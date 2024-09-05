Митрофанов: «Объективно у нас сильный чемпионат»

Генеральный секретарь РФС высоко оценил уровень РПЛ .

Объективно у нас сильный чемпионат. Мы любим себя стегать, посыпать голову пеплом и рассказывать, что у нас всё «не то». Но до всяких ограничений наша лига постоянно находилась на шестом-седьмом месте в рейтинге УЕФА после незыблемых топ-5, которые, по сути, лучшие не только в Европе, но и в мире. Это хороший результат, который свидетельствует о высоком уровне нашего чемпионата, в котором у игроков есть хорошие возможности для развития.