Мостовой: «Мне сказали, что Абаскаль читал лекцию в РФС. Посмеялся от души»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой сообщил, что испанский специалист Гильермо Абаскаль читал лекцию в РФС.
Не поверите, я вчера заезжал в РФС, и мне сказали, что Абаскаль читал лекцию. Честно говоря, хотел выйти оттуда через окно, не приближаться к двери. Смешно просто. Мне рассказали, прислали фото. Я просто в шоке. Просто подошёл человек и сказал: «Тут вчера этот был, ну как ты его назвал». Хотелось просто…
Я в шоке, правда. Оказалось, что у них человек не смог приехать, и нужно было срочно искать замену. Ну и откликнулся только вот этот, нефутбольный. Посмеялся от души. Но вот людям нужен хоть какой‑то человек, просто какой‑то. А он сказал, что с удовольствием приедет. Просто бессовестный, невозможно. Его выгнали из одной команды, тут же — из другой, а он приезжает. Совестливый человек из дома бы месяц не выходил, думал, а этот вот… Ну, время такое.
У меня всякий раз возникает недоумение, когда по телевизору слышу, как инфоцигане на своих курсах разводят солидных, неглупых и уже вполне состоявшихся успешных людей на бабки, а тут аналогичный случай. Только в роли коуча горе-тренер, дважды изгнанный из клубов по причине профнепригодности, а в роли внимательных слушателей представители РФСа. И пусть они не потратили ни рубля, но и бесплатно эти занятия лектор вряд ли проводил с присутствующими. Наверняка получил от нашей организации кругленькую сумму, да ещё скорее всего в конверте.
Это как же нужно опустится, чтобы пригласить шарлатана? Как можно не уважать своих мэтров: Сёмина, Игнатова, Гаджиава, Бердыева, Газаева и других заслуженных отечественных тренеров, готовых делиться своим опытом и рабочими секретами? Мостового можно пожурить, что нарушил дисциплину и прогулял эти курсы, но это тот случай, когда я целиком и полностью поддерживаю, оправдываю и одобряю его поступок.
Болейте за своих, а не против чужих!
У меня всякий раз возникает недоумение, когда по телевизору слышу, как инфоцигане на своих курсах разводят солидных, неглупых и уже вполне состоявшихся успешных людей на бабки, а тут аналогичный случай. Только в роли коуча горе-тренер, дважды изгнанный из клубов по причине профнепригодности, а в роли внимательных слушателей представители РФСа. И пусть они не потратили ни рубля, но и бесплатно эти занятия лектор вряд ли проводил с присутствующими. Наверняка получил от нашей организации кругленькую сумму, да ещё скорее всего в конверте.
Это как же нужно опустится, чтобы пригласить шарлатана? Как можно не уважать своих мэтров: Сёмина, Игнатова, Гаджиава, Бердыева, Газаева и других заслуженных отечественных тренеров, готовых делиться своим опытом и рабочими секретами? Мостового можно пожурить, что нарушил дисциплину и прогулял эти курсы, но это тот случай, когда я целиком и полностью поддерживаю, оправдываю и одобряю его поступок.
Болейте за своих, а не против чужих!