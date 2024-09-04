Стали известны претенденты на приз имени Льва Яшина

Объявлены претенденты на получение приза имени Льва Яшина лучшему вратарю года.
Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 28 октября.
Диогу Кошта («Порту»)
Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
Грегор Кобель («Боруссия», Дортмунд)
Андрей Лунин («Реал», Мадрид)
Мик Меньян («Милан»)
Гиорги Мамардашвили («Валенсия»)
Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
Унаи Симон («Атлетик», Бильбао)
Янн Зоммер («Интер», Милан)
Ронвен Уильямс («Мамелоди Сандаунс»)
Здорово помог Астон Вилле пробиться в ЛЧ.
аргентинец получил приз им.Льва Яшина в 2023.
и все основания получит и сейчас, за 2024.
Прекрасный вратарь с сильным характером.
Вовремя ушел из Арсенала когда его хотели посадить под Лено
как было Рамсдэйла под Райю, заиграл в крепкой команде АВ,.
пробился в сборную, выиграл дважды Кубок Америки и ЧМ.
Мартинес капитальный красавчик, а его эпатажное поведение
только добавляет вратарю харизмы.
п.с.
жаль, нет испанского вратаря Райя Давида, чемпиона Европы 2024.
Здорово помог Астон Вилле пробиться в ЛЧ.
аргентинец получил приз им.Льва Яшина в 2023.
и все основания получит и сейчас, за 2024.
Прекрасный вратарь с сильным характером.
Вовремя ушел из Арсенала когда его хотели посадить под Лено
как было Рамсдэйла под Райю, заиграл в крепкой команде АВ,.
пробился в сборную, выиграл дважды Кубок Америки и ЧМ.
Мартинес капитальный красавчик, а его эпатажное поведение
только добавляет вратарю харизмы.
п.с.
жаль, нет испанского вратаря Райя Давида, чемпиона Европы 2024.