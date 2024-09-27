Башич: «Сложный период для „Оренбурга“, но мы не играем плохо»

Полузащитник «Оренбурга» и сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич прокомментировал форму южноуральцев в последних матчах.
Да, сейчас сложный период для «Оренбурга». Но я не считаю, что мы не играем плохо, просто не лучшие результаты. Мы тренируемся на максимуме, забиваем голы, однако нам забивают ещё больше. Даже не знаю, почему так получается, не могу назвать конкретную причину. Но очевидно, что нам нужно становиться лучше и побеждать, потому что у нас всего одна победа в чемпионате.
Напомним, «Оренбург» занимает 13-е место (зона стыковых матчей) в турнирной таблице РПЛ.