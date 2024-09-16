Пивоваров: «Победу над „Ахматом“ можно назвать тренерской и волевой»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил победу «бело-голубых» над «Ахматом» в рамках восьмого тура РПЛ.
Тенденция в том, что «Динамо» упускает преимущество в счёте по ходу матча, не разрешилась. Вели 2:0, но счёт стал 2:2, хоть и удалось победить.
Преимущество в два мяча упустили, минут 25–30 было некое безволие со стороны команды. Тренерский штаб отреагировал, сделал замены, а вышедшие на поле футболисты втянулись в игру и реализовали моменты. Эту победу можно назвать тренерской и волевой. Конечно, хотелось бы, чтобы футболисты выступали более уверенно, реализовывали больше шансов. В этом сезоне мы используем гораздо меньше моментов, чем создаём. Хочется, чтобы эта ситуация улучшалась, надо работать над этим, тренироваться.
Нааерное победить такой клуб достижение для Динамо.
Нааерное победить такой клуб достижение для Динамо.