ЦСКА оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес «Зенита»

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал источнику, что ЦСКА получил штраф за оскорбительные кричалки болельщиков команды в адрес «Зенита» во время матча 8-го тура РПЛ.
Вы наверняка слышали массовое скандирование болельщиков на 81‑й минуте матча. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей.
Данная статья пока предполагает только штраф, но есть санкция по закрытию сектора при повторении данных случаев. Если будет повторение, будут приняты более строгие меры.
все фанаты остальных клубов должны восхищаться зенитом.
так толпа укрепляет уважение к себе,.
и каждый в глубине души чувствует, как он становится маленьким семаком, миллером или медведевым.
а то что медведев в разговоре с клаудиньо публично показываал жести, это культурный код значит))
штрафы пока маленькие...но дальше можно от козла получить нехило.
все фанаты остальных клубов должны восхищаться зенитом.
так толпа укрепляет уважение к себе,.
и каждый в глубине души чувствует, как он становится маленьким семаком, миллером или медведевым.
а то что медведев в разговоре с клаудиньо публично показываал жести, это культурный код значит))
штрафы пока маленькие...но дальше можно от козла получить нехило.
Вы же помните, Уважаемый, что в наше время, за подобные вещи кричали- "судью на мыло", но не позор Зениту или еще ком-то. Арбитры ошибались всегда, но болельщики проклинали исключительно судей. Хотя сама эта кричалка не намного лучше, если вспомнить на основе какой страшной истории она появилась.
С Уважанием!!! Главное - Здоровья!!!
Вы же помните, Уважаемый, что в наше время, за подобные вещи кричали- "судью на мыло", но не позор Зениту или еще ком-то. Арбитры ошибались всегда, но болельщики проклинали исключительно судей. Хотя сама эта кричалка не намного лучше, если вспомнить на основе какой страшной истории она появилась.
С Уважанием!!! Главное - Здоровья!!!