РФС инициировал изменения в дисциплинарный регламент из-за дела Андреева

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что исполком РФС рассмотрит изменение дисциплинарного регламента из-за дела бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.
Я уже инициировал внесение изменения в дисциплинарный регламент и буду обращаться в исполком РФС с целью пересмотреть и расширить компетенцию КДК РФС, чтобы данные вопросы попадали под его сферу деятельности. Тогда решения выносились бы более оперативно. Думаю, уже в этом сезоне регламент в данной части будет пересмотрен. Андреев — официальное лицо клуба, он заявлен и зарегистрирован, но пользуется какими‑то лазейками в регламенте, ссылаясь на то, что не заявлен на матч и его действия не попадают под дисциплинарный регламент.
Напомним, в конце августа комитет по этике РФС отстранил Андреева от футбольной деятельности на три года, два из которых носят условный характер, а также оштрафовал его на 300 тысяч рублей за физическое воздействие на арбитра матча с «Ростовом». Позже Дмитрий заявил, что обжалует свою дисквалификацию.