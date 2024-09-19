Болельщикам «Марселя» запретили посещать гостевой матч с «Лионом»

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вчера, 15:22

Болельщики «Марселя» не смогут посетить гостевой матч с «Лионом», который пройдёт 22 сентября. Об этом сообщает источник со ссылкой на указ Министерства внутренних дел.

Отмечается, что уходящий в отставку министр внутренних дел Жеральд Дарманен ввёл эту меру в связи с реальным и серьёзным риском столкновения между фанатами двух клубов.

Прошлый сезон ознаменовался серьёзными инцидентами во время встреч команд, а игра 29 октября 2023 года была отменена.