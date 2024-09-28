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Билялетдинов рассказал о работе в «Локомотиве»

вчера, 12:42

Экс-футболист Динияр Билялетдинов рассказал о работе в тренерском штабе «Локомотива»:

У нас немного специфическая работа, не совсем в классическом понимании тренерства. Мы работаем с группой определенных футболистов по разным возрастам. У нас более индивидуальная работа, а не командная или тактическая.

Работа направлена на выполнение технических элементов. Я отвечаю за группу полузащитников — с какими моментами в игре они сталкиваются и что нужно улучшать. Есть набор упражнений для этого, количество повторений. Задача — подтянуть те или иные необходимые в полузащите навыки.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 14:40
А я помню, еще его папу в- ЦСКА, Локомотиве, в советском чемпионате...
альсато
альсато
вчера в 14:36
Действительно!..работать с ребятами кто играет в линии защиты и в линии атаки-нет ничего проще!...а вот..полузащитник-это ...это...короче...покажите мне свою полузащиту-и я скажу , что у вас за команда!
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:05
Ну как то вроде и не о чем! Работает ну и молодец!Был бы толк!
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:43
Не слишком ли часто говорят о Билялетдинове.
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