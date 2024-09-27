Артига рассказал, когда Джикия сможет дебютировать за «Химки»

Главный тренер «Химок» рассказал о форме защитника подмосковного клуба и сообщил, когда он сможет дебютировать за команду.

Джикия не тренировался три месяца, а до этого не играл целый год, но сейчас набирает форму и где‑то даже превосходит мои ожидания. Скоро он сможет сыграть. Конечно, отпечаток накладывает его позиция. Будь он нападающим или полузащитником, я бы дал ему уже 30–15 минут, но центр обороны такого не терпит. Возможно, он уже получит шанс сыграть в матче с «Краснодаром». Повторюсь, он превосходит мои ожидания.