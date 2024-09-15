В «Зените» отреагировали на слухи о двойных премиальных после игры с ЦСКА

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о двойных премиальных для команды после победы в матче РПЛ с ЦСКА (1:0).
Информация про двойные премиальные футболистам «Зенита» за победу над ЦСКА — досужие выдумки.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о двойных премиальных для команды после победы в матче РПЛ с ЦСКА (1:0).
Информация про двойные премиальные футболистам «Зенита» за победу над ЦСКА — досужие выдумки.
За двойные мы с Химками играли...если помните....
А тут ЦСКА....в гостях....четвертные...не меньше....
За двойные мы с Химками играли...если помните....
А тут ЦСКА....в гостях....четвертные...не меньше....