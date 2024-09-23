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Кассано: «Роналду не умеет играть в футбол»

вчера, 21:17

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано критически отозвался о нападающем клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду не умеет играть в футбол. Он может забить 3000 голов, но мне ***** [безразлично].

Игуаин, Агуэро, Бензема, Левандовски, Ибрагимович и Суарес понимали, как наладить взаимодействие с командой. Они умели делать многое, в отличие от Роналду, единственной целью которого всегда было забить гол.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 08:27
Ну Роналду конечно не идеал, но кто такой Роналду и кто помнит Кассано
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
сегодня в 06:32
Вае по делу сказал Согласен с ним Нет у него играть с командой вместе а только жажда самому забить гол Вот и в сборной и в команде эта же беда
tke7d9z9vvhx
tke7d9z9vvhx
сегодня в 05:01
Похоже он сам мало понимает в футболе.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:17
Кассано завернул,,,))))
Вообще то в футболе, главная цель- это забить гол в ворота соперника. Это знают все, начиная с младшей группы футбольной школы. Рончик забил уже 900.
Кассано? Ты кто? Пиццу разносил чтоли, или в спорт баре работал, что знаешь таких игроков, Бензема, Агуэро.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:07
Странный…странный Кассссано 😁
Hamman
Hamman ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 23:18
Ну Реал тоже иногда совершал ошибки.
Кто такой Кассано и сейчас не многие знают, лет ещё через пять никто и не вспомнит. А Роналду будут помнить очень долго, кто-то с восторгом, кто-то с ненавистью. Но так-то и у Пеле с Марадоной была армия ненавистников.
Baggio R.
Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 23:05
Этот "персофан гнома" так-то за мадридский Реал играл)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:10
Если бы у португальца не было этой цели - забить гол, то он и был бы одним из тех, кого перечислил Кассано. То есть отличным, но не выдающимся футболистом, каковым является по настоящее время. Итальянец высказал своё мнение, ради бога. Имеет на это полное право, как и многие другие, придерживающиеся той же точки зрения.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 22:09
Разложил по факту)) ни добавить, ни отнять
Capral
Capral
вчера в 22:05, ред.
    Capral
    Capral ответ Locomotive Breath (раскрыть)
    вчера в 21:58
    Боюсь, и то, и другое.)))
    Ев17
    Ев17
    вчера в 21:58
    «Соседка, перестань срамиться,-
    Ей шавка говорит,- тебе ль с Слоном возиться?
    Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
    Вперед
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:57
    Джек- Вы красавец!!! Рад, что не ошибся в Вас!!! Всё по делу- точно и с перчиком...)))
    НЕ Э Г О ИСТ
    НЕ Э Г О ИСТ
    вчера в 21:31
    Зато он умеет болтать.. Морган свидетель.. 🤭👅
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 21:29
    Нюхнул чего-сь, аль выпил, Антонио?
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:28
    Примерно уровня Сапогова! Того тоже в Юве звали
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 21:28
    Чувак, как ты прав!
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 21:25
    Во он чушь несет!! Но чего еще ожидать от персофана гнома?? 🤡 Они пытаются при низить и завидуют лучшему футболисту мира 🐐
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:20
    Ты умеешь....но ты лишь всего Кассано....
    А он не умеет...но он сам Роналду....
    Гость
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