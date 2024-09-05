Батраков рассказал, с какого футболиста старается брать пример

Полузащитник «Локомотива» и сборной России рассказал, кто является для него главным примером для подражания.

Я уделяю много времени после тренировок отработке стандартов и подач. Самый главный и близкий пример — это Дмитрий Вячеславович Лоськов. У него подачи с обеих ног. Это самый яркий пример. Мы с его сыном прошли вместе всю академию. Часто ездили друг к другу в гости. Вместе выходили на поле, отрабатывали подачи и удары. Что‑то я постарался перенять. Он постоянно подсказывает, обращает внимание на некоторые тонкости. Очень ему за это благодарен.