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Газизов рассказал, какой бюджет у махачкалинского «Динамо»

вчера, 12:21

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов озвучил бюджет дагестанского клуба.

Бюджет около 1,2 миллиарда. Всегда хочется больше. Но сегодняшний этап мы проходим с этими деньгами. Дальше научимся — будем зарабатывать больше. Наша задача — снизить на каком-то этапе нагрузку на республику. Это правильный путь, о котором нам говорит глава региона, и мы сами понимаем это. На начальном этапе республика нам помогает. Регион даёт нам 500 миллионов.

Напомним, после восьми туров «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Газизов высказался о работе в «Спартаке».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:59
Читая новость о бюджете футбольного клуба Динамо Махачкала, абсолютно не удивлён что тут присутствует фамилия Газизова. Там где крутятся футбольные деньги, обязательно возле них крутится и Шамиль Камилович. В своё время работая в аппарате управления уфимской местной футбольной команды, занимая пост Генерального Директора клуба, был тесно связан с денежками клуба, финансирование которого в немалой степени шло за счёт региона, а у того в свою очередь было не мало вопросов к Газизову по поводу расходования этих средств. Впоследствии перейдя на работу в футбольный клуб Спартак на ту же должность, Шамиль Камилович и там имел претензии по поводу финансовой чистоплотности. В обоих случаях без суда не обошлось. Теперь Газизв вновь рулит финансами, но теперь у же в Махачкале. Удивительно, как ему удаётся всякий раз занимать такие посты. Надеюсь в этот раз обойдётся без лишней шумихи в СМИ по поводу деятельности этого персонажа.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:34
Почти все деньги поступают из регионального бюджета. Сидят на шее у Дагестана.
Вещий
Вещий
вчера в 12:27
То есть есть что распились....:))))
Гость
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