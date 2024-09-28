Билялетдинов рассказал о работе в «Локомотиве»

Экс-футболист рассказал о работе в тренерском штабе «Локомотива»:

У нас немного специфическая работа, не совсем в классическом понимании тренерства. Мы работаем с группой определенных футболистов по разным возрастам. У нас более индивидуальная работа, а не командная или тактическая.

Работа направлена на выполнение технических элементов. Я отвечаю за группу полузащитников — с какими моментами в игре они сталкиваются и что нужно улучшать. Есть набор упражнений для этого, количество повторений. Задача — подтянуть те или иные необходимые в полузащите навыки.