Кассано: «Роналду не умеет играть в футбол»

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано критически отозвался о нападающем клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду не умеет играть в футбол. Он может забить 3000 голов, но мне ***** [безразлично].
Игуаин, Агуэро, Бензема, Левандовски, Ибрагимович и Суарес понимали, как наладить взаимодействие с командой. Они умели делать многое, в отличие от Роналду, единственной целью которого всегда было забить гол.
Кто такой Кассано и сейчас не многие знают, лет ещё через пять никто и не вспомнит. А Роналду будут помнить очень долго, кто-то с восторгом, кто-то с ненавистью. Но так-то и у Пеле с Марадоной была армия ненавистников.
Кто такой Кассано и сейчас не многие знают, лет ещё через пять никто и не вспомнит. А Роналду будут помнить очень долго, кто-то с восторгом, кто-то с ненавистью. Но так-то и у Пеле с Марадоной была армия ненавистников.
Вообще то в футболе, главная цель- это забить гол в ворота соперника. Это знают все, начиная с младшей группы футбольной школы. Рончик забил уже 900.
Кассано? Ты кто? Пиццу разносил чтоли, или в спорт баре работал, что знаешь таких игроков, Бензема, Агуэро.
Вообще то в футболе, главная цель- это забить гол в ворота соперника. Это знают все, начиная с младшей группы футбольной школы. Рончик забил уже 900.
Кассано? Ты кто? Пиццу разносил чтоли, или в спорт баре работал, что знаешь таких игроков, Бензема, Агуэро.