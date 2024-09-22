Газизов рассказал, какой бюджет у махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» озвучил бюджет дагестанского клуба.

Бюджет около 1,2 миллиарда. Всегда хочется больше. Но сегодняшний этап мы проходим с этими деньгами. Дальше научимся — будем зарабатывать больше. Наша задача — снизить на каком-то этапе нагрузку на республику. Это правильный путь, о котором нам говорит глава региона, и мы сами понимаем это. На начальном этапе республика нам помогает. Регион даёт нам 500 миллионов.