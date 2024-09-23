Джо Коул: «Антони не стар, он ещё должен выйти на пик»

Экс-игрок «Челси» высказался о причинах, по которым нападающий «Манчестер Юнайтед» не может проявить себя в АПЛ .

Суть в том, что, как я думаю, он идеальный игрок для Эредивизие. Но ему тяжело в атлетичной АПЛ .

Он способный игрок с замечательной техникой и мастерством. Было здорово видеть, как Антони хорошо играл против «Барнсли», но я не вижу, чтобы он влиял на стартовый состав МЮ в этом сезоне, не понимаю, как он сможет всё изменить.

Полагаю, «Манчестер Юнайтед» расстанется с ним. Антони не стар, он ещё только должен выйти на пик в ближайшие годы. Ему, наверное, лучше подойдут другие лиги.