Объявлены номинанты на награду лучшему молодому футболисту года

Журнал France Football назвал претендентов на получение ежегодной награды лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.
Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 28 октября. В список вошли:
Пау Кубарси («Барселона»)
Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)
Арда Гюлер («Реал», Мадрид)
Карим Конате («Ред Булл Зальцбург»)
Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»)
Жоау Невеш (ПСЖ)
Савио («Манчестер Сити»)
Матис Тель («Бавария»)
Ламин Ямаль («Барселона»)
Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
Второе и третье место скорее всего разделят Заир-Эммери и Кобби Майну...
Второе и третье место скорее всего разделят Заир-Эммери и Кобби Майну...
Ну а так ..., слишком всё очевидно - мальчик из Барселоны вне конкуренции.
Ну а так ..., слишком всё очевидно - мальчик из Барселоны вне конкуренции.