Батраков: «Не называйте меня звездой»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков попросил, чтобы его не называли звездой.
Я уже не один и не два раза говорил, что для меня важнее не мои голы, а победа команды. В принципе, ничего не поменялось, я могу это только повторить.
Хочу присоединиться к словам Михаила Михайловича, вот и всё. Не называйте меня звездой, пожалуйста, я с ним согласен на 100%. Да, у меня случился определённый успешный отрезок. Хочу показать это на дистанции, только тогда можно что‑то определенное говорить. Пока выводы по мне делать очень рано.
Напомним, дубль Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Оренбург» в матче 8-го тура РПЛ.
- Так и хочется спросить: "А кто тебя звездой-то называет?" Друзья и родственники?
- Ой, не с того ты начинаешь, парень... Ой, не с того...
- Так и хочется спросить: "А кто тебя звездой-то называет?" Друзья и родственники?
- Ой, не с того ты начинаешь, парень... Ой, не с того...
Общаешься со всякими, а они потом твои слова перевирают.
Общаешься со всякими, а они потом твои слова перевирают.