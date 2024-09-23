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Джо Коул: «Антони не стар, он ещё должен выйти на пик»

вчера, 23:56

Экс-игрок «Челси» Джо Коул высказался о причинах, по которым нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони не может проявить себя в АПЛ.

Суть в том, что, как я думаю, он идеальный игрок для Эредивизие. Но ему тяжело в атлетичной АПЛ.

Он способный игрок с замечательной техникой и мастерством. Было здорово видеть, как Антони хорошо играл против «Барнсли», но я не вижу, чтобы он влиял на стартовый состав МЮ в этом сезоне, не понимаю, как он сможет всё изменить.

Полагаю, «Манчестер Юнайтед» расстанется с ним. Антони не стар, он ещё только должен выйти на пик в ближайшие годы. Ему, наверное, лучше подойдут другие лиги.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:51
"Антони не стар" и это единственный его плюс видимо)))
galem72
galem72
сегодня в 08:09
С бразильцем однозначно нужно прощаться. Понятно, что выкинутые за него килотонны денег не вернуть, но этот игрок точно не нужен в составе. АПЛ не его лига, он слишком слаб для неё: одни понты без мозгов и физики.
yvmam46s32rf
yvmam46s32rf
сегодня в 07:10
Интересный взгляд на ситуацию. Думаю, Антони действительно сложно проявить себя в АПЛ из-за её интенсивности и атлетичности. Возможно, ему больше подойдут другие лиги, где он сможет показать свои навыки и технику.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:25
Не просто играть в АПЛ.... пусть перебирается где полегче.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:01
Думаю чемпионат голландии это потолок для него
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:59
Зря он так, Антони и Мудрик ещё себя покажут 🔥 это необработанные алмазы 😁
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:09
Нужно менять чемпионат на более спокойный...
thw453xz6tb9
thw453xz6tb9
сегодня в 03:08
Что-то долгим получается его восхождение на пик
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 01:12
Думается это относится и к тренеру МЮ, для Голландии он вполне подходит. Но для МЮ - не его уровень, это ведь он купил за 100 млн Антони? А? За такие деньги можно Мбаппе купить.
cmymk6xxf2x8
cmymk6xxf2x8
сегодня в 00:38
Антони надо прислушаться к совету старшего
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