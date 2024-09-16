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РФС инициировал изменения в дисциплинарный регламент из-за дела Андреева

вчера, 12:57

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что исполком РФС рассмотрит изменение дисциплинарного регламента из-за дела бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

Я уже инициировал внесение изменения в дисциплинарный регламент и буду обращаться в исполком РФС с целью пересмотреть и расширить компетенцию КДК РФС, чтобы данные вопросы попадали под его сферу деятельности. Тогда решения выносились бы более оперативно. Думаю, уже в этом сезоне регламент в данной части будет пересмотрен. Андреев — официальное лицо клуба, он заявлен и зарегистрирован, но пользуется какими‑то лазейками в регламенте, ссылаясь на то, что не заявлен на матч и его действия не попадают под дисциплинарный регламент.

Напомним, в конце августа комитет по этике РФС отстранил Андреева от футбольной деятельности на три года, два из которых носят условный характер, а также оштрафовал его на 300 тысяч рублей за физическое воздействие на арбитра матча с «Ростовом». Позже Дмитрий заявил, что обжалует свою дисквалификацию.

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Все комментарии
Hauptman
Hauptman
вчера в 14:05
Теперь будут карать и виноватых и невиновных.
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4v6x4pjt74rp
вчера в 13:31
Хоть что-то полезное сделает эта мутная конторка
Гость
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