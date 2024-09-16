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Сергеев: «Не знаю, почему Семак не видел меня в составе»

вчера, 14:19

Новоиспечённый нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался на тему недостатка игровой практики в предыдущем клубе «Зените».

Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь. Сейчас я вернулся в Самару и рад этому.

Разговора с Семаком о том, почему не играю, не было. Только когда уже уходил, тепло поговорили.

В текущем сезоне Сергеев сыграл шесть матчей, в которых отметился голевой передачей.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:18, ред.
Опять опоздал....
Здесь уже всё поделено....на "позор" и хорошие команды...))
С присутствием некоторых...ветка про Сергеева...автоматически превращается в кошмарные истории про денежные мешки...коварного Газпрома))

По факту я тоже не считал Сергеева стопроцентным игроком основы...и Семак тут ни при чём....в конкурентной среде надо быть на голову выше всех....
Вполне приемлемое путешествие в Зенит....
Сергеев провел за «Зенит» 93 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и сделал 15 результативных передач. В клубе из Санкт-Петербурга нападающий стал трехкратным чемпионом России.
45 результативных действий за 93 матча...выходя на замены...вполне добротный результат....
Был полезен ?? - Да.
Имел бы много времени с Кассьеррой,Гонду и Соболевым в составе ??? - Навряд ли....
И посему продуманное и взвешенное решение...
Удачи Ивану в Самаре !!!!!!
ProKop92
ProKop92
вчера в 17:19
Потому что Семак тут не при чем, Ваня...
Он - марионетка
lotsman
lotsman
вчера в 17:05
Тренеру виднее. На то он и тренер.
Andy Drew
Andy Drew
вчера в 16:15
Кому кричалки и отмазки, а кому победа и три очка) Лично для меня московский негатив делает победы только слаще)
Andy Drew
Andy Drew
вчера в 16:11
Забивать надо было почаще,тогда и вопросов не было бы. Вон, Лусиано сразу начал забивать и выходит в каждом матче
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:11
8nhzmjjrdc4e8nhzmjjrdc4e
Заодно еще и позор РФС, что он допускает такое гигантское финансирование одного клуба из госбюджета, при том, что половина клубов РПЛ бедствуют. Они разве не из РФ? Они имеют такое же право на госфинансирование как и "позор" нашего футбола. А места здесь не причем. У нас первенство не по футболу , а по величине денежного мешка. Вот и все.
8nhzmjjrdc4e
8nhzmjjrdc4e ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:53
Всем бы быть таким позором, а не отираться на пятом-шестом месте.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:51
Ваня, все просто. Газпром накупил дорогущих легов с зарплатой 5 + (млн евро). Они в любом случае будут играть и играли. А кто ты? Для Семака никто! И был взят в Зенит только для того, чтобы не достался Спартаку, или Локо, или ЦСКА. Это же ясно и понятно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:23
Видео тебя Семак. Что ты не бразилец))) играй и победой с Крыльями Советов!!! Зенит позор российского футбола(с)
Гость
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