Пиняев рассказал о дисциплине в «Локомотиве»

Вингер «Локомотива» высказался о дисциплине в команде:

В нашей команде, к счастью, нет дедовщины. Это дает возможность молодым развиваться. От Димы Баринова и других опытных футболистов идет только поддержка, исключительно рабочий подсказ. Все желают молодежи только развития. Понятно, что могут быть ошибки, а молодых учат правильно на них реагировать. Если у тебя правильная реакция, то тебе все простится. Нужно адекватно относиться к ошибкам – отдавать всего себя игре, отрабатывать и исправлять.