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Тедеев: «Дзюба был лучшим и остаётся одним из лучших нападающих в России»

вчера, 10:56

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о человеческих качествах нападающего тольяттинцев Артёма Дзюбы и назвал основные аспекты его игры.

Мне сразу в нём понравилось то, что он мужчина, человек, который очень хорошо относится к своим родителям. Артём часто говорит о своём отце. Человек привнёс много положительного в «Акрон». И в плане игры, и в плане эмоций. Он и шутками может разрядить атмосферу, и простым правильным словом настроить молодёжь.

Мы оба глубоко верующие люди, об этом тоже поговорили. Поняли, что во многом нас спасёт вера.

У него был достаточно хороший уровень спортивной формы, несмотря на то что он пропустил начало сезона. Артём не тот футболист, который играет на спринтах. Он чаще действует за счёт грамотного выбора позиции, очень умело ведёт себя в створе ворот. Ему важно быть физически в порядке, чтобы успешно вести единоборства. Вот здесь я не увидел никаких особых проблем. Находясь без команды, Артём работал с тренером по физподготовке. Видно, что сделано всё было достаточно профессионально. Сейчас Дзюба нормально тренируется, не выпадает из процесса. Нет никакой необходимости как-то дозировать ему нагрузку. Артём работает наравне со всеми. А самое главное — занимается с настроением. Я ему сразу сказал: «Ты нам важен во всех аспектах. И как личность, и как человек-звезда». Дзюба был лучшим и остаётся одним из лучших нападающих в России последних лет. И ему нужно это подтверждать. А в паспорт я никогда не заглядываю. И 17-летний мальчишка может оказаться в основе, и 36-летний мастер. Главное, чтобы они соответствовали требованиям. Артём старается и полезен не только в атаке.

Да, даже в матче с «Краснодаром», несмотря на не очень хороший счёт, Дзюба во многих эпизодах очень грамотно перекрывал передачи соперника вперёд на опорных полузащитников. «Быкам» приходилось делать поперечные пасы — в итоге мяч всё время был перед нами. То есть Артём не гнушается черновой работы. Думаю, он ещё будет прибавлять. Самое главное, чтобы его физическое и эмоциональное состояние соответствовало его возможностям. Поэтому мы с ним и договорились о том, что он всё время должен быть в нормальной спортивной форме.

Я спрашивал мнение и Станислава Саламовича Черчесова, который тоже много лестных слов сказал об Артёме. Большое ему за это спасибо: он укрепил мою веру в этого нападающего. Такие маститые специалисты не могут просто так бросать слова на ветер.

Артём многое сделал для развития футбола. Считаю, всем нам надо просто желать этому человеку удачи и успеха. Дзюба много радости принёс стране. Давайте жить позитивом, а не ждать, когда у меня с ним закончится конфетно-букетный период! У нас его и не было. И не будет. Есть профессиональные отношения, которые и Артёму помогают, и команду двигают вперёд. Надеюсь, все от этого сотрудничества только выиграют. Повторюсь, Дзюба — достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить.

За «Акрон» Дзюба сыграл три матча, в которых отметился 3 голевыми передачами.

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Все комментарии
Andy Rush
Andy Rush
вчера в 20:15
В данных постах персональное мнение каждого, соответственно, выскажу свое. Жизнь - жизнью, работа - работой. Количество голов в ЧР и СР говорит само за себя. а кулаком дергает почти 100% мужиков. Поэтому не за это судить надо. Понятно, что личность медийная. Но как как Кокорин и Мамаев не буянил, как Сафонов - с женой не разводился. Взломали телефон - не повезло, а народ, как падальщики, накинулись. По мне - один из лучших футболистов в истории страны, я подписан на его канал и только радуюсь его успехам.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:43
Тоесть вы оправдываете наркоторговцев этим?

