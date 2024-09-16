Сергеев: «Не знаю, почему Семак не видел меня в составе»

Новоиспечённый нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался на тему недостатка игровой практики в предыдущем клубе «Зените».
Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь. Сейчас я вернулся в Самару и рад этому.
Разговора с Семаком о том, почему не играю, не было. Только когда уже уходил, тепло поговорили.
В текущем сезоне Сергеев сыграл шесть матчей, в которых отметился голевой передачей.
Заодно еще и позор РФС, что он допускает такое гигантское финансирование одного клуба из госбюджета, при том, что половина клубов РПЛ бедствуют. Они разве не из РФ? Они имеют такое же право на госфинансирование как и "позор" нашего футбола. А места здесь не причем. У нас первенство не по футболу , а по величине денежного мешка. Вот и все.
Заодно еще и позор РФС, что он допускает такое гигантское финансирование одного клуба из госбюджета, при том, что половина клубов РПЛ бедствуют. Они разве не из РФ? Они имеют такое же право на госфинансирование как и "позор" нашего футбола. А места здесь не причем. У нас первенство не по футболу , а по величине денежного мешка. Вот и все.