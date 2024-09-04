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Стали известны претенденты на приз имени Льва Яшина

вчера, 20:29

Объявлены претенденты на получение приза имени Льва Яшина лучшему вратарю года.

Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 28 октября.

Диогу Кошта («Порту»)

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

Грегор Кобель («Боруссия», Дортмунд)

Андрей Лунин («Реал», Мадрид)

Мик Меньян («Милан»)

Гиорги Мамардашвили («Валенсия»)

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Унаи Симон («Атлетик», Бильбао)

Янн Зоммер («Интер», Милан)

Ронвен Уильямс («Мамелоди Сандаунс»)

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Все комментарии
Kiborgovichsan
Kiborgovichsan ответ nk5fs9nzeh7e (раскрыть)
сегодня в 10:39
А разве не Симон стоял?!
амурец
амурец
сегодня в 09:56
И выделить то некого, из всех претендентов, только Мартинес, а так выбор немного убогий
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:41
Мартинес выглядит предпочительнее всех ,для получения приза имени Льва Яшина.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:40
Расшифруйте, пожалуйста, что вы имели ввиду.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:39
Позвольте спросить, в чём выразилось оскорбление Яшина ?
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 23:04
За грузына.. ☝️
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:37
Эми Мартинес - победитель Копа Америки.
Здорово помог Астон Вилле пробиться в ЛЧ.
аргентинец получил приз им.Льва Яшина в 2023.
и все основания получит и сейчас, за 2024.
Прекрасный вратарь с сильным характером.
Вовремя ушел из Арсенала когда его хотели посадить под Лено
как было Рамсдэйла под Райю, заиграл в крепкой команде АВ,.
пробился в сборную, выиграл дважды Кубок Америки и ЧМ.
Мартинес капитальный красавчик, а его эпатажное поведение
только добавляет вратарю харизмы.
п.с.
жаль, нет испанского вратаря Райя Давида, чемпиона Европы 2024.
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:59
Не буду вдаваться , а то политоту припишут! Но они этого и хотят(
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:42
Мартинес или Лунин
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:15
Зря они раздают просто так эту награду
shlomo
shlomo
вчера в 21:01
Да уж.... как они еще не переименовали этот приз... но достойные на получение его есть...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:50
Андрей Лунин??? Ха-Ха-ХА. Самим то не смешно?
nk5fs9nzeh7e
nk5fs9nzeh7e
вчера в 20:50
А где Райя Давид чемпион Европы
Incredulous
Incredulous ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:49
Согласен. Выглядит как оскорбление памяти Льва Ивановича.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:45
Лично мне нравится грузинский вратарь.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:40
В Париже вручать приз имени Великого Яшина(((
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