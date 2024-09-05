Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Митрофанов: «Объективно у нас сильный чемпионат»

вчера, 13:27

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высоко оценил уровень РПЛ.

Объективно у нас сильный чемпионат. Мы любим себя стегать, посыпать голову пеплом и рассказывать, что у нас всё «не то». Но до всяких ограничений наша лига постоянно находилась на шестом-седьмом месте в рейтинге УЕФА после незыблемых топ-5, которые, по сути, лучшие не только в Европе, но и в мире. Это хороший результат, который свидетельствует о высоком уровне нашего чемпионата, в котором у игроков есть хорошие возможности для развития.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Литвинов: «Соперников выбирать не приходится. Главное, что сборная играет»
Вчера, 13:03
Карпин рассказал об условиях во Вьетнаме
Вчера, 11:59
Пиняев рассказал о дисциплине в «Локомотиве»
Вчера, 11:42
Соболев заявил, что готов сыграть правого защитника в «Зените»
04 сентября
Сперцян согласен с тем, что 50% России болеет за «Краснодар»
04 сентября
Нагорных оценил возможность возвращения Антона Миранчука в «Локомотив»
04 сентября
Сортировать
Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:13
Я смотрю только футбол, спасибо. И вам здоровья.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 00:07, ред.
Сразу видно, что ты центральное телевидение не смотришь. Поэтому в адеквате.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 22:52, ред.
Если все так хорошо, то нечего и переживать? Вопрос почему некие правители предлагают создавать в России поселения африканских народов, раздавая сразу и капиталы, и жилье и все бесплатно и держа в нищете народ России - уже к футболу отношение имеет... имеет сильное отношение и к футболу в том числе.
По какой причине чемпионат в России "сильный"? За чей счет? На чьи деньги Россия изображает сильный чемпионат, как и все остальные области считающиеся сильными за счет перекачивания денег из чьего-то кармана в чужие?
pomor45
pomor45
вчера в 21:43
Может он прав? Вот, ведь, вьетнамцы только что в этом убедились. Послезавтра убедим таиландцев, потом ещё кого-нибудь из азиатов. Мы же меняем приоритет с Европы на Азию. Укрепим свои позиции в азиатском футболе и займём достойное место. Начнём себя уважать, чего нам больше всего и не хватает, и пойдёт дело. Пойдёт. Азия Европу со временем задавит - это неизбежно и ФИФА будут возглавлять азиатские лидеры. УЕФА уйдёт на второй план. Зачем за неё цепляться?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:31, ред.
Ну сказал чёто Митрофанов про наш футбол... А мог просто промолчать. Не суть. Никто в здравом уме ведь не слушает этих балалаек из РФС.
Тот, кто регулярно смотрит Европу, тому не надо впаривать Ролтон на уши про наш уровень, который равен 0.
Абсурдность в том, что хорошие игроки в России действительно есть, но находятся они во 2-х, 3-х составах клубов ФНЛ ... Попасть же простому смертному в основной состав клуба РПЛ - нереально. Тому 2 причины:
1-я. Футбольное место игрока в РПЛ тупо продаётся/покупается.
2-я. Нельзя классного игрока допускать в основу элитарного дивизиона, поскольку столичная блатата на его уровне будет выглядеть гадкими утятами, а это недопустимо.
gorets004
gorets004
вчера в 19:36
в Европе наш чемпионат 7 й. в мире не знаю на каком уровне клубы Бразилии,США,ОАЭ итд.
Хиромант
Хиромант ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:38
- Так-то оно так. Но рейтинг УЕФА строится на результатах команд страны, выступающих в еврокубках. Больше команд - больше побед - выше рейтинг - больше призовых - больше команд этой страны в следующих розыгрышах...
- Здесь нет ни слова о развитии национального футбола!
- В английских клубах могут играть испанцы. В испанских немцы. В немецких французы. В французских бельгийцы. Плюс Южная Америка, плюс
Австралия, Япония, Корея, и т.д. Короче все играют везде. Всё смешалось в доме Облонских...
- И Россия - не исключение. Всем нужен результат. Слава. Деньги. Новые спонсоры...
- А вот воспитание собственных молодых футболистов - в эту программу ну никак не вписывается... Это уже ария из другой оперы...
112910415
112910415
вчера в 18:19
