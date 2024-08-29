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Роналду и Буффон получили награды на церемонии жеребьёвки ЛЧ

вчера, 20:49

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил специальную награду лучшему бомбардиру Лиги чемпионов за всю историю. Это произошло на церемонии жеребьёвки общего этапа ЛЧ-2024/25 в Монако.

Приз португальцу вручил президент УЕФА Александер Чеферин.

Роналду забил 140 голов в 183 матчах ЛЧ. Он на 11 мячей опережает Лионеля Месси и на 46 — Роберта Левандовского, занимающего третье место в списке бомбардиров.

Также на церемонии награду президента УЕФА 2024 года получил бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон. Она присуждается за выдающиеся достижения, профессиональное мастерство и образцовые личные качества.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:59
Выпросил таки хоть какую-нибудь за последнее время. Никак не узбагоится.
iIIiada
iIIiada ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 07:12
Если чемпионов мира тысячи, знаешь сколько победителей ЛЧ, которую каждый год проводят?

Ты же всегда утверждал, что Месси повезло родиться в сильной сборной, мол Аргентина до него выигрывала ЧМ и КА, а Роналду в средней сборной выиграл Евро. Как тогда объяснишь, что большую часть успеха Роналду добился, играя за самый титулованный клуб ЛЧ??????

На клубном уровне как раз Месси играл за середняк (Барселона только раз выиграла ЛЧ до Месси, с ним 4 раза, после него даже в плей-офф выйти не может), а Роналду за топ (Реал до Роналду 9 побед в ЛЧ и после него 2 ЛЧ взял). Двойные стандарты - обычное дело для фанатов балласта.
iIIiada
iIIiada ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 07:07
Без разницы. Факт в том, что уйдя из Реала он перестал получать награды. Всё-таки Мадрид тащил его.
Шишанутый
Шишанутый ответ dlyaigry (раскрыть)
сегодня в 01:26
Чемпеонов мира тысячи а лучший бомбардир ЛЧ один. Рон лучший!! 🐐
амурец
амурец
сегодня в 00:34
Интересно какие это выдающиеся заслуги у Буффона?
Igo0rek
Igo0rek ответ iIIiada (раскрыть)
вчера в 22:40
Это награда от УЕФА)
БиллиБоб
БиллиБоб ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:46
Так там же написано за что. Почитайте полностью новость. Разумеется он получил награду абсолютно заслуженно.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:45
Конечно нет! Он же не европеец)))
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:39
Честь имею!!!
Теперь уж, точно не станет. Это- не каждому дано...)))
iIIiada
iIIiada
вчера в 21:39
Балласт доволен. Это ведь первая награда от ФИФА с 2017 года. И то дана за прошлые заслуги. Видимо ему надоело перебираться арабскими товарищескими наградами и собственной Globe Soccer Awards, что упросил, чтобы ему дали эту несчастную награду. Отличная новость для его фанатов перед началом нового учебного года.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:38
Действительно! И ка же Лео стать чемпионом европы?)) Вот ума не приложу)))
Брулин
Брулин
вчера в 21:37
Дико фанатею от Джиджи, но считаю, что 99% футболистов нельзя давать награду за образцовые личные качества. Все они порой ведут себя некрасиво
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:20
А это как сказать, кому-то больше нравится стать ЧЕ- тоже. вполне достойно...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:20
Не слышал о награде, которую дали Буффону. И за что непонятно. Буффон не выиграл ни одной ЛЧ.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 21:19
Специальную?.. Это типа пенсионерскую за "заслуги"?..🤭.. Реальных, видать, уже не будет.. Как и трофеев.. А-ха-ха-ха.. 😄😂
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:18
За что Буффону
shlomo
shlomo ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:17
Ну это как сравнивать георгин с одуванчиком...:))) ... что такое ЧМ и ЧЕ.... это несравнимо... :))))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:15
Дожил. Уже награды за прошлые заслуги дают. Сегодня достижениями похвастаться не может. Вообще, абсолютно ненужная цацка. Дома одной больше или меньше, какая разница? Все итак знают, что он лучший бомбардир и его юные фанаты и один немолодой из Европы об этом всё время талдычат.

Хотя немного обидно, что в свое время Раулю и Али Даеи эти побрякушки не дали. Но это Роналду. Пиар делает свое дело.
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:13
И Вам добра!!!
Зато, Ронушка- Чемпион Европы, а пистонелла может только мечтать...)))
shlomo
shlomo ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:11
Добра Вам! ... зато Ронушке никогда не быть Чемпионом Мира... а это высшее достижение в футболе.... остальное прилагающее к нему...
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:08
Как всегда...
dlyaigry
dlyaigry ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:05
Месси просто чемпион мира))
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:04
И тут Месси второй
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:02
Этой премии раньше не было, сейчас есть...
Роналду реально лучший бомбардир, всё честно.
А если есть лучший, значит его надо уважать.
Награда нашла своего героя.
Capral
Capral
вчера в 20:55, ред.
Красава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поздравляю, Ронушка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пистонелла- НИКОГДА не добьётся такого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мне его жаль... Смейся, паяц- над разбитой любовью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:54
Да отличные показатели! ЛЧ это был его турнир
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