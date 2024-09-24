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Ховард: «Гвардиола испортил футбол по всем параметрам»

вчера, 18:49

Экс-голкипер сборной США Тим Ховард оценил влияние главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы на мировой футбол.

Мое поколение в национальной команде США было просто группой крепких, суровых парней. Грегг Берхальтер заставил эту команду поверить, что она может бороться, играть позиционно, хорошо атаковать.

Считаю, что произошло следующее: Пеп Гвардиола испортил футбол по всем параметрам. Пеп заставил всех поверить, что они способны играть в позиционный футбол. Не могут. Не все это умеют, разве что три команды в мире могут это хорошо исполнить.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 20:44
Как это так, как он мог против пиндосов пойти этот Гвардиола.
Capral
Capral
вчера в 20:08, ред.
Гвард никогда не был разноплановым тренером, даже с топовыми игроками. Одна из причин его увольнения из Баварии- нежелание Гварда менять свой тренерский стиль, когда он- начал лепить из Баварии вторую Барселону. Я уже неоднократно говорил и повторю еще раз слова Ф.Беккенбауэра (Светлая ему Память): "Бавария- Честь и Гордость нации! И мы никому не позволим, менять её традиционный, исторический футбол"!

Справедливости ради, стоит заметить, что на этом же погорел и Т.Тухель, пытаясь изменить футбол Баварии и отвести его- от традиционных немецких штампов...
Сп62
Сп62
вчера в 19:58
Тут вопрос такой, что лучше пилить или рубить? В каждом конкретном случае подходит или тот, или другой вариант и каждый имеет право на жизнь. Тем и интересен футбол, что встречаются различные тактики и построения команд.
баск
баск
вчера в 19:52
Гвардиола управлял только топ-командами, игроки которых, несомненно,
были и остаются вполне в состоянии эффективно играть в позиционный футбол.

Но разве Гвардиола когда-либо кого-то уговаривал, например Бергхальтера,
что на это способнен любой и каждый, независимо от уровня индивидуального
и общекомандного мастерства?)
И- уговаривая- Гвардиола "испортил футбол", да ещё "по всем параметрам"..

Любопытно..)
Или я что-то пропустил?)
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:28
Сначала Пеп Гвардиола заставил всех поверить , что они способны играть в позиционный футбол, потом Грегг Берхальтер заставил их поверить в то же самое , но американские парни настолько суровы , что ни как не хотят занимать ту или иную позицию...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:00
У каждого человека свое мнение - это точно.
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