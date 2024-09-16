Пивоваров: «Победу над „Ахматом“ можно назвать тренерской и волевой»

Генеральный директор «Динамо» оценил победу «бело-голубых» над «Ахматом» в рамках восьмого тура РПЛ .

Тенденция в том, что «Динамо» упускает преимущество в счёте по ходу матча, не разрешилась. Вели 2:0, но счёт стал 2:2, хоть и удалось победить.

Преимущество в два мяча упустили, минут 25–30 было некое безволие со стороны команды. Тренерский штаб отреагировал, сделал замены, а вышедшие на поле футболисты втянулись в игру и реализовали моменты. Эту победу можно назвать тренерской и волевой. Конечно, хотелось бы, чтобы футболисты выступали более уверенно, реализовывали больше шансов. В этом сезоне мы используем гораздо меньше моментов, чем создаём. Хочется, чтобы эта ситуация улучшалась, надо работать над этим, тренироваться.