Батраков рассказал, с какого футболиста старается брать пример

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, кто является для него главным примером для подражания.
Я уделяю много времени после тренировок отработке стандартов и подач. Самый главный и близкий пример — это Дмитрий Вячеславович Лоськов. У него подачи с обеих ног. Это самый яркий пример. Мы с его сыном прошли вместе всю академию. Часто ездили друг к другу в гости. Вместе выходили на поле, отрабатывали подачи и удары. Что‑то я постарался перенять. Он постоянно подсказывает, обращает внимание на некоторые тонкости. Очень ему за это благодарен.
Напомним, Батраков — лидер РПЛ по количеству созданных голевых моментов.
Помимо футбольного таланта у него правильная голова в отличии от своих сверстников и даже старших товарищей.
Желаю Алексею дальнейшего роста как футболиста, так и человека.
А пример для подражания правильно выбрал, Лосков это один из лучших игроков нашего футбола, российского уж точно, легенда Локо.
Помимо футбольного таланта у него правильная голова в отличии от своих сверстников и даже старших товарищей.
Желаю Алексею дальнейшего роста как футболиста, так и человека.
А пример для подражания правильно выбрал, Лосков это один из лучших игроков нашего футбола, российского уж точно, легенда Локо.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!