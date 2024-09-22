Газизов рассказал, какой бюджет у махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов озвучил бюджет дагестанского клуба.
Бюджет около 1,2 миллиарда. Всегда хочется больше. Но сегодняшний этап мы проходим с этими деньгами. Дальше научимся — будем зарабатывать больше. Наша задача — снизить на каком-то этапе нагрузку на республику. Это правильный путь, о котором нам говорит глава региона, и мы сами понимаем это. На начальном этапе республика нам помогает. Регион даёт нам 500 миллионов.
Напомним, после восьми туров «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Газизов высказался о работе в «Спартаке».
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