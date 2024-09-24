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Неймар оценил идею проведения чемпионата мира 2034 в Саудовской Аравии

вчера, 18:32

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар дал комментарий касательно чемпионата мира 2034, который пройдет в Саудовской Аравии.

Рад, что чемпионат мира пройдет здесь, в Саудовской Аравии. Считаю, что этот турнир сможет привлечь внимание всех.

Люди со всего мира смогут больше узнать о культуре Саудовской Аравии, о самой стране, так что это будет великолепный опыт. Они заслужили эту возможность.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:03
Лучший игрок в истории саудитии знает что говорит!!
Брулин
Брулин
вчера в 21:10
За этот пост Неймар заработал больше чем за сезон в «ПСЖ»
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:20
хороший человек Неймар.
никому не мешает. даже не играет. грамотно говорит.
и самое главное, не будет говорит, что будет играть за сб. Бразилии на ЧМ 2036...
m8p2ueavz3x7
m8p2ueavz3x7
вчера в 19:39
Пусть играет лучше чем гдагодет эти разговоры
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 19:30
Похвалил - лям в кармане.. Чем не жизнь.. Хе..
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:51
Попробовал бы Неймар сказать что-то другое...
a9s3nd3jjnsf
a9s3nd3jjnsf
вчера в 18:50
Деньги в Саудовской Аравии кончатся и не будет там никакого футбола, не их это.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:45
Ну хоть так контракт отрабатывает
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