Анчелотти: «„Реал“ – лучший клуб мира, без сомнения»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнил свой нынешний клуб с «Миланом», в котором он работал ранее.
Матч с «Алавесом» в Ла Лиге станет для специалиста 300-м у руля команды.
Мне повезло тренировать великие клубы, как «Милан», к которому я испытываю особую любовь, поскольку я еще и играл за него. Но «Реал» – лучший клуб мира, без сомнения.
Продержаться здесь столько матчей – это практически чудо!
«Этими трансферами мы создали феномен под названием Галактикос, – вспоминал спустя годы те покупки Перес.
«Этими трансферами мы создали феномен под названием Галактикос, – вспоминал спустя годы те покупки Перес.
Ну, пи...ц прям какое многолетнее противостояние с Юве. 3 сезона в Серии А + 1 в ЛЧ.
Ну, пи...ц прям какое многолетнее противостояние с Юве. 3 сезона в Серии А + 1 в ЛЧ.
реал лучший клуб по истории и трофеям.
мансити лучший клуб по игре.
когда то барселона лучший клуб в истории футбола был.
завтра ливерпуль или бавария будут считаться лучшими.
ничего не вечно под луной))
последние годы у реала появился инстинкт убийцы.... и фортуна, частенько на их стороне.
везет сильнейшим.
реал лучший клуб по истории и трофеям.
мансити лучший клуб по игре.
когда то барселона лучший клуб в истории футбола был.
завтра ливерпуль или бавария будут считаться лучшими.
ничего не вечно под луной))
последние годы у реала появился инстинкт убийцы.... и фортуна, частенько на их стороне.
везет сильнейшим.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
что родной клуб лучший в мире
что родной клуб лучший в мире