Объявлены номинанты на награду лучшему молодому футболисту года

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вчера, 20:44

Журнал France Football назвал претендентов на получение ежегодной награды лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.

Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 28 октября. В список вошли:

(«Барселона»)

(«Манчестер Юнайтед»)

(«Реал», Мадрид)

(«Ред Булл Зальцбург»)

(«Манчестер Юнайтед»)

( ПСЖ )

(«Манчестер Сити»)

(«Бавария»)

(«Барселона»)