В РФС рассказали о возможности проведения матчей с Бразилией и Китаем

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, возможно ли проведение товарищеских матчей с Бразилией и Китаем:
Для того чтобы определиться, с кем мы можем играть, нужно исходить из графика официальных матчей каждой сборной. Китай в настоящий момент играет отбор на ЧМ-2026. Соответственно, он сыграет матчи в сентябре, октябре и ноябре. После этого будет понятно его дальнейшее расписание. До этого момента о чем бы то ни было разговаривать с ними не имеет смысла. Похожая ситуация есть и в Бразилии. Но, согласитесь, Бразилия — это сборная немного другого уровня. Есть несколько сборных в мире, которые стоят особняком. Бразилия, Аргентина — это те сборные, которые много раз становились чемпионами. Поэтому с ними в принципе договориться непросто вне зависимости от того, являются ли они членами БРИКС или нет.
Мясо в Бразилии покупаем ? Кофе, фрукты? Стессно! Арги так и вовсе хотят 25 процентов от своего объема экспорта мяса нам впихнуть. Ну и в чём закавыка? Один же хрен валюту отдавать - своё то животноводство угробили...
Мясо в Бразилии покупаем ? Кофе, фрукты? Стессно! Арги так и вовсе хотят 25 процентов от своего объема экспорта мяса нам впихнуть. Ну и в чём закавыка? Один же хрен валюту отдавать - своё то животноводство угробили...