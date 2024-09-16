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Дзюба заявил, что хочет побить рекорд Лоськова по системе «гол+пас»

вчера, 10:52

Нападающий «Арокна» Артём Дзюба заявил, что намерен обойти Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас».

Я уже говорил, что футбол — командный вид спорта, и тут одно зависит от другого. Если я буду только на себя играть, ни к чему хорошему это не приведет. Мне не нужны голы в ситуации, когда команда проигрывает. Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать. И, кстати, не забывайте, что у меня еще есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас». Поэтому всё идет в копилку. Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции. Посмотрел этот момент на повторе и отметил, что принял верное решение.

Дзюба имеет в своём активе 160+96 по системе «гол+пас», а Лоськов — 120+145 в чемпионате России.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 14:32
Вполне досягаемо. 9 догнать, 10 перегнать. За сезон можно выполнить задачу.
альсато
альсато
вчера в 14:23
Желание то не плохое)))))
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:16, ред.
Верю, что Артёму по силам превзойти достижение Лоськова, главное желание и здоровье, а умение у него есть.
Болейте за своих, а не против чужих!
gorets004
gorets004
вчера в 11:55
осталось 9 гол+пас ,вполне можно за сезон догнать
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:19, ред.
Дзюба, оставь нас в покое ...
Хочешь побить рекорд Лоськова?
Побей, если сможешь, только делай это в тишине. И знай, что много пожеланий не услышишь - не пользуешься ты большим уважением людей.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:16
Дзюба "на коне", в своей родной стихии:
- вернулся в РПЛ
- вернул к себе внимание
- раздаёт интервью направо и налево
Пора напяливать костюм Дэдпула!
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