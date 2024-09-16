Сергеев: «Не знаю, почему Семак не видел меня в составе»

Новоиспечённый нападающий «Крыльев Советов» высказался на тему недостатка игровой практики в предыдущем клубе «Зените».

Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь. Сейчас я вернулся в Самару и рад этому.

Разговора с Семаком о том, почему не играю, не было. Только когда уже уходил, тепло поговорили.