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Отец Ямаля сравнил сына с Марадоной

вчера, 18:00

Мунир Насрауи, отец нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, сравнил сына с Диего Марадоной. На своей странице в социальной сети после матча с «Вильярреалом» (5:1), в котором форвард заработал пенальти и сделал голевую передачу, он опубликовал сообщение:

Великий сын, ты напоминаешь мне великого Диего Армандо Марадону.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:47
Тоже на наркотики подсел?? Надо лечится пока не поздно!! 👨‍⚕️
Capral
Capral ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 00:31
Приветище, Дорогой!!!
Думаешь лучше? Нет, все-таки, много гениев не бывает, в этом их ценность и отличие от простых. Теряется, само понятие- "гениальность"...

Но, как говорил Наполеон: "От великого до смешного- один шаг".
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:26
Ну вот, когда обскочет- тогда и поговорим.)))
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:23
Здравия желаю!) Чем больше гениев, тем лучше!)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:40, ред.
Очень талантлив, спору нет. Разносторонний и изящный.
Кто знает..., может когда-нибудь даже и обскочит Марадону. Месси это же удалось..., так почему нет ?
Брулин
Брулин
вчера в 21:05
Надеемся, что так и будет, главное обойтись без травм, у Ламина для этого есть все необходимые данные!!!👍
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:16
Бесспорно способный малый, но причислять его к великим пока ещё рановато. Уже был в Барсе один молодой, да ранний которого пророчили в приемники Леонеля Месси, я про Ансу Фати, если что, тоже называли великим с большим будущим, но юный организм не выдержал взрослых нагрузок и как итог не золотая карьера, а хрустальная. Не претендую на роль прорицателя, но Ямалю не стоит идти по стопам своего неудачливого партнёра, а во взрослый футбол надо входить постепенно, не рвя жилы, тогда спокойно станет футбольным долгожителем, а может и футбольным рекордсменом.
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:13
Но он не гений!
sv_1969
sv_1969 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 20:12
это плохой отец
112910415
112910415
вчера в 19:39
Избыточно, преждевременно, неуместно
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:38
Неужели уже гений?))) Не много ли гениев?
36kjh6gk83jr
36kjh6gk83jr
вчера в 19:28
Не дорос он ещё до Марадоны
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:25
Не думаю, что сравнение с Марадоной кто то из футболистов заслужит.
Но точно затмил всех винисиусов и билленгэмов одним разом, не говоря про гюлер. Только о Ямале и говорят и восхищаются, как когда то с Мбаппе в Монако.
Будет жаль, если поломают.
А бить по ногам, судя по всему, его будут все чаще.
других способов остановить гения пока не могут придумать...
Очень впечатляет манера игры и техника удара и длинного паса.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:21
Да у Скоулза тоже было такое, нормальною
Capral
Capral
вчера в 19:13
Марадона- единственный и неповторимый?! Неправда! У вас уже играет один марадона, в определенном смысле- точно "неповторимый".
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 19:04
Марадона единственный и не повторимый!
Capral
Capral ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 19:02
Насчет скромности Марадоны я бы поспорил, после его "руки БОГА".
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:00
Ну отец всегда будет сравнивать своего сына с лучшими.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:59
Про лидерство, техника, удары, скромность, элегантность...
Capral
Capral ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 18:54
А тогда о чем он говорит, зачем сравнивает?
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:53
А он не имел виду что похожи манеры игры Ямаля и МАРАДОНЫ.
w4j5eyvbaw9b
w4j5eyvbaw9b
вчера в 18:47
Пусть он напоминает только самого себя.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:43, ред.
"Сравнил" и "напомнил", не разные ли это понятия, господа ? Любой из действующих либо когда - то игравших футболистов временами своими удачными действиями напоминал нам ушедших легенд. Помню, с Диего Армандо однажды сравнили игрока московского "Динамо" Точилина, который в одном из матчей совершил слаломный проход и забил мяч. Сравнили в связи лишь с одним удачным действием. Но от этого сравнения Точилин не стал Марадоной. Так и любого иного футболиста, совершившего нестандартное "телодвижение", можно сравнить с любым выдающимся футболистом прошлого или настоящего.
Так же можно сравнить мяч, забитый Тюкавиным в последнем матче, с голами того же Герда Мюллера, забивавшего голы в подобной манере. Но от этого Тюкавин не станет Мюллером, а Ямаль никогда не станет Марадоной.
Capral
Capral ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 18:41
Дело в том, что по манере игры- он точно не напоминает Марадону. И вообще, к чему подобные сравнения- это нескромно и не соответствует действительности.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:38
Марадона? "Так себе игрок"!)))
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:38
В этом же нет ничего плохого, зачем все его критикуете?
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:29
Мужичок похоже берега попутал писать такое! В 17 лет он называет его великим, сравнивая с действительно Вликим и не до конца реализовавшем свой ОГРОМНЫЙ потенциал Диего! Желаю Ямалю прогрессировать и встать в один ряд с легендами! Но что-то подсказывает мне что такой папа может и загубить его талант! Ведь такие речи до добра не доводят!
Capral
Capral
вчера в 18:23, ред.
Ну, это он неправ! Уже есть один марадончик, сколько еще надо?! Теперь, в каждой команде будет по марадоне. Как сказал однажды, блистательный Е.З.Копелян (Светлая ему Память!!!), в фильме "Интервенция": "Развелось, Напольйонов! Скоро по улицам нельзя будет пройти, из-за Напольйонов"!!!
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:12
Смотря что он имел в виду, может то что, такой же кучерявый.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:04
Большинство отцов хотят видеть в сыновьях нечто неординарное , но такое сравнение для молодого игрока по крайней мере преждевременное...
Гость
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