сборной, мол Аргентина до него выигрывала ЧМ и КА, а Роналду в средней сборной выиграл Евро. Как тогда объяснишь, что большую часть успеха Роналду добился, играя за самый титулованный клуб ЛЧ??????
На клубном уровне как раз Месси играл за середняк (Барселона только раз выиграла ЛЧ до Месси, с ним 4 раза, после него даже в плей-офф выйти не может), а Роналду за топ (Реал до Роналду 9 побед в ЛЧ и после него 2 ЛЧ взял). Двойные стандарты - обычное дело для фанатов балласта.
Ты же всегда утверждал, что Месси повезло родиться в сильной сборной, мол Аргентина до него выигрывала ЧМ и КА, а Роналду в средней сборной выиграл Евро. Как тогда объяснишь, что большую часть успеха Роналду добился, играя за самый титулованный клуб ЛЧ??????
На клубном уровне как раз Месси играл за середняк (Барселона только раз выиграла ЛЧ до Месси, с ним 4 раза, после него даже в плей-офф выйти не может), а Роналду за топ (Реал до Роналду 9 побед в ЛЧ и после него 2 ЛЧ взял). Двойные стандарты - обычное дело для фанатов балласта.
Теперь уж, точно не станет. Это- не каждому дано...)))
Теперь уж, точно не станет. Это- не каждому дано...)))
Хотя немного обидно, что в свое время Раулю и Али Даеи эти побрякушки не дали. Но это Роналду. Пиар делает свое дело.
Хотя немного обидно, что в свое время Раулю и Али Даеи эти побрякушки не дали. Но это Роналду. Пиар делает свое дело.
Зато, Ронушка- Чемпион Европы, а пистонелла может только мечтать...)))
Зато, Ронушка- Чемпион Европы, а пистонелла может только мечтать...)))
Роналду реально лучший бомбардир, всё честно.
А если есть лучший, значит его надо уважать.
Награда нашла своего героя.
Роналду реально лучший бомбардир, всё честно.
А если есть лучший, значит его надо уважать.
Награда нашла своего героя.
пистонелла- НИКОГДА не добьётся такого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мне его жаль... Смейся, паяц- над разбитой любовью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пистонелла- НИКОГДА не добьётся такого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мне его жаль... Смейся, паяц- над разбитой любовью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!