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«Бока Хуниорс» отстранила на 2 матча вратаря после конфликта с фанатами

вчера, 13:12

«Бока Хуниорс» объявила о том, что вратарь Серхио Ромеро не примет участия в следующих двух матчах команды.

Такое решение было принято в связи с событиями, произошедшими после игры с «Ривер Плейтом» (0:1), когда у голкипера произошла стычка с болельщиками. Как отмечал футболист, один из фанатов оскорбил его, в результате чего он вышел из себя. Голкипер также принёс извинения оскорбившему его болельщику.

Как сообщила пресс-служба «Боки», установлены личности 3 болельщиков, спровоцировавших инцидент, к ним будут применены соответствующие меры.

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yn5t3znjnyde
yn5t3znjnyde
вчера в 14:36
Любой человек ответит на оскорбления, зачем наказывать, ведь извинился же.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:20
"Голкипер также принёс извинения оскорбившему его болельщику." - как понятно из текста фанаты "выбесили" голкипера и первая реакция была правильная . А так звучит несколько абсурдно - "извинился за то ,что его же и оскорбили". Вместо извинений надо было ещё "щелбан" пробить - всё равно же наказали, а так отдушина....)))
Гость
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