Вы серьёзо?
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:13, ред.
У меня простой вопрос: а тот, кто торгует водкой и табаком , не является убийцей? Вчера проституция была страшным позором, сегодня - нормальным явлением. Вчера игорный бизнс был под запретом, сегодня он легализован. Мораль постоянно меняется и приспосабливатся под насущные выгоды. Поэтому я бы не был столь категоричным в своих суждениях.
Об Артёме можно сказать тоже во временных интервалах. Когда приносил пользу сборной и Зениту, был во славе. Теперь, кто ничего сам не достиг, пытается его облить грязью. Вот это я считаю неприличным. Заур Тедеев именно это и хотел подчеркнуть без всякой рекламы.
Vladrad
Vladrad
вчера в 16:23
Возможно был лучшим когда-то, но никак не сейчас.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:32
Артём Дзюба, конечно интересная личность нашего футбола, он и герой для всей страны, особенно после ЧМ 2018, он и антигерой для спартачей и тех кто ненавидит Зенит.
Да он человек эпатаж, любит быть в центре внимания, но тут нужно отделять его как футболиста, так и просто публичного человека.

Возьмём две ситуации:
В первой ситуации человек побаловался сам с собой, заснял это на видео для девушки с которой у него был роман, но его взломали и пытались развести на бабки.
Во второй ситуации человек вложился в наркобизнес, но сеть накрыли и его привлекли к уголовной ответственности.
Так вот вопрос: Чей проступок более требует презрения, тот который не принёс ничего человечеству, а скорее всего ему самому или второй, который несёт смерть людям?
Тут вроде ответ прост, но как оказывается не всё так просто, для многих наркоторговец несущий смерть людям герой, а просто дурачок (подбирал более безобидное словечко) враг народа.
Ну, что тут сказать? У нас больше судят по своим личным пристрастиям, своим прощаем всё, даже Промес может быть легендой, хотя от таких надо избавляться и просить, что бы их не ассоциировали с именем клуба, но даже чёрный пиар дороже спортивных достижении.
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:55
Хороший футболист - своего сезона не более..
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
вчера в 13:25
Какой он великий футболист который много что сделал для российского футбола Он позор и позорище нашего футбола
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:11
Вы опередили меня! Согласен на все 100%
STVA 1
STVA 1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 13:11
В ом Спартаке его не было бы от слова СОВСЕМ! Да и в первой лиге он был нужен только командам нижней десятке!
Валерий Турсунов («Памир» Душанбе) Виталий Раздаев («Кузбасс» Кемерово) Александр Старков («Даугава» Рига) Реваз Челебадзе («Динамо» Батуми) Андреев (СКА)!Разве этого любителя видео можно сравнить с ними!?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:52
Совсем не вяжутся слова....."он верующий человек, футболист звезда" и тем видео, что он создал и пустил гулять по сети. Так что джигит Заур не надо бросаться словами. Гнилой чел Дзюба
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:46
Если Дзюба лучший нападающий в России,тогда в России нет футболв.
Мне кажется советский Спартак и другие команды были сильнее чем этот Спартак,даже в 90е годы,а Дзюба наверно сидел бы в запасе у Романцева
z832spramzjz
z832spramzjz
вчера в 12:16
Надо же Тедееву кого-то похвалить в команде, Дзюба и подвернулся.
yyh94j2vrn5v
yyh94j2vrn5v
вчера в 12:05
По крайней мере, Дзюба не лишний на поле и играет не хуже некоторых хваленых футболистов.
Capral
Capral
вчера в 11:26
Вот это да- такой огромный текст! Если не знать о ком статья, можно было бы подумать, что как минимум- о Пеле или о Месси с Роном. Даже не стал читать, достаточно комментариев под статьей...
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:23
Что-то Тедеев лишка сказанул на счет развития футбола
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:21
Он наверное уже готовится к этому)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:20
Тедеев если уйдёт в отставку, то можно будет попробывать себя в роли футбольного агента, уж очень он ярко расписал все достоинства футболиста, словно сваха на ярмарке невест.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:14
Артём много сделал для развития российского футбола? Так и футбол много сделал для Дзюбы. Прежде всего, длительное время отвлекал его от тех глупостей, в которые он сейчас окунулся с головой. Не стоит Артёма идеализировать... Он такой, какой есть - талантливый, но очень глупый...
Гость
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