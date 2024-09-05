Дюков: «Планируем, что в октябре и ноябре сборная проведёт четыре матча»

Президент РФС Александр Дюков высказался о соперниках сборной России по сентябрьским товарищеским матчам.
Мы удовлетворены, что эти матчи в принципе состоятся. Вы знаете, что выбор соперников был ограничен, потому что в сентябре у большинства сборных есть официальные матчи. Поэтому если говорить о тех сборных, которые были доступны, нам удалось договориться с наиболее сильными и конкурентоспособными командами.
Дополнительный плюс в том, что данные игры станут частью товарищеского турнира, а участие в любых соревнованиях дополнительно интересно. Также посещение нового региона станет стимулом для молодых футболистов. Этот азиатский опыт пойдёт им на пользу.
Также Дюков сообщил, что в октябре и ноябре сборная России проведёт максимальное количество матчей.
Мы ведём переговоры с разными федерациями. Вы знаете наш принцип: предпочитаем сначала договориться, подписать соглашение, и уже после этого объявлять о матче. Могу сказать, что планируем провести в эти два окна максимальное количество матчей, то есть четыре.
Будем стараться провести в том числе и домашний матч. Это для нас приоритет.