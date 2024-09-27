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Артига рассказал, когда Джикия сможет дебютировать за «Химки»

вчера, 10:29

Главный тренер «Химок» Франк Артига рассказал о форме защитника подмосковного клуба Георгия Джикии и сообщил, когда он сможет дебютировать за команду.

Джикия не тренировался три месяца, а до этого не играл целый год, но сейчас набирает форму и где‑то даже превосходит мои ожидания. Скоро он сможет сыграть. Конечно, отпечаток накладывает его позиция. Будь он нападающим или полузащитником, я бы дал ему уже 30–15 минут, но центр обороны такого не терпит. Возможно, он уже получит шанс сыграть в матче с «Краснодаром». Повторюсь, он превосходит мои ожидания.

Напомним, 29 сентября в матче 10-го тура РПЛ «Химки» сыграют против «Крыльев Советов». А игра с «Краснодаром» состоится в рамках 11-го тура 6 октября.

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Все комментарии
Quilby
Quilby
вчера в 14:21
Джикию никто не взял, а в Химках он сам не хочет играть, считает себя великим.
yhjzpky5gp4q
yhjzpky5gp4q
вчера в 12:19
Не торопится Джикия играть за Химки, может быть, это и к лучшему, меньше привозов будет.
Anisovich
Anisovich
вчера в 12:00
А будет ли вообще он играть, он привык к пиару и большой зарплате.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:42
Если Джикия не тренировался три месяца, зачем его подписывали? Вы что, взяли кота в мешке? Конечно, легко тратить деньги из бюджета Московской области... А самим слабо заработать? Надоели уже эти пиявки.
Гость
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