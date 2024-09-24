Отец Ямаля сравнил сына с Марадоной

Мунир Насрауи, отец нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, сравнил сына с Диего Марадоной. На своей странице в социальной сети после матча с «Вильярреалом» (5:1), в котором форвард заработал пенальти и сделал голевую передачу, он опубликовал сообщение:
Великий сын, ты напоминаешь мне великого Диего Армандо Марадону.
Думаешь лучше? Нет, все-таки, много гениев не бывает, в этом их ценность и отличие от простых. Теряется, само понятие- "гениальность"...
Но, как говорил Наполеон: "От великого до смешного- один шаг".
Думаешь лучше? Нет, все-таки, много гениев не бывает, в этом их ценность и отличие от простых. Теряется, само понятие- "гениальность"...
Но, как говорил Наполеон: "От великого до смешного- один шаг".
Кто знает..., может когда-нибудь даже и обскочит Марадону. Месси это же удалось..., так почему нет ?
Кто знает..., может когда-нибудь даже и обскочит Марадону. Месси это же удалось..., так почему нет ?
Но точно затмил всех винисиусов и билленгэмов одним разом, не говоря про гюлер. Только о Ямале и говорят и восхищаются, как когда то с Мбаппе в Монако.
Будет жаль, если поломают.
А бить по ногам, судя по всему, его будут все чаще.
других способов остановить гения пока не могут придумать...
Очень впечатляет манера игры и техника удара и длинного паса.
Но точно затмил всех винисиусов и билленгэмов одним разом, не говоря про гюлер. Только о Ямале и говорят и восхищаются, как когда то с Мбаппе в Монако.
Будет жаль, если поломают.
А бить по ногам, судя по всему, его будут все чаще.
других способов остановить гения пока не могут придумать...
Очень впечатляет манера игры и техника удара и длинного паса.
Так же можно сравнить мяч, забитый Тюкавиным в последнем матче, с голами того же Герда Мюллера, забивавшего голы в подобной манере. Но от этого Тюкавин не станет Мюллером, а Ямаль никогда не станет Марадоной.
Так же можно сравнить мяч, забитый Тюкавиным в последнем матче, с голами того же Герда Мюллера, забивавшего голы в подобной манере. Но от этого Тюкавин не станет Мюллером, а Ямаль никогда не станет Марадоной.