Роналду и Буффон получили награды на церемонии жеребьёвки ЛЧ

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вчера, 20:49

Нападающий «Аль-Насра» получил специальную награду лучшему бомбардиру Лиги чемпионов за всю историю. Это произошло на церемонии жеребьёвки общего этапа ЛЧ -2024/25 в Монако.

Приз португальцу вручил президент УЕФА .

Роналду забил 140 голов в 183 матчах ЛЧ . Он на 11 мячей опережает Лионеля Месси и на 46 — Роберта Левандовского, занимающего третье место в списке бомбардиров.