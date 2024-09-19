Махачкалинское «Динамо» оштрафовали за инцидент с выбежавшим болельщиком

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) Артур Григорьянц рассказал источнику о том, что махачкалинское «Динамо» оштрафовано на 20 тысяч рублей за инцидент с болельщиком, который выбежал на поле во время матча со «Спартаком».

Болельщик был оперативно задержан и выведен с поля. Перед заседанием «Динамо» представило протокол об административном нарушении, то есть болельщик был привлечён к ответственности. Поскольку служба безопасности сработала хорошо, мы на 50% уменьшили штраф. В итоге за данное нарушение «Динамо» оштрафовано на 20 тысяч рублей.

Также были скандирования в адрес «Спартака» по ходу матча. Штраф — 20 тысяч рублей, это второе нарушение в сезоне.

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов оштрафован на 10 тысяч рублей за систематический выход из технической зоны. Главный тренер «Пари НН» Саша Илич за систематический выход из технической зоны оштрафован на 20 тысяч рублей. Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев за выход за пределы технической зоны оштрафован на 10 тысяч рублей. Также за задержку выхода команды перед началом матча на 2 минуты, перед началом второго тайма на 3 минуты «Ахмат» оштрафован за нарушения регламента на 40 тысяч рублей.