Клубы РПЛ переплатили на 3 миллиарда рублей. «Зенит» переоценил Соболева, а «Локомотив» Монтеса

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вчера, 16:40

Особенность трансферного периода.

Хитрые продавцы установили «налог на направление»

Мексиканский центральный защитник Монтес официально стал игроком «Локомотива». Объявили различные детали сделки. Бросается в глаза, что «железнодорожникам» пришлось заплатить вдвое больше, чем оценочная рыночная стоимость Сесара. Не всегда суммы, представленные после оценки футбольными аудиторами, отвечают уровню футболиста. Но там учитывают длительность контракта, зарплату, игру в футбол. Монтес вылетел с «Альмерией» из Ла Лиги. Его стоимость обрушилась с восьми до трёх миллионов евро.

Так низко Монтеса оценивали лишь шесть лет назад. Но бывший защитник «Эспаньола» не вырос. Одна из причин, почему достался «Локомотиву». Но москвичам пришлось отдать 6 миллионов евро, а игроку выдать 1.4 миллиона евро, не считая бонусов. Заметно меньше, чем ему платили в «Альмерии», ведь испанские налоги для богатых другие. Лишь один пример. Но если взять десятку самых дорогих новичков лета в РПЛ , которая вряд ли существенно изменится, ведь окно закрывается в полночь, то видим девять одинаковых историй у разных клубов.

Все ведущие команды, которые пытались усилить состав, переплачивали. Причём не раскрыта ещё одна сторона – «подъёмные». Можно оформить переход с приемлемой наценкой в 500 тысяч евро, но вручить агенту и футболисту куда большие деньги за само согласие играть в РПЛ без права выступать в еврокубках. Для многих игроков это аргумент, о чём часто говорят директора ведущих клубов. «Спартак» отдал за хулигана Барко 14 миллионов евро, хотя рыночная стоимость аргентинца всего 9. Игрок стартовал ярко, интересное усиление.

Но никто не знает, будет ли Барко стабильным в составе «Спартака». В США и в Аргентине у него не получалось надолго задерживаться на пике формы. «Ривер Плейт» заплатил за него 10 миллионов евро, а через полгода получил 14. Хороший бизнес. Эсекьелю также предложили в РПЛ большую зарплату, чем получал на родине. Суммарно на серии сделок из топ-25 самых дорогих получается переплата на 30 миллионов евро. Годовой бюджет клуба РПЛ , ведь речь о 3 миллиардах рублей. На эту переплату можно содержать целый год «Ростов».

Переплачивают не только гранды, а все команды лиги

На данный момент в РПЛ семь десятков трансферов с прямыми выплатами между клубами. Также много сделок со свободными агентами, а это гарантия «подъёмных». Когда «Динамо» нужен форвард на лавку со стоимостью в 600 тысяч евро, то надо заплатить 1.7 миллиона. Если «Оренбург» ищет нападающего, то приходится выложить 2 миллиона евро за футболиста, который в пять раз дешевле. «Спартак» отдал за Дмитриева, которого отправили в аренду в Самару, на 1.8 миллиона евро больше, чем его оценивает рынок.

Хаос с ценами общемировой, но в РПЛ всё приправлено стандартными аргументами агентов и продавцов. Хотите заполучить ценного футболиста? Хотите, чтобы латиноамериканец жил в Краснодаре? Переплачивайте. А сами «горожане» не сумели раскрутить «Зенит» на невероятную сделку по защитнику Волкову. Получили всего на 500 тысяч больше, чем рыночная стоимость латераля. Но при этом «Краснодар» переплатил на 4 миллиона евро за центрального защитника Диего Косту. Игрок хороший, но разница большая.

Даже скандальный нападающий Соболев перешёл в «Зенит» за солидные 10 миллионов евро. При этом для западных клубов стоимость его трансфера крутилась бы вокруг 7 миллионов евро, ведь он нестабильный и не всегда результативный игрок. А обратные примеры, когда середняку достаётся ценный футболист с большой скидкой, видим крайне редко. Но такие примеры тоже есть. «Крылья Советов» технично забрали Сергеева у «Зенита» всего за 2 миллиона евро, хотя рынок оценивает Ивана значительно выше, в 5 миллионов.

Из дорогих сделок выделяется трансфер Глушенкова

В первой десятке трансферов один футболист сменил клуб за сумму, которая ниже его рыночной стоимости. Максим Глушенков перебрался из «Локомотива» в «Зенит» за 6.3 миллиона евро. Это ограбление, огромная ошибка «железнодорожников». Включили в контракт пункт о выкупе, неправильно просчитав потенциал второго нападающего. Теперь у Семака есть новый лидер, который забивал голы пачками до травмы руки. Поскольку Максиму всего 25 лет, то его рыночная стоимость около 11 миллионов евро.

Плохо, что даже внутренние трансферы россиян за деньги не приносят провинциальным клубам значительную прибыль. «Крылья Советов» получили за Глушенкова смешные 2.6 миллиона евро. Самарцы вечно среди тех, кто раздаривает футболистов со скидкой. Плохо, что мир понятий побеждает мир рыночных правил. С другой стороны, Максим не сможет заработать для «Зенита» миллионы евро, невзирая на результаты в конце сезона. Без премиальных УЕФА нет генерации прибыли, покрывающей зарплаты.

Аргентинец Гонду, даже если Лусиано окажется идеальным нападающим в команде, где также хотят играть в основе Кассьерра и Соболев, не сможет отработать 12 миллионов евро. За его переход переплатили всего два миллиона. «Зенит», если они поменяют политику относительно расставаний, смогут в отдельных случаях с молодыми и талантливыми выйти в ноль. Но видите по отказу отпускать плеймейкера Вендела – нет желания зарабатывать. Спасает лишь скромность сумм, если вспоминать старые времена.