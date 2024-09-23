Холанд не будет наказан за то, что бросил мяч в Габриэля

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в концовке матча с «Арсеналом» (2:2) бросил мяч в голову защитника «канониров» Габриэля.
Это случилось после второго гола «горожан». Бразилец после забитого мяча Джона Стоунза натянул на лицо футболку в знак разочарования.
Футбольная ассоциация Англии не планирует и не имеет права вмешиваться, поскольку во время игры арбитр VAR Джон Брукс не увидел грубого нарушения в этом эпизоде. Рекомендовать показать желтую карточку видеоассистент рефери не может.
Это уже 131 нарушение Сити... Если и с остальными 130-ю будут такие же причины не наказать, что-то типа ну они дали взятку, но их в тот момент никто не наказал, а получатель взятки доволен остался, то Сити не будем наказывать, то офигеть просто.
Может и Кантона не надо было наказывать за то что болельщику ногой ударил, это же после красной было уже, он и так наказан был судьёй. Или Кусареса за укус не надо было наказывать.
Я когда увидел этот эпизод во время матча, подумал, что мне показалось, ну не может быть, чтоб он специально так пульнул мяч в чужого игрока. Руками. То есть никакой случайности.
Когда-то Арда Туран снял бутсу и кинул в судью.
Такие эпизоды можно оставлять без наказания? Нет. Уверен, любого из МЮ бы наказали.
Получается, что Сити можно всё и даже больше. Просто для масс придумали страшную цифру в 130 нарушений, типа мы следим за ними. Но по факту теперь я понял, что ничего не будет кроме денежного штрафа символического, который изначально был заложен в расходник Сити, когда они шли на эти нарушения , читай на сделку с чинушами. Мы купим игроков на миллиард, а вы нас потом на 5 млн фунтов накажите себе в карман. Ок, по рукам.
Это уже 131 нарушение Сити... Если и с остальными 130-ю будут такие же причины не наказать, что-то типа ну они дали взятку, но их в тот момент никто не наказал, а получатель взятки доволен остался, то Сити не будем наказывать, то офигеть просто.
Может и Кантона не надо было наказывать за то что болельщику ногой ударил, это же после красной было уже, он и так наказан был судьёй. Или Кусареса за укус не надо было наказывать.
Я когда увидел этот эпизод во время матча, подумал, что мне показалось, ну не может быть, чтоб он специально так пульнул мяч в чужого игрока. Руками. То есть никакой случайности.
Когда-то Арда Туран снял бутсу и кинул в судью.
Такие эпизоды можно оставлять без наказания? Нет. Уверен, любого из МЮ бы наказали.
Получается, что Сити можно всё и даже больше. Просто для масс придумали страшную цифру в 130 нарушений, типа мы следим за ними. Но по факту теперь я понял, что ничего не будет кроме денежного штрафа символического, который изначально был заложен в расходник Сити, когда они шли на эти нарушения , читай на сделку с чинушами. Мы купим игроков на миллиард, а вы нас потом на 5 млн фунтов накажите себе в карман. Ок, по рукам.