Агент Помазуна рассказал, когда игрок вернётся к общекомандным тренировкам

Футбольный агент , представляющий интересы вратаря ЦСКА , сообщил, когда его клиент вернётся к тренировкам с командой.

Вернули ли Илью к тренировкам с основной командой? Ну кто будет сразу на предыгровую и игровую возвращать? Сейчас отыграют этот матч (с «Краснодаром»), и будет тренироваться — не вижу проблемы. У Ильи действующий контракт.