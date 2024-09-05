Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСТоварищеские матчи. Сборные 2024

Дюков: «Планируем, что в октябре и ноябре сборная проведёт четыре матча»

вчера, 14:09

Президент РФС Александр Дюков высказался о соперниках сборной России по сентябрьским товарищеским матчам.

Мы удовлетворены, что эти матчи в принципе состоятся. Вы знаете, что выбор соперников был ограничен, потому что в сентябре у большинства сборных есть официальные матчи. Поэтому если говорить о тех сборных, которые были доступны, нам удалось договориться с наиболее сильными и конкурентоспособными командами.

Дополнительный плюс в том, что данные игры станут частью товарищеского турнира, а участие в любых соревнованиях дополнительно интересно. Также посещение нового региона станет стимулом для молодых футболистов. Этот азиатский опыт пойдёт им на пользу.

Также Дюков сообщил, что в октябре и ноябре сборная России проведёт максимальное количество матчей.

Мы ведём переговоры с разными федерациями. Вы знаете наш принцип: предпочитаем сначала договориться, подписать соглашение, и уже после этого объявлять о матче. Могу сказать, что планируем провести в эти два окна максимальное количество матчей, то есть четыре.

Будем стараться провести в том числе и домашний матч. Это для нас приоритет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Митрофанов: «Старались привезти кого-нибудь из соперников сборной в Россию»
Вчера, 11:59
РФС предложил Федерации футбола Туркменистана провести матч сборных
02 сентября
Осенью сборная России может провести два домашних матча
23 августа
ОфициальноСычёв вошёл в комитет РФС по социальной ответственности
20 августа
В РФС назвали категорически неуместным заявление Андреева о судействе
19 августа
ЦСКА попросил ЭСК рассмотреть два эпизода матча с «Краснодаром»
15 августа
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:58
Рано или поздно..но проиграют и папуасам.
Аксинья
Аксинья ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
Я как ростовский болела с полувековым стажем тоже бы хотел чтобы он со своим тренерским штабом покинул сборную и занимался только фк "Ростов...Но кто же его отпустит - ведь он же КАРПИН!!!"
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:22
Ещё 4 матча ? Ну зачем же так убиваться ? Вы ж так никогда не убьётесь !!! ))))))))))))))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:14
Ну а что вы, пользователи, ещё ожидали ?...
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
вчера в 17:13
Следующий соперник Сб. ЛИМПОПО
Брулин
Брулин
вчера в 16:39
следующий соперник Монголия ?
d5ku7mn523u2
d5ku7mn523u2
вчера в 16:02
Будем надеяться, что это не будут соперники типа молодёжной сборной Мозамбика
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:00
Смехопанорама по футбольному!..
adekvat
adekvat
вчера в 15:29
Вот бы еще с Эскимосами сыграть бы, такой опыт тоже не помещал бы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:20
Предварительный список; Лесото, Папуа Новая Гвинея,Барбадос и Антигуа. Все Топы
4RT
4RT
вчера в 14:33
Ещё один прихлебатель
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:26
Надо бы сделать замечание Карпину, чтобы не отзывался презрительно о соперниках и условиях. Если что-то не нравится, пусть уходит. А если всё устраивает, всё равно пусть уходит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:15
Лишь бы уровень соперников был относительно приличным...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 