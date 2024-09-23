Холанд не будет наказан за то, что бросил мяч в Габриэля

1727102955

вчера, 17:49

Нападающий «Манчестер Сити» в концовке матча с «Арсеналом» (2:2) бросил мяч в голову защитника «канониров» .

Это случилось после второго гола «горожан». Бразилец после забитого мяча Джона Стоунза натянул на лицо футболку в знак разочарования.