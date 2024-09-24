Ховард: «Гвардиола испортил футбол по всем параметрам»

Экс-голкипер сборной США Тим Ховард оценил влияние главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы на мировой футбол.
Мое поколение в национальной команде США было просто группой крепких, суровых парней. Грегг Берхальтер заставил эту команду поверить, что она может бороться, играть позиционно, хорошо атаковать.
Считаю, что произошло следующее: Пеп Гвардиола испортил футбол по всем параметрам. Пеп заставил всех поверить, что они способны играть в позиционный футбол. Не могут. Не все это умеют, разве что три команды в мире могут это хорошо исполнить.
были и остаются вполне в состоянии эффективно играть в позиционный футбол.
Но разве Гвардиола когда-либо кого-то уговаривал, например Бергхальтера,
что на это способнен любой и каждый, независимо от уровня индивидуального
и общекомандного мастерства?)
И- уговаривая- Гвардиола "испортил футбол", да ещё "по всем параметрам"..
Любопытно..)
Или я что-то пропустил?)
были и остаются вполне в состоянии эффективно играть в позиционный футбол.
Но разве Гвардиола когда-либо кого-то уговаривал, например Бергхальтера,
что на это способнен любой и каждый, независимо от уровня индивидуального
и общекомандного мастерства?)
И- уговаривая- Гвардиола "испортил футбол", да ещё "по всем параметрам"..
Любопытно..)
Или я что-то пропустил?)