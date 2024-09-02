РФС предложил Федерации футбола Туркменистана провести матч сборных

Начальник отдела соревнований Федерации футбола Туркменистана Ресул Маммедов сообщил, что Российский футбольный союз ( РФС ) предложил провести контрольный матч между сборными России и Туркменистана.

От РФС нам поступило письмо с предложением сыграть в ноябре товарищеский матч в Москве. Главный тренер нашей команды на данный момент находится в Португалии, и только ему решать, играть нашей сборной эту игру или нет. Пока предложение находится на рассмотрении, матч может пройти в дни ФИФА с 11 по 19 ноября.