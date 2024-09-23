Кассано: «Роналду не умеет играть в футбол»

Экс-игрок сборной Италии критически отозвался о нападающем клуба «Аль-Наср» .

Криштиану Роналду не умеет играть в футбол. Он может забить 3000 голов, но мне ***** [безразлично].

Игуаин, Агуэро, Бензема, Левандовски, Ибрагимович и Суарес понимали, как наладить взаимодействие с командой. Они умели делать многое, в отличие от Роналду, единственной целью которого всегда было забить гол.