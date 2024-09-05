Литвинов: «Соперников выбирать не приходится. Главное, что сборная играет»

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вчера, 13:03

Полузащитник «Спартака» и сборной России рассказал, что нет разницы, кто в соперниках у национальной команды, главное продолжать играть.

Все прекрасно понимают, что выбирать соперников нам не приходится. Так что без разницы, с кем мы играем — главное, что сборная продолжает выступать на международной арене, а футболисты с удовольствием приезжают в её расположение. Нужно радоваться, что нас вызывают, ехать и доказывать, что ты не зря представляешь честь своей страны.

Напомним, сегодня сборная России сыграет со сборной Вьетнама. Начало в 16:00 по московскому времени.