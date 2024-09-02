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РФС предложил Федерации футбола Туркменистана провести матч сборных

вчера, 11:49

Начальник отдела соревнований Федерации футбола Туркменистана Ресул Маммедов сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) предложил провести контрольный матч между сборными России и Туркменистана.

От РФС нам поступило письмо с предложением сыграть в ноябре товарищеский матч в Москве. Главный тренер нашей команды на данный момент находится в Португалии, и только ему решать, играть нашей сборной эту игру или нет. Пока предложение находится на рассмотрении, матч может пройти в дни ФИФА с 11 по 19 ноября.

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Все комментарии
Черепушкин
Черепушкин
вчера в 18:18
И вновь равные соперники)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:38
С такими соперниками скоро Россия в топ-10 поднимется.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:31
Это прорыв!
lotsman
lotsman ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 17:10
Да хоть южной Африки, хоть островов Полинезии. Сборная должна играть.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:09, ред.
Начались побирушки. Как нищие стоим на паперти с протянутой рукой и униженно, как милостыню, выпрашиваем благословения от ФФ разных стран..
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:57
Посмотрим, что ответит Туркменистан...
эльхан 70
эльхан 70
вчера в 15:41
давай сразу уже со сборной хамаса а потом со сборной хуситов..
Брулин
Брулин
вчера в 15:38
С Туркменистаном матч в Мск соберёт полные трибуны)
842gszqnryxp
842gszqnryxp
вчера в 15:28
Лучших вариантов видно не нашлось
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:03
По мне, так, лучше распустить все эти "отделы РФС", которые на сборную замыкаются за ненадобностью, а сборную просто собирать перед каким-то матчем, предварительно назначив на этот матч - одного и того же или разных, всё равно - главного тренера, который по своему разумению определял бы состав.
Зачем мучаемся-то и ДЕНЬЖИЩИ зря расходуем на содержание, того, того, этого...
И так уже чуть ли не на коленях чинарики от спорта УМОЛЯЮТ ФИФА и УЕФА снять с России этот бан.
Нет, их-то, этих чинариков понять можно: баблишко на хлебушек с икорочкой да шикарные турпоездки, ОЙ, не турпоездки. а "оХВициальные визиты с целью развития спортивных связей" по всему миру...
ДО вхождения СССР в ФИФА и УЕФА что, стадионы на футбольных матчах были пустые???
Или своих кумиров не было, на кого хотели походить мальчишки, гоняя мяч во дворах???
Чего хотим-то???
"Международного признания"???
А не "покласть" бы на это "МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ" и, как это было ещё не совсем давно, ПРОСТО ВСЕМ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ от массовых спортивных состязаний, в т. ч. и футбола!!!???
3p234j37uwjr
3p234j37uwjr
вчера в 13:44
Говорят у Валеры уже есть креативный план по нейтрализации лучшего бомбардира противника Саида Антиджавдетова
drug01
drug01
вчера в 13:36
Главное предложить а там пусть решают
ProKop92
ProKop92
вчера в 13:27
    ssspartak
    ssspartak ответ ProKop92 (раскрыть)
    вчера в 12:59
    Ну вы же взрослый человек и вкурсе дел, которые происходят в мире. Вам известно что нашу сборную и клубы "забанили в фифа и уефа" и неужели думаете что реально договориться с какой нибудь европейской сборной на товарищескую игру?? Разве что с Белоруссией еще реально... Нет, с африканскими племенами юж. Африки играть не будем. А вот с Монголией и Сев. Кореей вполне. Между прочим любопытно посмотреть, как сыграли бы с Монголией и Сев. Кореей
    112910415
    112910415
    вчера в 12:27
    волнующий и радостный момент !
    предложение находится на рассмотрении !
    в самОм Туркменистане !
    ProKop92
    ProKop92
    вчера в 12:09
    Кто следующий?
    Сборная племён южной Африки?
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