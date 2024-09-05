Дюков: «Планируем, что в октябре и ноябре сборная проведёт четыре матча»

Президент РФС высказался о соперниках сборной России по сентябрьским товарищеским матчам.

Мы удовлетворены, что эти матчи в принципе состоятся. Вы знаете, что выбор соперников был ограничен, потому что в сентябре у большинства сборных есть официальные матчи. Поэтому если говорить о тех сборных, которые были доступны, нам удалось договориться с наиболее сильными и конкурентоспособными командами.

Дополнительный плюс в том, что данные игры станут частью товарищеского турнира, а участие в любых соревнованиях дополнительно интересно. Также посещение нового региона станет стимулом для молодых футболистов. Этот азиатский опыт пойдёт им на пользу.