РФС предложил Федерации футбола Туркменистана провести матч сборных

Начальник отдела соревнований Федерации футбола Туркменистана Ресул Маммедов сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) предложил провести контрольный матч между сборными России и Туркменистана.
От РФС нам поступило письмо с предложением сыграть в ноябре товарищеский матч в Москве. Главный тренер нашей команды на данный момент находится в Португалии, и только ему решать, играть нашей сборной эту игру или нет. Пока предложение находится на рассмотрении, матч может пройти в дни ФИФА с 11 по 19 ноября.
Зачем мучаемся-то и ДЕНЬЖИЩИ зря расходуем на содержание, того, того, этого...
И так уже чуть ли не на коленях чинарики от спорта УМОЛЯЮТ ФИФА и УЕФА снять с России этот бан.
Нет, их-то, этих чинариков понять можно: баблишко на хлебушек с икорочкой да шикарные турпоездки, ОЙ, не турпоездки. а "оХВициальные визиты с целью развития спортивных связей" по всему миру...
ДО вхождения СССР в ФИФА и УЕФА что, стадионы на футбольных матчах были пустые???
Или своих кумиров не было, на кого хотели походить мальчишки, гоняя мяч во дворах???
Чего хотим-то???
"Международного признания"???
А не "покласть" бы на это "МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ" и, как это было ещё не совсем давно, ПРОСТО ВСЕМ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ от массовых спортивных состязаний, в т. ч. и футбола!!!???
Зачем мучаемся-то и ДЕНЬЖИЩИ зря расходуем на содержание, того, того, этого...
И так уже чуть ли не на коленях чинарики от спорта УМОЛЯЮТ ФИФА и УЕФА снять с России этот бан.
Нет, их-то, этих чинариков понять можно: баблишко на хлебушек с икорочкой да шикарные турпоездки, ОЙ, не турпоездки. а "оХВициальные визиты с целью развития спортивных связей" по всему миру...
ДО вхождения СССР в ФИФА и УЕФА что, стадионы на футбольных матчах были пустые???
Или своих кумиров не было, на кого хотели походить мальчишки, гоняя мяч во дворах???
Чего хотим-то???
"Международного признания"???
А не "покласть" бы на это "МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ" и, как это было ещё не совсем давно, ПРОСТО ВСЕМ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ от массовых спортивных состязаний, в т. ч. и футбола!!!???