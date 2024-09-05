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Пиняев рассказал о дисциплине в «Локомотиве»

вчера, 11:42

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о дисциплине в команде:

В нашей команде, к счастью, нет дедовщины. Это дает возможность молодым развиваться. От Димы Баринова и других опытных футболистов идет только поддержка, исключительно рабочий подсказ. Все желают молодежи только развития. Понятно, что могут быть ошибки, а молодых учат правильно на них реагировать. Если у тебя правильная реакция, то тебе все простится. Нужно адекватно относиться к ошибкам – отдавать всего себя игре, отрабатывать и исправлять.

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Все комментарии
wjrdv2kqmbqg
wjrdv2kqmbqg
вчера в 13:07
Ну просто идиллия какая-то, что даже хочется поверить в это.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:11
Верните Артемку и все будет)))
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:48
Пионерский лагерь да и только...
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:48
А это он к чему высказался?
r3sp465s8xxc
r3sp465s8xxc
вчера в 11:46
Без Дзюбы и проблем с дисциплиной не стало
Гость
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