Акинфеев рассказал о любви Карвальо к сладостям

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о любви полузащитника Даниэля Карвальо к сладкому:
По Карвальо сразу было понятно, что он толстый, жирный, любит «Сникерсы», «Марсы», «Кока-колу». Всем рассказывал, что у него очень широкая кость. Ножная, ручная – не знаю, какие у него кости широкие были. При этом водитель его ездил за шоколадками. По двадцать «Сникерсов», по двадцать «Марсов», «Кока-колу» покупал ему.
Шикарный был игрок, лучше всех кто щас вообще есть в РПЛ!
Шикарный был игрок, лучше всех кто щас вообще есть в РПЛ!
Его передачи помогли ЦСКА завоевать первый в истории России КУЕФА.
Он был признан лучшим игроком легендарного матча.
Его передачи помогли ЦСКА завоевать первый в истории России КУЕФА.
Он был признан лучшим игроком легендарного матча.