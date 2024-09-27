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Мостовой: «Мне сказали, что Абаскаль читал лекцию в РФС. Посмеялся от души»

вчера, 15:18

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой сообщил, что испанский специалист Гильермо Абаскаль читал лекцию в РФС.

Не поверите, я вчера заезжал в РФС, и мне сказали, что Абаскаль читал лекцию. Честно говоря, хотел выйти оттуда через окно, не приближаться к двери. Смешно просто. Мне рассказали, прислали фото. Я просто в шоке. Просто подошёл человек и сказал: «Тут вчера этот был, ну как ты его назвал». Хотелось просто…

Я в шоке, правда. Оказалось, что у них человек не смог приехать, и нужно было срочно искать замену. Ну и откликнулся только вот этот, нефутбольный. Посмеялся от души. Но вот людям нужен хоть какой‑то человек, просто какой‑то. А он сказал, что с удовольствием приедет. Просто бессовестный, невозможно. Его выгнали из одной команды, тут же — из другой, а он приезжает. Совестливый человек из дома бы месяц не выходил, думал, а этот вот… Ну, время такое.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:15
связь есть: оба слова написаны с ошибками, не удивительно при таком потоке словоблудия ...
Squirrel96
Squirrel96 ответ 9733bezgymz8 (раскрыть)
вчера в 18:25
Спасибо, исправили.
cbq4y6z2dysm
cbq4y6z2dysm
вчера в 18:23
В РФС денег много, лучше бы на развитие детского футбола их потратили, хотя кто-то от этого и в РФС имеет.
stanichnik
stanichnik ответ Фил Кио (раскрыть)
вчера в 17:57
Доброго Здоровья Фил Кио!
Если вы не знаете кто такой Гаджи Гаджиев, то Википедия вам в помощь. Скобочки в конце вашего комментария не совсем уместны, потому как нет никакой связи Гаджиева с ифацыганами.
Фил Кио
Фил Кио ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:45
Гаджиава, инфоцигане ... правильно Гаджиев и цыгане...)))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:30
Как бы понятно, что Абаскаль так себе тренер, но почему его подвергает критике и насмешкам вообще никакущий тренер, который только рассказывает насколько бы он был крутым тренером, но так никого и не тренировав?
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:19
Прочитал новость и сразу задался несколькими вопросами какова тематика лекций с которыми выступал Абаскаль, из кого состояла слушательская аудитория и кто, а главное сколько оплатил услуги лектора?
У меня всякий раз возникает недоумение, когда по телевизору слышу, как инфоцигане на своих курсах разводят солидных, неглупых и уже вполне состоявшихся успешных людей на бабки, а тут аналогичный случай. Только в роли коуча горе-тренер, дважды изгнанный из клубов по причине профнепригодности, а в роли внимательных слушателей представители РФСа. И пусть они не потратили ни рубля, но и бесплатно эти занятия лектор вряд ли проводил с присутствующими. Наверняка получил от нашей организации кругленькую сумму, да ещё скорее всего в конверте.
Это как же нужно опустится, чтобы пригласить шарлатана? Как можно не уважать своих мэтров: Сёмина, Игнатова, Гаджиава, Бердыева, Газаева и других заслуженных отечественных тренеров, готовых делиться своим опытом и рабочими секретами? Мостового можно пожурить, что нарушил дисциплину и прогулял эти курсы, но это тот случай, когда я целиком и полностью поддерживаю, оправдываю и одобряю его поступок.
Болейте за своих, а не против чужих!
9733bezgymz8
9733bezgymz8
вчера в 17:12
Просто бессоветсный
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389798/mostovoy-aleksandr-abaskal-gilermo 27.09.2024
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:25
А мне он нравится- прикольный мужик, смотрит далеко, ну и конечно- ЦАРЬ, с ПАМЯТНИКОМ, кто бы и как, этого не хотел...
Capral
Capral
вчера в 16:23
Ничего смешного не вижу, просто, рыжий перепутал РФС с остановкой...
5m9mr2enf7kf
5m9mr2enf7kf
вчера в 16:12
Мостового аж покоробило, его никогда не позовут читать лекции В РФС.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:11
Что один, что второй-друг друга стоят. Оба похожи на клоунов...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:07, ред.
Тема: как отличить специалиста от шарлатана и краткий курс согласования решений с высшими силами. Мостовой всё правильно сказал, времена ужасные, люди совсем стали беспринципные, ни стыда ни совести. Лишь бы ещё где то примелькаться. Рыжий клоун конечно рассчитывает что найдётся ещё какой то цирк в котором он будет кстати, и по нашим временам не зря надеется, вполне вероятно и прокатит. Но вот такая вот среда самая благоприятная конечно где можно внаглую паразитировать под носом у начальства в Спартаке была, но там он уже своё отработал.
92mcbea7ffv6
92mcbea7ffv6
вчера в 16:06
Что Абаскаль, что Мостовой, специалисты никакие, пусть друг над другом смеются.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:00
Честно говоря, это выглядит как комедия. Если человек уже дважды был уволен, какой опыт он может передать? Неужели в РФС не нашлось более подходящего спикера? Вроде бы серьезная организация, а такое происходит. Надо же быть осторожнее с выбором людей, которые учат наших тренеров.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:46
Мостовой, если ты себя считаешь единственным специалистом в российском футболе, получи тренерскую лицензию и займи со средним клубом, если тебе его дадут, место в топ-5 РПЛ. Но вот беда - в случае с Абаскалем Мостовой прав. Чему этот человек может нас научить?
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:34, ред.
Наверно лекцию должен был читать сам Мостовой, но Абаскаль сработал на опережении - вот отсюда и весь царский негатив вылился. А иначе за чем бы это Мостовой в РФС сунулся - уж не Дюкова ли с трона подвинуть))
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:30
Не ну лекции Рыжего это смешно , но Шурик то тоже не ангел)))
shlomo
shlomo
вчера в 15:29
Вероятно многих уже достал этот так называемый "царь". Запасы злобы на весь мир у него когда-нибудь закончатся?

Пи.Си. Над шутками Мостового смеётся только сам Мостовой.
tfjwu3nmrh7g
tfjwu3nmrh7g
вчера в 15:25
Лекция просто была на тему "Как не надо работать тренером"
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