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ЦСКА оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес «Зенита»

вчера, 15:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал источнику, что ЦСКА получил штраф за оскорбительные кричалки болельщиков команды в адрес «Зенита» во время матча 8-го тура РПЛ.

Вы наверняка слышали массовое скандирование болельщиков на 81‑й минуте матча. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей.

Данная статья пока предполагает только штраф, но есть санкция по закрытию сектора при повторении данных случаев. Если будет повторение, будут приняты более строгие меры.

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 23:10, ред.
Считается, что кричалку запустили фанаты «Факела» во время майского матча с «Зенитом» (1:1). Через несколько дней их клуб оштрафовали на 30 тысяч рублей – за «скандирование зрителями оскорбительных выражений».
Вскоре наказали «Динамо» – уже на 40 тысяч, потому что была и другая кричалка. Причем скандировали не на игре с «Зенитом», а во время матча 29-го тура с «Крыльями Советов». В том же туре за подобное поведение фанатов штраф в 30 тысяч получил «Ахмат».
В новом сезоне история продолжилась.
Единой версии происхождения заряда нет, но, возможно, корни уходят в события более чем десятилетней давности. После поражения «Зенита» от «Аустрии» (1:4) в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов–2013/14 фанатское объединение петербуржцев «Ландскрона» выступило грозно, с обвинениями команды в позорной игре.
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:05
Я про гостеприимство, а вы про что?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:47, ред.
Вам про Фому...вы про Ерёму....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:11
Правильное решение,держать надо себя в руках.
lotsman
lotsman
вчера в 19:08
Остановить кричалки таким способом, это тоже самое что попробовать остановить ветер, махая метлой. Это только раззадорит кричащих и вы получите обратный эффект. Кричали всегда и будут кричать. И чем больше будут запрещать, тем громче будут кричать. А если не обращать на пустоголовых внимание и кричать быстрее надоест.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:58
    cska1948
    cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 18:48
    Это болельщикам Зенита и говорить о воспитанности? А чей это банер на матче Зенит - Динамо:"Сдох ваш Яшин. Сдохнет Динамо!". Если вы забыли, то не значит, что все забыли.
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 18:42
    Приветище, Володя!!!
    Конечно ты прав, таких, ярковыраженных хозяев, как сейчас, у некоторых, тогда не было. Но были могущественные покровители- Берия, Андропов, Щелоков, Щербицкий, Бугаев и многие другие. Но конечно, с ленинградскими- никто не сравнится))).
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:37
    Уважаемый Виктор! Не надо сравнивать советские времена с сегодняшними. В советское время ни один клуб не мог себе позволить иметь карманного руководителя футбола. А теперь это ЗАПРОСТО! Люди всё видят и понимают. Времена изменились и вместе с ними изменились кричалки.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:27
    Всякий гостеприимен в меру своей воспитанности....
    Они дома пусть кричат что хотят.......штрафовать то зачем ??
    Зенит приехал.... забрал что хотел...3 очка...и уехал....
    Все при своих....
    Зенит с Победой и Лидерством в таблице....
    ЦСКА с Проигрышем и эхом оскорбительных кричалок....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:04
    На этой игре было 26. Тысяч зрителей, что составило почти 90,% вместимости стадиона. На играх Зенита редко бывает даже 60 70% ,а Зенит позор нашего футбола кричат по все стране от Калининграда до Хабаровска
    Capral
    Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 18:03, ред.
    Моё Почтение, Эдуард Григорьевич!

    Вы же помните, Уважаемый, что в наше время, за подобные вещи кричали- "судью на мыло", но не позор Зениту или еще ком-то. Арбитры ошибались всегда, но болельщики проклинали исключительно судей. Хотя сама эта кричалка не намного лучше, если вспомнить на основе какой страшной истории она появилась.

