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Батраков рассказал, с какого футболиста старается брать пример

вчера, 14:37

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, кто является для него главным примером для подражания.

Я уделяю много времени после тренировок отработке стандартов и подач. Самый главный и близкий пример — это Дмитрий Вячеславович Лоськов. У него подачи с обеих ног. Это самый яркий пример. Мы с его сыном прошли вместе всю академию. Часто ездили друг к другу в гости. Вместе выходили на поле, отрабатывали подачи и удары. Что‑то я постарался перенять. Он постоянно подсказывает, обращает внимание на некоторые тонкости. Очень ему за это благодарен.

Напомним, Батраков — лидер РПЛ по количеству созданных голевых моментов.

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Все комментарии
3a6bpaktdj58
3a6bpaktdj58
вчера в 19:05
Красавчик, учиться никогда не поздно.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:44
Признаться я приятно удивлён, что наши молодые игроки выбирают в качестве примера для подражания не заморских звёзд, а отечественных футболистов. И Дмитрий Лоськов многолетний капитан и лидер московского Локомотива начала девяностых действительно заслуживает быть кумиром. Вот только этот пример скорее исключение, чем правило в нашем сегодняшнем футболе.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:59
Лоськов хороший пример для подражания и очень хорошо, что молодой человек Батраков сделал этот выбор. Но не слишком ли много внимания мы уделяем ему. Как бы повышенное внимание не вскружило юноше голову. Он должен, просто обязан стараться совершенствовать свой профессиональный уровень и больше ни о чём не думать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:47
Алексей Батраков меня всё удивляет и удивляет.
Помимо футбольного таланта у него правильная голова в отличии от своих сверстников и даже старших товарищей.
Желаю Алексею дальнейшего роста как футболиста, так и человека.
А пример для подражания правильно выбрал, Лосков это один из лучших игроков нашего футбола, российского уж точно, легенда Локо.
eppv9u6wnzzv
eppv9u6wnzzv
вчера в 14:47
Лоськов заслуживает чтобы его кто-то мог заменить!!!
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