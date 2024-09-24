«Бока Хуниорс» отстранила на 2 матча вратаря после конфликта с фанатами

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вчера, 13:12

«Бока Хуниорс» объявила о том, что вратарь не примет участия в следующих двух матчах команды.

Такое решение было принято в связи с событиями, произошедшими после игры с «Ривер Плейтом» (0:1), когда у голкипера произошла стычка с болельщиками. Как отмечал футболист, один из фанатов оскорбил его, в результате чего он вышел из себя. Голкипер также принёс извинения оскорбившему его болельщику.

Как сообщила пресс-служба «Боки», установлены личности 3 болельщиков, спровоцировавших инцидент, к ним будут применены соответствующие меры.