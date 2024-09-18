Агент Помазуна рассказал, когда игрок вернётся к общекомандным тренировкам

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, сообщил, когда его клиент вернётся к тренировкам с командой.
Вернули ли Илью к тренировкам с основной командой? Ну кто будет сразу на предыгровую и игровую возвращать? Сейчас отыграют этот матч (с «Краснодаром»), и будет тренироваться — не вижу проблемы. У Ильи действующий контракт.
Ранее Сафонов сообщил, что ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок с основой.
Не надо писать ерунду. Он 4 года играл за Урал. Все вопросы и претензии у Уралмашу. А в ЦСКА есть и без него 4 прекрасных вратаря. Акинфеев, Тороп, Боков и Щайхутдинов. Все гораздо сильнее Помазуна. Ему надо было в Урале оставаться и идти в первую лигу и там доказывать. А теперь будет плотно на лавке сидеть.
Не надо писать ерунду. Он 4 года играл за Урал. Все вопросы и претензии у Уралмашу. А в ЦСКА есть и без него 4 прекрасных вратаря. Акинфеев, Тороп, Боков и Щайхутдинов. Все гораздо сильнее Помазуна. Ему надо было в Урале оставаться и идти в первую лигу и там доказывать. А теперь будет плотно на лавке сидеть.