РФС инициировал изменения в дисциплинарный регламент из-за дела Андреева

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вчера, 12:57

Генеральный секретарь Российского футбольного союза сообщил, что исполком РФС рассмотрит изменение дисциплинарного регламента из-за дела бывшего спортивного директора «Оренбурга» .

Я уже инициировал внесение изменения в дисциплинарный регламент и буду обращаться в исполком РФС с целью пересмотреть и расширить компетенцию КДК РФС , чтобы данные вопросы попадали под его сферу деятельности. Тогда решения выносились бы более оперативно. Думаю, уже в этом сезоне регламент в данной части будет пересмотрен. Андреев — официальное лицо клуба, он заявлен и зарегистрирован, но пользуется какими‑то лазейками в регламенте, ссылаясь на то, что не заявлен на матч и его действия не попадают под дисциплинарный регламент.