объективный эксперт объективно высказался )
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:07
Всё в этом мире относительно. А если конкретно: междусобойчики с участием первых 8-10 команд лично мне смотреть интересно. Как другим, не знаю. Думаю, дело не в ТОПах чемпионатов европейских стран, и что мы занимаем там какое-то место; там тоже есть матчи, которые для нас и для ИХ зрителей не вызывают большого ажиотажа.
Брулин
Брулин
вчера в 16:56
Срочно подключайте Владика, он настроит
lotsman
lotsman
вчера в 16:54
Эта новость мне напомнила одну давнюю поговорку.
Есть такая поговорка - Молодец среди овец, а среди молодцов и сам овца.)
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 16:00
Наш уровень - участие чемпиона в ЛК) Тогда есть шанс в плей-офф пошуметь. ЛЧ и ЛЕ пока выше уровнем.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:56
Свежо предание, но верится с трудом!
djaich
djaich
вчера в 15:49, ред.
Для чемпионата, не готовящего кадры на импорт для Топ-5 лиг и, соответственно, не имеющего серьезной текучки кадров, у нас крайне негативные результаты. Возможно, что мы являемся шестым-седьмым по уровню первенством подобного толка в Европе и завершаем список, так как за нами просто никто не занимал. А так и Португалия, и Голландия по потенциалу на несколько порядков нас превосходят. Про достижения же в ЕК достаточно вспомнить пролет тульского Арсенала от Нефтчи или как Рубин с Кварацкелией вылетел от Ракува, чтобы осознать общий уровень футбола в стране.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:20
Последние сезоны в еврокубках (до отстранения) наглядно показывал низкий уровень РПЛ. Это факты, а то, что говорит Митрофанов…просто лапша на уши и самообман.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 15:07
Пустой популизм. Нельзя сравнивать себя с конкурентами, не принимая участия в международных соревнованиях. Если/когда Россия вернётся в УЕФА, тогда и посмотрим, сильные у нас клубы или нет.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 14:58
Ещё он, видимо, полагает, что высшие лиги Бельгии, Турции и Чехии послабее РПЛ, что далеко от нынешнего положения дел, даже не факт что высшие лиги Норвегии, Австрии, Шотландии, Швейцарии и Дании слабее РПЛ на данный момент.
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:45
"Но до всяких ограничений наша лига постоянно находилась на шестом-седьмом месте в рейтинге УЕФА..." Объективности ради (да и правды ради), господин Митрофанов, в рейтинге УЕФА наш чемпионат последние годы перед отстранением вошел в крутое пике. И 4.333 которые нам дают за каждый год неучастия не с потолка взяты. Это реальное "достижение" наших клубов, когда занимали последние места в ГЭ ЛЧ и ЛЕ и сливались по сути в первых же квалифай раундах ЛК, скажем так, кому ни попадя. За последние 3 сезона до отстранения не смогли ни разу набрать даже 6 пунктов в ТК УЕФА, при том, что крайний сезон играли пятью клубами. И ежели бы нас не отстранили, то если память не изменяет начали бы ЕК на 19 месте в ТК УЕФА. А 19-е место, это 4 клуба и отсутствие прямых мест в ГЭ ЕК. Вот он успех "объективно сильного чемпионата". А вернулись бы мы за сезон хотя бы в 10-ку, продолжая "блистать" подобным образом, уже вопрос риторический. А так, как известно из устного народного творчества "говорить- не мешки ворочать." Как-то так с моей колокольни.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:27
Самому то не смешно.? Игры с топ сборными, что проводит наша сборная подтверждает этот " уровень". Так же как и огромная очередь за футболистами из РПЛ.
Palex
Palex ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 14:17
Полностью согласен
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:16
Поддерживаю на все 10000 %. Давно говорил это
csf76c9wk95b
csf76c9wk95b
вчера в 13:54
Сам себя не похвалишь - никто этого не сделает.
4RT
4RT
вчера в 13:49
По зарплатным ведомостям
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:37
У нас действительно сильный чемпионат. Это показывает таблица коэффициентов УЕФА, до исключения наших клубов. Но наш футбол может стать ещё сильнее, если, наконец, будет создана и начнёт работать программа развития этого популярного вида спорта
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 