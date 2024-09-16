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Пивоваров: «Победу над „Ахматом“ можно назвать тренерской и волевой»

вчера, 12:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил победу «бело-голубых» над «Ахматом» в рамках восьмого тура РПЛ.

Тенденция в том, что «Динамо» упускает преимущество в счёте по ходу матча, не разрешилась. Вели 2:0, но счёт стал 2:2, хоть и удалось победить.

Преимущество в два мяча упустили, минут 25–30 было некое безволие со стороны команды. Тренерский штаб отреагировал, сделал замены, а вышедшие на поле футболисты втянулись в игру и реализовали моменты. Эту победу можно назвать тренерской и волевой. Конечно, хотелось бы, чтобы футболисты выступали более уверенно, реализовывали больше шансов. В этом сезоне мы используем гораздо меньше моментов, чем создаём. Хочется, чтобы эта ситуация улучшалась, надо работать над этим, тренироваться.

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Все комментарии
ru362eg5c43h
ru362eg5c43h
вчера в 14:10
Победу над Ахматом следует назвать судейской в слишком большое дополнительное время.
3anhugd4pstn
3anhugd4pstn
вчера в 13:46
Ахмат единственный клуб в РПЛ, который не знает побед.
Нааерное победить такой клуб достижение для Динамо.
xdkzs7428ywc
xdkzs7428ywc
вчера в 12:48
Главное добились победы и три очка!
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