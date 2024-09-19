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Болельщикам «Марселя» запретили посещать гостевой матч с «Лионом»

вчера, 15:22
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб МарсельМарсель22.09.2024 в 21:45 Не начался

Болельщики «Марселя» не смогут посетить гостевой матч с «Лионом», который пройдёт 22 сентября. Об этом сообщает источник со ссылкой на указ Министерства внутренних дел.

Отмечается, что уходящий в отставку министр внутренних дел Жеральд Дарманен ввёл эту меру в связи с реальным и серьёзным риском столкновения между фанатами двух клубов.

Прошлый сезон ознаменовался серьёзными инцидентами во время встреч команд, а игра 29 октября 2023 года была отменена.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:06
запрет понятен.
в прошлом году фанаты Марселя разнесли автобус с игроками и тренером Лиона.
били камни, тренер Лиона весь в крови был. по моему осколки стекла ему в глаз попали....
ультрас марселя самые безбашенные.
помню как они 90-м устраивали погромы по всему Марселю.
все это к футболу не имеет никакого отношения .
Францию раскачивают уже не первый месяц и лучше места, чем Марсель не найти...там отмороженных всегда было запредельное количество лиц...
а футбол просто самая яркая афиша что бы обратить на себя внимание.
Лион действует в целях безопасности.
фанаты Лиона давно горят желанией разобраться с фанатами Марселя.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:41
А Лион как наказали? Раз между болельщиками двух команд непримиримые противоречия, значит их надо разлучить. Кстати, болельщикам можно запретить посещать и домашние игры своих команд.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:38
Очень жаль, что болельщики не смогут поддержать свою команду на важном матче. Это лишает их уникального опыта, который так важен в культуре футбола. Однако, учитывая серьезные столкновения в прошлом, данное решение выглядит необходимым. Какие меры будут приняты для улучшения ситуации с безопасностью в дальнейшем.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:28
Принято верное решение во избежание потасовок и срыва матча. Фанаты во Франции часто буянят.
Гость
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