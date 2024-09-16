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Батраков: «Не называйте меня звездой»

вчера, 15:02

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков попросил, чтобы его не называли звездой.

Я уже не один и не два раза говорил, что для меня важнее не мои голы, а победа команды. В принципе, ничего не поменялось, я могу это только повторить.

Хочу присоединиться к словам Михаила Михайловича, вот и всё. Не называйте меня звездой, пожалуйста, я с ним согласен на 100%. Да, у меня случился определённый успешный отрезок. Хочу показать это на дистанции, только тогда можно что‑то определенное говорить. Пока выводы по мне делать очень рано.

Напомним, дубль Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Оренбург» в матче 8-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 22:20, ред.
Надо запретить давать интервью пока не сыграешь хотя бы сто матчей в лиге. А лучше запретить брать интервью
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:18
- Ну прямо вылитый Киркоров в молодости!...
- Так и хочется спросить: "А кто тебя звездой-то называет?" Друзья и родственники?
- Ой, не с того ты начинаешь, парень... Ой, не с того...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:14
Искорка, но есть все задатки, чтобы стать звездой. Работай и всё получится. У тебя большое будущее.
pomor45
pomor45
вчера в 19:59
Умница, если не лукавит.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:07
Ты бы сам поменьше болтал...
Общаешься со всякими, а они потом твои слова перевирают.
Гость
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