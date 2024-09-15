Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Зените» отреагировали на слухи о двойных премиальных после игры с ЦСКА

вчера, 16:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о двойных премиальных для команды после победы в матче РПЛ с ЦСКА (1:0).

Информация про двойные премиальные футболистам «Зенита» за победу над ЦСКА — досужие выдумки.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
МЮ получает от спонсоров больше остальных клубов Премьер-Лиги
14 сентября
Клубы РПЛ переплатили на 3 миллиарда рублей. «Зенит» переоценил Соболева, а «Локомотив» Монтеса
12 сентябряВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии4
Слухи«Боруссия» Д стала лучшим клубом Германии по продаже игроков за 9 лет
12 сентября
Почеттино — самый высокооплачиваемый тренер в истории сборной США
11 сентября
АПЛ — первая лига по тратам на трансферы, Серия А — вторая, РПЛ — 10-я
07 сентября
В «Локомотиве» назвали очень высокой сумму выкупа Батракова
07 сентября
Сортировать
Все комментарии
trimetil
trimetil ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 10:15
Так любители же не за деньги играют.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:28
Жить скучно без "сенсаций". Вот и ковыряются, как мухи в навозной куче, зарабатывают себе на хлеб.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:04, ред.
Ну как то глупо, что за победу над сердняком двойные премиальные давать.
Тут максимум три очка и спасибо за игру.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:59
Зачем журналистам копаться во внутренних делах команды?
w9g73t8e7gh6
w9g73t8e7gh6
вчера в 19:01
Не двойные, а тройные премиальные.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:10
Не пойму, какие проблемы возникли бы даже в том случае, если футболисты получили доп. вознаграждение за победу над сильным соперником. Такие случаи неединичны в мировом футболе, и мы сталкивались с ними в зарубежных чемпионатах. И если даже футболисты "Зенита" получили, зачем Медведеву скрывать сей "прискорбный" факт ? Внутреннее дело команды. Если есть деньги, почему бы не отблагодарить ими своих ребят.
Futurista
Futurista
вчера в 17:45, ред.
Досужие медведи на велосипеде...
а за ним комарики
на газовом шарике....
57438djtjv33
57438djtjv33
вчера в 17:37
цска и так проиграет без премиальных.
альсато
альсато ответ trimetil (раскрыть)
вчера в 17:27
Конечно, нормальная практика!..В мое время ..за победу давали 100руб, за гол -еще 100руб., за голевой-50 руб., это когда хлеб стоил 18-ть копеек, а бутылка-3, 62 руб.!)))
альсато
альсато
вчера в 17:21
да хоть ТРОЙНЫЕ!))))...тут и дальтонику и близорукому ВСЕ видно-Зенит (по игре) сильней ВСЕХ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:13, ред.
Ну не смешите...какие двойные....
За двойные мы с Химками играли...если помните....
А тут ЦСКА....в гостях....четвертные...не меньше....
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:06
Хорошо, что Медведев развеял эти слухи. Важно, чтобы такие вещи не искажали реальность. Победа над ЦСКА важна сама по себе, без необходимости в дополнительных премиях. Интересно, откуда вообще появилась эта информация о двойных премиальных? Такие слухи могут создать ненужные ожидания и спекуляции вокруг клуба и игроков.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:04
Соболю тройные!!!
drug01
drug01
вчера в 17:02
Просто отметят в конце года!!!
trimetil
trimetil ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:01
Так дали премию, за победу всегда дают, нормальная практика.
lotsman
lotsman
вчера в 17:00
А кому какое дело какие премиальные выплачивает клуб своим игрокам?
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:55
Шурик умеет "правду" говорить)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:52
Ну а почему бы и не дать премию...думаю что игроки заслужили ее.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:51
А почему бы и нет... мотивация нужна всегда...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:47
Дыма без огня не бывает...
Когда нужно врать, это делает Медведев.
А что собственно такого, если бы игрокам и выдали двойные премиальные? Ну есть много денег, почему бы часть их не раздать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 