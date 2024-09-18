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Агент Помазуна рассказал, когда игрок вернётся к общекомандным тренировкам

вчера, 11:49

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, сообщил, когда его клиент вернётся к тренировкам с командой.

Вернули ли Илью к тренировкам с основной командой? Ну кто будет сразу на предыгровую и игровую возвращать? Сейчас отыграют этот матч (с «Краснодаром»), и будет тренироваться — не вижу проблемы. У Ильи действующий контракт.

Ранее Сафонов сообщил, что ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок с основой.

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Все комментарии
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вчера в 14:50
Нужно найти клуб, где тебя будут уважать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:05
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Не надо писать ерунду. Он 4 года играл за Урал. Все вопросы и претензии у Уралмашу. А в ЦСКА есть и без него 4 прекрасных вратаря. Акинфеев, Тороп, Боков и Щайхутдинов. Все гораздо сильнее Помазуна. Ему надо было в Урале оставаться и идти в первую лигу и там доказывать. А теперь будет плотно на лавке сидеть.
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вчера в 11:54
Можно сказать, что в цска угробили нормального вратаря.
Гость
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