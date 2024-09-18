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Президент «Пюника» решил продать клуб

вчера, 15:59

Президент «Пюника» Артур Согомян выступил с заявлением о продаже ереванского клуба.

Дорогие друзья, хочу поделиться с вами решением, которое далось мне нелегко. Я долго думал и принял решение выставить футбольный клуб.

К сожалению, ситуация давно вышла за рамки профессиональной этики и здравого смысла и превратилась в личное противостояние, что сильно вредит и команде, и болельщикам, и академии, самое главное — репутации армянского футбола.

Более двух лет я и футбольный клуб «Пюник» боролись с бесчинством, агрессией и некомпетентностью руководителей федерации футбола. За последние четыре года пять клубов только Высшей лиги, шесть крупных инвесторов, покинули армянский футбол, заявив о невозможности работать с некомпетентным руководством федерации. К сожалению, к такому же выводу пришел и я. Это очень болезненное для меня, но взвешенное решение, так как я действительно не вижу смысла продолжать работу в такой нездоровой атмосфере.

Я уверен, что найдутся люди, заинтересованные в продолжении славной истории футбольного клуба «Пюник», который за последние годы не только добился высоких результатов, но и стал широко известен в Армении и за ее пределами.

Хочу успокоить родителей и учеников футбольной академии «Пюник»: я продолжу инвестировать в развитие детско-юношеской академии, все наши ученики продолжат выступать в своих возрастных категориях. Я не ухожу из армянского спорта и продолжу свои инвестиции, так как считаю, что развитие спорта очень важно для нашей республики. Готов буду вернуться в футбол, когда сменится руководство федерации, и придут люди, заинтересованные в развитии футбола в Армении.

Хочу поблагодарить всех, кто был с нами эти семь лет, поддерживал нас и вместе с нами переживал, радовался победам. Мы действительно добились исторических результатов, и я горд, что был частью этой большой и дружной семьи под названием футбольный клуб «Пюник». Спасибо.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 16:49
Почти по мифическому сюжету . Не иначе Согомян хочет продать клуб , что бы затем, через некоторое время купить обновлённый (восставший из пепла) )))
В переводе на русский язык название Пюник означает «Феникс» (мифическая птица).
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:22
Футбол в Армении с трудом дышит
drug01
drug01
вчера в 16:16
Очень жаль но время сейчас очень трудное
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