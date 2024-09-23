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Анчелотти: «„Реал“ – лучший клуб мира, без сомнения»

вчера, 21:58

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнил свой нынешний клуб с «Миланом», в котором он работал ранее.

Матч с «Алавесом» в Ла Лиге станет для специалиста 300-м у руля команды.

Мне повезло тренировать великие клубы, как «Милан», к которому я испытываю особую любовь, поскольку я еще и играл за него. Но «Реал» – лучший клуб мира, без сомнения.

Продержаться здесь столько матчей – это практически чудо!

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Все комментарии
4nen88nwyeh8
4nen88nwyeh8
сегодня в 02:52
Против статистики не попрешь
амурец
амурец
сегодня в 00:55
Реал лучший без сомнения
Altafini
Altafini ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:26
И что хорошего в этом прозвище, если оно дано за космические траты.

«Этими трансферами мы создали феномен под названием Галактикос, – вспоминал спустя годы те покупки Перес.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:25
Для кого как!
Altafini
Altafini
вчера в 23:19
Сезон 2001-02, 4 место. 2002-03, 3 место. 2003-04, чемпионы. 2004-05, второе место с отставанием в 7 очков от Юве. 2005-06, второе место, отставание 3 очка.
Ну, пи...ц прям какое многолетнее противостояние с Юве. 3 сезона в Серии А + 1 в ЛЧ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:15
ок.
реал лучший клуб по истории и трофеям.
мансити лучший клуб по игре.
когда то барселона лучший клуб в истории футбола был.
завтра ливерпуль или бавария будут считаться лучшими.
ничего не вечно под луной))
последние годы у реала появился инстинкт убийцы.... и фортуна, частенько на их стороне.
везет сильнейшим.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:04
Не скажу, что прям питаю тёплые чувства к футбольному клубу Реал, но опровергать утверждение Анчелотти не вижу смысла, потому как это истина, не трбующая доказательства, а кто не согласен считайте и сопоставляйте количество трофеев и призов завоёванных королевским клубом.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 22:56
Милан, Анчелотти- действительно был ВЕЛИК. А многолетнее противостояние с Ювентусом было украшением не только итальянского футбола. Просто слов нет, какие игрокои были в клубах и как играли... На сегодня, Реал- формально лучший клуб мира, но признаться, мне больше импонирует стиль игры МС- более динамичный, острый, подвижный. Стиль Реала- несколько вальяжный и флегматичный. Но это на любителя. Не знаю, как Реал, но Карл Великий- действительно ВЕЛИК!!!!!!!
drug01
drug01
вчера в 22:52
Америку он не открыл но Реал всё же хороший клуб!!!
d227djjgrm66
d227djjgrm66
вчера в 22:45
Каждый свое хвалит, а как же?
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:39
Ну а что он мог бы ещё сказать он тренирует его
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:35
Ни один клуб мирового футбола не называется , - ГАЛАКТИКОС !!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:34
завтра вернешься в Милан, скажешь другое.
что родной клуб лучший в мире
Гость
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