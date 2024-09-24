Неймар оценил идею проведения чемпионата мира 2034 в Саудовской Аравии

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар дал комментарий касательно чемпионата мира 2034, который пройдет в Саудовской Аравии.
Рад, что чемпионат мира пройдет здесь, в Саудовской Аравии. Считаю, что этот турнир сможет привлечь внимание всех.
Люди со всего мира смогут больше узнать о культуре Саудовской Аравии, о самой стране, так что это будет великолепный опыт. Они заслужили эту возможность.
никому не мешает. даже не играет. грамотно говорит.
и самое главное, не будет говорит, что будет играть за сб. Бразилии на ЧМ 2036...
никому не мешает. даже не играет. грамотно говорит.
и самое главное, не будет говорит, что будет играть за сб. Бразилии на ЧМ 2036...