Тедеев: «Дзюба был лучшим и остаётся одним из лучших нападающих в России»

Главный тренер «Акрона» рассказал о человеческих качествах нападающего тольяттинцев и назвал основные аспекты его игры.

Мне сразу в нём понравилось то, что он мужчина, человек, который очень хорошо относится к своим родителям. Артём часто говорит о своём отце. Человек привнёс много положительного в «Акрон». И в плане игры, и в плане эмоций. Он и шутками может разрядить атмосферу, и простым правильным словом настроить молодёжь.

Мы оба глубоко верующие люди, об этом тоже поговорили. Поняли, что во многом нас спасёт вера.

У него был достаточно хороший уровень спортивной формы, несмотря на то что он пропустил начало сезона. Артём не тот футболист, который играет на спринтах. Он чаще действует за счёт грамотного выбора позиции, очень умело ведёт себя в створе ворот. Ему важно быть физически в порядке, чтобы успешно вести единоборства. Вот здесь я не увидел никаких особых проблем. Находясь без команды, Артём работал с тренером по физподготовке. Видно, что сделано всё было достаточно профессионально. Сейчас Дзюба нормально тренируется, не выпадает из процесса. Нет никакой необходимости как-то дозировать ему нагрузку. Артём работает наравне со всеми. А самое главное — занимается с настроением. Я ему сразу сказал: «Ты нам важен во всех аспектах. И как личность, и как человек-звезда». Дзюба был лучшим и остаётся одним из лучших нападающих в России последних лет. И ему нужно это подтверждать. А в паспорт я никогда не заглядываю. И 17-летний мальчишка может оказаться в основе, и 36-летний мастер. Главное, чтобы они соответствовали требованиям. Артём старается и полезен не только в атаке.

Да, даже в матче с «Краснодаром», несмотря на не очень хороший счёт, Дзюба во многих эпизодах очень грамотно перекрывал передачи соперника вперёд на опорных полузащитников. «Быкам» приходилось делать поперечные пасы — в итоге мяч всё время был перед нами. То есть Артём не гнушается черновой работы. Думаю, он ещё будет прибавлять. Самое главное, чтобы его физическое и эмоциональное состояние соответствовало его возможностям. Поэтому мы с ним и договорились о том, что он всё время должен быть в нормальной спортивной форме.

Я спрашивал мнение и Станислава Саламовича Черчесова, который тоже много лестных слов сказал об Артёме. Большое ему за это спасибо: он укрепил мою веру в этого нападающего. Такие маститые специалисты не могут просто так бросать слова на ветер.

Артём многое сделал для развития футбола. Считаю, всем нам надо просто желать этому человеку удачи и успеха. Дзюба много радости принёс стране. Давайте жить позитивом, а не ждать, когда у меня с ним закончится конфетно-букетный период! У нас его и не было. И не будет. Есть профессиональные отношения, которые и Артёму помогают, и команду двигают вперёд. Надеюсь, все от этого сотрудничества только выиграют. Повторюсь, Дзюба — достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить.