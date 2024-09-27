Мостовой: «Мне сказали, что Абаскаль читал лекцию в РФС. Посмеялся от души»

Бывший игрок сборной России сообщил, что испанский специалист читал лекцию в РФС .

Не поверите, я вчера заезжал в РФС , и мне сказали, что Абаскаль читал лекцию. Честно говоря, хотел выйти оттуда через окно, не приближаться к двери. Смешно просто. Мне рассказали, прислали фото. Я просто в шоке. Просто подошёл человек и сказал: «Тут вчера этот был, ну как ты его назвал». Хотелось просто…

Я в шоке, правда. Оказалось, что у них человек не смог приехать, и нужно было срочно искать замену. Ну и откликнулся только вот этот, нефутбольный. Посмеялся от души. Но вот людям нужен хоть какой‑то человек, просто какой‑то. А он сказал, что с удовольствием приедет. Просто бессовестный, невозможно. Его выгнали из одной команды, тут же — из другой, а он приезжает. Совестливый человек из дома бы месяц не выходил, думал, а этот вот… Ну, время такое.