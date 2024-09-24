Отец Ямаля сравнил сына с Марадоной

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вчера, 18:00

Мунир Насрауи, отец нападающего «Барселоны» , сравнил сына с . На своей странице в социальной сети после матча с «Вильярреалом» (5:1), в котором форвард заработал пенальти и сделал голевую передачу, он опубликовал сообщение: