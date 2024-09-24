Ховард: «Гвардиола испортил футбол по всем параметрам»

Экс-голкипер сборной США оценил влияние главного тренера «Манчестер Сити» на мировой футбол.

Мое поколение в национальной команде США было просто группой крепких, суровых парней. Грегг Берхальтер заставил эту команду поверить, что она может бороться, играть позиционно, хорошо атаковать.

Считаю, что произошло следующее: Пеп Гвардиола испортил футбол по всем параметрам. Пеп заставил всех поверить, что они способны играть в позиционный футбол. Не могут. Не все это умеют, разве что три команды в мире могут это хорошо исполнить.