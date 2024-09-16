Дзюба заявил, что хочет побить рекорд Лоськова по системе «гол+пас»

Нападающий «Арокна» Артём Дзюба заявил, что намерен обойти Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас».
Я уже говорил, что футбол — командный вид спорта, и тут одно зависит от другого. Если я буду только на себя играть, ни к чему хорошему это не приведет. Мне не нужны голы в ситуации, когда команда проигрывает. Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать. И, кстати, не забывайте, что у меня еще есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас». Поэтому всё идет в копилку. Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции. Посмотрел этот момент на повторе и отметил, что принял верное решение.
Дзюба имеет в своём активе 160+96 по системе «гол+пас», а Лоськов — 120+145 в чемпионате России.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Хочешь побить рекорд Лоськова?
Побей, если сможешь, только делай это в тишине. И знай, что много пожеланий не услышишь - не пользуешься ты большим уважением людей.
Хочешь побить рекорд Лоськова?
Побей, если сможешь, только делай это в тишине. И знай, что много пожеланий не услышишь - не пользуешься ты большим уважением людей.
- вернулся в РПЛ
- вернул к себе внимание
- раздаёт интервью направо и налево
Пора напяливать костюм Дэдпула!
- вернулся в РПЛ
- вернул к себе внимание
- раздаёт интервью направо и налево
Пора напяливать костюм Дэдпула!