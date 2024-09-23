Владелец «Милана»: «Нужно вернуть стандарт „сделано в Италии“»

Владелец «Милана» Джерри Кардинале дал комментарий на тему влияния итальянского футбола на данный спорт в мировом масштабе.
Когда я смотрю на Серию А и «Милан», то поддерживаю одновременно несколько сторон: «Милан», Серию А и Италию.
Нужно вернуть стандарт «сделано в Италии». Это высочайшее в мире качество премиум-класса: вспомните Ferrari, подумайте о Loro Piana, о Brunello Cucinelli (последние два бренда специализируются на создании дорогой одежды — прим.ред.). Серию А должны видеть подобным образом.
Раньше так и было, но потом мир изменился. И теперь, когда мы говорим о высочайшем качестве в мировом футболе, то вспоминаем Англию и Премьер-Лигу.
Ну и конечно, недопустимо, полное отсутствие должной конкуренции. Немыслимо, чтобы чемпион страны определялся уже после 1-го круга. Так футбол не развивается. Да, раньше, тоже главными командами в Серии А были Юве и Милан, и основная конкуренция была между ними. Но были и другие команды, могущие конкурировать u отбирать очки. А сейчас, итальянский футбол на всех уровнях ослаб. За последние 12 лет- одна победа итальянцев в еврокубках. Это страшно и больно... А разве сборная страны лучше...
Ну и конечно, недопустимо, полное отсутствие должной конкуренции. Немыслимо, чтобы чемпион страны определялся уже после 1-го круга. Так футбол не развивается. Да, раньше, тоже главными командами в Серии А были Юве и Милан, и основная конкуренция была между ними. Но были и другие команды, могущие конкурировать u отбирать очки. А сейчас, итальянский футбол на всех уровнях ослаб. За последние 12 лет- одна победа итальянцев в еврокубках. Это страшно и больно... А разве сборная страны лучше...