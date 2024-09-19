ЦСКА оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес «Зенита»

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассказал источнику, что ЦСКА получил штраф за оскорбительные кричалки болельщиков команды в адрес «Зенита» во время матча 8-го тура РПЛ .

Вы наверняка слышали массовое скандирование болельщиков на 81‑й минуте матча. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей.

Данная статья пока предполагает только штраф, но есть санкция по закрытию сектора при повторении данных случаев. Если будет повторение, будут приняты более строгие меры.