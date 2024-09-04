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Объявлены номинанты на награду лучшему молодому футболисту года

вчера, 20:44

Журнал France Football назвал претендентов на получение ежегодной награды лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.

Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 28 октября. В список вошли:

Пау Кубарси («Барселона»)

Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)

Арда Гюлер («Реал», Мадрид)

Карим Конате («Ред Булл Зальцбург»)

Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»)

Жоау Невеш (ПСЖ)

Савио («Манчестер Сити»)

Матис Тель («Бавария»)

Ламин Ямаль («Барселона»)

Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:57, ред.
Если бы голландское чудовище не мариновало полсезона Гарначо на лавке в МЮ, то Александр мог бы с Ямалем поспорить....
Ну а так ..., слишком всё очевидно - мальчик из Барселоны вне конкуренции.
cqpdpktq5eyr
cqpdpktq5eyr
вчера в 22:57
Ямаль будет первым, это наверняка
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:01
Наверное Ямаль соберёт столько же голосов сколько 9 остальных парней вместе взятые...
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:02
Награду скорее всего получит 17-ти летний паренёк из Барселоны, Ламин Ямаль! Еще в неполные 17 лет тащил на себе Барселону, а после, на ЧЕ и сборную Испании!!! Талантище!!! Надеюсь не словит звезду и будет много лет блистать на футбольных полях!
Второе и третье место скорее всего разделят Заир-Эммери и Кобби Майну...
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:59
думаю что Ямаль выиграет этот приз.... просто красавец.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 20:47
Дело в том, что Ваш комментарий очевидно отсылал к одной из войн двадцатого века, что не является допустимой темой обсуждения и могло легко спровоцировать флуд и флэйминг на странице новости. Вопрос закрыт (два комментарии в хэштеге об одной теме).
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:46
Ямаль заслужил
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