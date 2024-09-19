Болельщикам «Марселя» запретили посещать гостевой матч с «Лионом»

Болельщики «Марселя» не смогут посетить гостевой матч с «Лионом», который пройдёт 22 сентября. Об этом сообщает источник со ссылкой на указ Министерства внутренних дел.
Отмечается, что уходящий в отставку министр внутренних дел Жеральд Дарманен ввёл эту меру в связи с реальным и серьёзным риском столкновения между фанатами двух клубов.
Прошлый сезон ознаменовался серьёзными инцидентами во время встреч команд, а игра 29 октября 2023 года была отменена.
в прошлом году фанаты Марселя разнесли автобус с игроками и тренером Лиона.
били камни, тренер Лиона весь в крови был. по моему осколки стекла ему в глаз попали....
ультрас марселя самые безбашенные.
помню как они 90-м устраивали погромы по всему Марселю.
все это к футболу не имеет никакого отношения .
Францию раскачивают уже не первый месяц и лучше места, чем Марсель не найти...там отмороженных всегда было запредельное количество лиц...
а футбол просто самая яркая афиша что бы обратить на себя внимание.
Лион действует в целях безопасности.
фанаты Лиона давно горят желанией разобраться с фанатами Марселя.
в прошлом году фанаты Марселя разнесли автобус с игроками и тренером Лиона.
били камни, тренер Лиона весь в крови был. по моему осколки стекла ему в глаз попали....
ультрас марселя самые безбашенные.
помню как они 90-м устраивали погромы по всему Марселю.
все это к футболу не имеет никакого отношения .
Францию раскачивают уже не первый месяц и лучше места, чем Марсель не найти...там отмороженных всегда было запредельное количество лиц...
а футбол просто самая яркая афиша что бы обратить на себя внимание.
Лион действует в целях безопасности.
фанаты Лиона давно горят желанией разобраться с фанатами Марселя.