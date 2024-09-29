Руководство «Локомотива» хочет, чтобы Гильерме работал в структуре клуба

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вчера, 13:05

Председатель совета директоров «Локомотива» сообщил, что вратарю предложено работать в структуре клуба.

Наше предложение без срока давности. Он это прекрасно знает. Маринато часть нашей локомотивской семьи. Мы его будем рады видеть в структуре клуба после того, как он решит, что закончил спортивную карьеру.

Напомним, Гильерме покинул «Локомотив» в июле текущего года по истечении срока контракта и на данный момент находится без клуба. За «красно-зелёных» 38-летний голкипер выступал с августа 2007 года (387 матчей, 385 пропущенных мячей и 143 игры на ноль).

Ранее Гильерме заявил, что «Локомотив» может стать чемпионом.