Сперцян согласен с тем, что 50% России болеет за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян согласен с мнением Олакунле Олусегуна о популярности «быков»:
Олусегун сказал, что 50 процентов России болеет за «Краснодар». Нормально воспринял эти слова, потому что так и есть! Слышали, как за нас болели в матче с «Локомотивом».
Может, дело не только в атакующем и открытом комбинационном стиле, а еще и в том, что за медали борются клубы не только из Москвы и СПб. Но самым популярным клубом в России я бы назвал Спартак. Везде, где бы я ни был в нашей стране, я часто на вопрос "за кого болеешь?" получаю ответ Спартак Москва.
Может, дело не только в атакующем и открытом комбинационном стиле, а еще и в том, что за медали борются клубы не только из Москвы и СПб. Но самым популярным клубом в России я бы назвал Спартак. Везде, где бы я ни был в нашей стране, я часто на вопрос "за кого болеешь?" получаю ответ Спартак Москва.