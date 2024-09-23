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Холанд не будет наказан за то, что бросил мяч в Габриэля

вчера, 17:49
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в концовке матча с «Арсеналом» (2:2) бросил мяч в голову защитника «канониров» Габриэля.

Это случилось после второго гола «горожан». Бразилец после забитого мяча Джона Стоунза натянул на лицо футболку в знак разочарования.

Футбольная ассоциация Англии не планирует и не имеет права вмешиваться, поскольку во время игры арбитр VAR Джон Брукс не увидел грубого нарушения в этом эпизоде. Рекомендовать показать желтую карточку видеоассистент рефери не может.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:04
Да уж странное какое то лояльное отношение к игрокам МС
dеigandre
dеigandre
вчера в 23:28
Раз это не нарушение, предлагаю футболистам Арсенала в матчах под судейством Оливера так отмечать голы: кидать в лицо судье. После каждого гола
Кэп 11
Кэп 11
вчера в 21:47
Это же сити.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:12
Я не понял, раз судья профукал этот момент, то теперь никак не надо наказывать?


Это уже 131 нарушение Сити... Если и с остальными 130-ю будут такие же причины не наказать, что-то типа ну они дали взятку, но их в тот момент никто не наказал, а получатель взятки доволен остался, то Сити не будем наказывать, то офигеть просто.

Может и Кантона не надо было наказывать за то что болельщику ногой ударил, это же после красной было уже, он и так наказан был судьёй. Или Кусареса за укус не надо было наказывать.

Я когда увидел этот эпизод во время матча, подумал, что мне показалось, ну не может быть, чтоб он специально так пульнул мяч в чужого игрока. Руками. То есть никакой случайности.
Когда-то Арда Туран снял бутсу и кинул в судью.

Такие эпизоды можно оставлять без наказания? Нет. Уверен, любого из МЮ бы наказали.
Получается, что Сити можно всё и даже больше. Просто для масс придумали страшную цифру в 130 нарушений, типа мы следим за ними. Но по факту теперь я понял, что ничего не будет кроме денежного штрафа символического, который изначально был заложен в расходник Сити, когда они шли на эти нарушения , читай на сделку с чинушами. Мы купим игроков на миллиард, а вы нас потом на 5 млн фунтов накажите себе в карман. Ок, по рукам.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:55
Все решили обратить в шутку - однако !
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 19:22
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 19:07, ред.
    Ну это же Ман Сити, давно пора было привыкнуть, что для этой команды существуют свои, отдельные правила.
    А паренёк просто расстроился, в кои-то веки получилось забить топ-клубу, а матч всё равно продрушляли. Спасибо Оливеру, хоть ничейку помог вымучить.
    drug01
    drug01
    вчера в 18:18
    Он теперь вознёс себя на высоту ему всё можно????
    6xcyvqsjzz3s
    6xcyvqsjzz3s
    вчера в 18:13
    Судью нужно трясти, раз позволяет такое на поле.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 18:13
    Ничего серьезного грубого не было)))такой матч и эмоции))
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 18:06
    Норвежца немного "переклинило" и на гандбол "пробило"...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 17:57
    Совсем распоясался Холланд...
    Неужели звезду поймал?
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 17:51
    Ладно не плюнул и не укусил...
    Гость
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