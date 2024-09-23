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Владелец «Милана»: «Нужно вернуть стандарт „сделано в Италии“»

вчера, 19:22

Владелец «Милана» Джерри Кардинале дал комментарий на тему влияния итальянского футбола на данный спорт в мировом масштабе.

Когда я смотрю на Серию А и «Милан», то поддерживаю одновременно несколько сторон: «Милан», Серию А и Италию.

Нужно вернуть стандарт «сделано в Италии». Это высочайшее в мире качество премиум-класса: вспомните Ferrari, подумайте о Loro Piana, о Brunello Cucinelli (последние два бренда специализируются на создании дорогой одежды — прим.ред.). Серию А должны видеть подобным образом.

Раньше так и было, но потом мир изменился. И теперь, когда мы говорим о высочайшем качестве в мировом футболе, то вспоминаем Англию и Премьер-Лигу.

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Перевод с sempremilan.com
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Все комментарии
UncleZack
UncleZack
сегодня в 03:23
Для этого есть только один выход,вернутся к Катеначчо))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:33
после победы над Интером можно и такие громкие речи толкать)
только сегодня узнал, кто владелец Милана.
красиво говорить.
а что это руководство Милана думали что Фонсека сразу выстрелить и
возьмет Скудетто....тогда чего он боялся пригласить Конте?
ну да, Конте потребует подписать сильных дорогих игроков и требовать еще больше и много чего!
и только так будет прогресс, когда в Милане топовые игроки, а не сбитые летчики и пенсионеры.
Altafini
Altafini
вчера в 21:47
Не брать кого попало, а кого брать??? Можно список недорогих игроков, которые усилят Милан???
Легко просто так говорить, не брать кого попало, покупать топигроков и т.д. и т.п. А деньги где взять??? У Милана нет арабских владельцев, нет огромного телевизионного контракта. Клуб живёт по средствам. Новые владельцы американцы. Проповедают манибол.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 21:27
Я удивлен, но капрал действительно сказал главное - не брать в команду кого попало. Именно этим Милан занимался после Анчелотти 20 лет. Йепесы, Матри, какие то недоразвитые Боатенги вместо Зеедорфов, это было издевательство. Смотря сейчас на Пулишича и его бьющее через край желание играть, вспоминается Кафу и Шевченко. Хорошо бы еще вера в Абрахама себя оправдала. В дерби с Интером он мог голов 5 забить и промахнулся в упор.
Capral
Capral
вчера в 21:21, ред.
Для того, чтобы вернуть настоящий Милан и настоящий итальянский футбол, для начала не следует брать в страну кого попало. Эти игроки провалились на недавнем ЧЕ, ничего не показали в еврокубках и тп. Такие как они, в нулевых, когда были настоящие Гранды и Гениальные игроки и тренеры и близко не были бы в стране. Но сейчас, конечно, на фоне убитого итальянского футбола- они герои, потому что остальные еще хуже.

Ну и конечно, недопустимо, полное отсутствие должной конкуренции. Немыслимо, чтобы чемпион страны определялся уже после 1-го круга. Так футбол не развивается. Да, раньше, тоже главными командами в Серии А были Юве и Милан, и основная конкуренция была между ними. Но были и другие команды, могущие конкурировать u отбирать очки. А сейчас, итальянский футбол на всех уровнях ослаб. За последние 12 лет- одна победа итальянцев в еврокубках. Это страшно и больно... А разве сборная страны лучше...
ssj6z5vgvx2d
ssj6z5vgvx2d
вчера в 20:38
Этого уже никогда не будет.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 20:23
Сделано в Италии, поэтому в составе больше американцев, чем итальянцев.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:09
К сожалению футбол перестал иметь национальные признаки. Италия во все времена славилась своими защитниками. Очень жёсткие, но техничные, с хорошим видением поля и выбором позиции, отличным первым пасом. А как они умели засушить игру... Сейчас таких уже нет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:03
Было бы неплохо, но нам бы о России озаботиться...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:40
но сперва надо вернуть тот великолепный Милан
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