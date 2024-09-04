Сперцян согласен с тем, что 50% России болеет за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» согласен с мнением о популярности «быков»:

Олусегун сказал, что 50 процентов России болеет за «Краснодар». Нормально воспринял эти слова, потому что так и есть! Слышали, как за нас болели в матче с «Локомотивом».