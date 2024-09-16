Батраков: «Не называйте меня звездой»

Полузащитник «Локомотива» попросил, чтобы его не называли звездой.

Я уже не один и не два раза говорил, что для меня важнее не мои голы, а победа команды. В принципе, ничего не поменялось, я могу это только повторить.

Хочу присоединиться к словам Михаила Михайловича, вот и всё. Не называйте меня звездой, пожалуйста, я с ним согласен на 100%. Да, у меня случился определённый успешный отрезок. Хочу показать это на дистанции, только тогда можно что‑то определенное говорить. Пока выводы по мне делать очень рано.