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Сперцян согласен с тем, что 50% России болеет за «Краснодар»

вчера, 14:56

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян согласен с мнением Олакунле Олусегуна о популярности «быков»:

Олусегун сказал, что 50 процентов России болеет за «Краснодар». Нормально воспринял эти слова, потому что так и есть! Слышали, как за нас болели в матче с «Локомотивом».

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:22
Не согласен с процентом, который назвал Сперцян, но действительно очень многие симпатизируют Быкам, в Москве есть свой фан-клуб "Московские Быки", которые ходят на матчи в столице. Очень мало кто в современной логистической ситуации захочет полететь на гостевой матч. И чаще Москвичи летают на гостевые матчи, чем Краснодарцы.

Может, дело не только в атакующем и открытом комбинационном стиле, а еще и в том, что за медали борются клубы не только из Москвы и СПб. Но самым популярным клубом в России я бы назвал Спартак. Везде, где бы я ни был в нашей стране, я часто на вопрос "за кого болеешь?" получаю ответ Спартак Москва.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:20
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян согласен с мнением Олакунле Олусегуна о популярности «быков»:

Олусегун сказал, что 50 процентов России болеет за «Краснодар». Нормально воспринял эти слова, потому что так и есть! Слышали, как за нас болели в матче с «Локомотивом».

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388150/spercyan-eduard-krasnodar 04.09.2024

- Да... Ребята явно на солнышке перегрелись... Или ТНТ насмотрелись, которые тоже считают, что их смотрит полРоссии...
alexamit
alexamit
вчера в 17:36
У Сперцяна-мания величия.
galeevae
galeevae
вчера в 16:28
Думаю не ошибусь, если скажу, что больше 50 процентов населения России вообще не следят за футболом и даже фамилий таких не слышали Сперцян и Олусегун. Так что все это розовые мечты Олакунле и Эдуарда.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:11
Несколько опрометчивое заявление Эдика и мнение Олусегуна , с которым многие не согласятся . Ведь в России немало команд , которые имеют многочисленные армии болельщиков . Действительно Краснодару симпатизируют многие , но болеют в основном за свои клубы . И симпатия это такое дело - сегодня она есть , а завтра зачастую наступает разочарование и симпатия может легко превратится в антипатию...
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:26
Я бы хотел чтобы Краснодар стал чемпионом, но болею все-равно за Ростов))
Viollator
Viollator
вчера в 15:20
Стэндап комик
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:57
Краснодар это не вся Россия!))
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