    С Уважанием!!! Главное - Здоровья!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Инсаров (раскрыть)
    вчера в 17:57, ред.
      zgy52c77d3aa
      zgy52c77d3aa
      вчера в 17:45
      Когда позору проигрываешь вчистую, то сам кто?
      eqh966e5vh3p
      eqh966e5vh3p
      вчера в 17:42
      Хорошо, что цска почти всегда играет при пустых трибунах и их кричалки почти никто не слышит.
      isamsn
      isamsn
      вчера в 17:02
      С незапамятных времён болельщики всякие кричалки скандировали на стадионах и обидные и безобидные, и только Григорьянц из этого личную выгоду смог поиметь. Никакого отношения клуб и стадион к этому не имеют. Нужно гнать этого приспособленца поганой метлой от футбола)))
      8e5r353c6znz
      8e5r353c6znz
      вчера в 16:58
      Правда никогда не является оскорблением, так что верните конягам лавэ
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 16:56
      С миру по нитке, голому рубашка.... не плохо зарабатывает КДК.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 16:54
      Болельщиков можно понять, они орали на своих игроков, которые ничего не могли
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 16:45
      Во всех городах то всем глотки не заткнешь . Где сектора только кричат про позор ..., а где и стадионы. Медведев же сказал , что зенит самая популярная команда в России... Вот они болельщики и сканируют потому что "популярная"...)))
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 16:41
      да...газпром старается с любыми способами сохранить безупречным облик зенита))
      все фанаты остальных клубов должны восхищаться зенитом.
      так толпа укрепляет уважение к себе,.
      и каждый в глубине души чувствует, как он становится маленьким семаком, миллером или медведевым.
      а то что медведев в разговоре с клаудиньо публично показываал жести, это культурный код значит))
      штрафы пока маленькие...но дальше можно от козла получить нехило.
      Инсаров
      Инсаров
      вчера в 16:35, ред.
      Болельщики ЦСКА скандировали во время матча кричалку: ""Зенит" - позор ...."
      Господин Григорьянц и, иже с ним, усмотрели в ней (в слове "позор") нарушение норм морали и прочее.
      В кричалке слово "позор" является оценкой действия, поступка, поведения лица или группы людей, но не оскорблением.
      Достаточно юристу ЦСКА обратиться в суд с иском на КДК (организацию) за незнание Федерального Закона "О государственной деятельности", как он, со товарищи, будут посрамлены.
      Проведение экспертизы слова, выражения, текста суд поручает специальным учреждениям, конкретным экспертам, т. е. лицам, имеющим высшее филологическое или лингвистическое образования.
      В данном случае имеет место нарушение закона со стороны КДК, т.к. экспертизу провели случайные люди без соответствующего образования и решения на то суда
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 16:29
      Обратите внимание на время - 81 мин. Судья допустил ошибку не удалив игрока Зенита. Болельщики возмутились, отсюда и причалка.
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 16:19
      Зачем штрафовать клуб за кричалки? Если есть желание бороться с этим явлением, нужен системный подход. Проще простого выяснить личности тех, кто сканирует оскорбления. Таких людей просто не пускать на стадион. Другими словами нарушителей на время матча нужно изолировать. Лучше всего собирать их в одном месте и читать какие-то лекции для общего развития.
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 16:11
      КДК скоро озолотится на кричалках против"гегемона")))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 16:10
      Нужно учиться болеть культурно, без оскорблений...
      evq24hpc6xxj
      evq24hpc6xxj
      вчера в 15:58
      Походу живы ещё куплеты Алана Дзагоева "раз-два-три - Зенитушка ..., ну в общем Павлиашвили!"
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 15:57
      Зачем своих сородичей нужно оскорблять?
      Rupertt
      Rupertt
      вчера в 15:55
      Для ЦСКА, как одного из ведущих клубов страны, важно не только выигрывать матчи, но и поддерживать позитивный имидж. Такие штрафы могут негативно сказаться на репутации клуба и его фанатов, поэтому надеюсь, что руководство клуба примет меры для предотвращения повторения инцидентов.
      pep42srxzmpw
      pep42srxzmpw
      вчера в 15:52
      Цска при их слабости, возможно только так отличиться. Почта России все оплатит.
      Гость
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