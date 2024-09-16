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Акинфеев рассказал о любви Карвальо к сладостям

вчера, 12:27

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о любви полузащитника Даниэля Карвальо к сладкому:

По Карвальо сразу было понятно, что он толстый, жирный, любит «Сникерсы», «Марсы», «Кока-колу». Всем рассказывал, что у него очень широкая кость. Ножная, ручная – не знаю, какие у него кости широкие были. При этом водитель его ездил за шоколадками. По двадцать «Сникерсов», по двадцать «Марсов», «Кока-колу» покупал ему.

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Все комментарии
gorets004
gorets004
вчера в 14:53
Карвальо был сильнейший и талантливейший из иностранцев в России . Променял футбол на еду.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:54
Такого технаря щас в ЦСКА и близко нет.....
Шикарный был игрок, лучше всех кто щас вообще есть в РПЛ!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:45
Любовь к Кока-коле и сладкому сгубила талант Даниэля. Жаль.
Его передачи помогли ЦСКА завоевать первый в истории России КУЕФА.
Он был признан лучшим игроком легендарного матча.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 13:17
Бразильцы такие бразильцы) Даниэль был по таланту не хуже того же Неймара, но к сожалению, не реализовал свой потенциал...
Вещий
Вещий
вчера в 12:52
Ему глюкозы в организме не хватает.... как еще одно место не слипалось..:))))
Гость
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