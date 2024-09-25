Футбол неожиданно потерял великолепного игрока. Чемпион мира ошибся, доверившись МЮ

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25 сентября 2024, 14:31

Варан завершил карьеру в 31 год.

Варан – звезда неудачливой защиты Франции

Рафаэль выиграл чемпионат мира в России, пополнив свою впечатляющую коллекцию трофеев. Получил второй из главных трофеев, ведь до этого с «Реалом» побеждал в Лиге чемпионов. Но успех с командой Дешама означал для защитников сборной Франции начало неприятной серии. Их словно сглазили. Люка Эрнандес, хотя «Бавария» заплатила за него 80 млн евро, не смог отработать деньги, очень часто получал травмы. В ПСЖ у опытного защитника тоже хватает повреждений.

Павару повезло больше, но с врачами тоже общается достаточно регулярно, не сумел стать легендой «Баварии». Хорошо, что француза приютили в «Интере». Но там у него немало конкурентов, особенно справа в защите. Умтити, хотя чемпиону мира и напарнику Варана всего тридцать лет, может завершить карьеру. В «Барселоне» Самюэль скатился на дно. В «Лечче» пытался вернуться на былой уровень, но после перехода в «Лилль» Умтити добила травма колена, футболист вне игры с февраля.

Варан всего на полгода старше, чем Самюэль. Рафаэлю лишь тридцать один год. Его бывший напарник по «Реалу» Пепе завершил карьеру в возрасте сорока одного года. Теоретически Рафаэль Варан мог бы играть в футбол до 2034-го. Из-за этого грустно. Хотя сам француз в прощальном письме говорит, что ни о чем не жалеет. Привирает, ведь в «Реале» после лечения мениска в юности у него было семь сильных сезонов, играл от сорока поединков. Выбор в пользу МЮ испортил всю малину.

В Манчестере проиграл серии повреждений

В ноябре в первом сезоне в АПЛ Варан получил травму сухожилия. Вылетел на пятьдесят дней, пропустил десяток поединков. В «Реале» колено его тревожило в самом начале, но потом заиграл без проблем. Решение переехать из теплой Испании в более холодную Англию стало ошибкой. Количество солнечных дней и влажность климата влияют на здоровье человека. Ухудшается настроение. Меняется рацион, тоже важно для связок и мышц. Варан ухудшил свое положение, выбрав Манчестер.

Также изменился тренировочный цикл. У «Реала» подходы Анчелотти и Зидана были похожими. В «Манчестер Юнайтед» менялись наставники, а результаты вгоняли в депрессивное состояние. Сборная Франции и «Реал» не привыкли проигрывать с Вараном. У него множество легких побед, когда на оборону его команд так сильно не давили, как на защиту с Магуайром и другими защитниками «красных дьяволов». От Рафаэля ждали лидерского подхода, а в «Реале» вожаком был Рамос.

Конечно, предрасположенность к травмам была у Рафаэля ещё в составе «Реала». Чудо, что колени выдержали десять лет. Именно поэтому Варан благодарен за сказочную футбольную жизнь. Говорит, что повторил бы всё до запятой, не меняя решения. Но это самоутешение. Не должен центральный защитник завершать карьеру в 31 год. Не должен футболист уровня Варана скатываться так сильно, что ему предложили контракт в «Комо» тренера Фабрегаса. Невероятно грустная история.

Проблемы с коленом не позволили Варану стать лидером обороны новичка Серии А. Рафаэль хотел поиграть за «Комо», поскольку со сборной завязал два года назад. У Дешама теперь другие скакуны в центре обороны. Растет Салиба, от его формы будут отталкиваться в Лиге наций и в отборе к ЧМ -2026. Но в тридцать один год центральный защитник может лишь выходить на пик формы. Паоло Мальдини, Серхио Рамос и многие другие играли на неплохом уровне даже в 35 лет, а Варан так не сумел.

Рафаэль запомнится элегантным футболом

Ди Мария, Каземиро и Варан в итоге пожалели, что ушли из «Реала» именно в «Манчестер Юнайтед». Анхель переключает канал, если попадает на матч манкунианцев. Можно смело сказать, что легендарный аргентинец из «Бенфики» ненавидит время, проведенное в Англии. Каземиро ухудшил репутацию, когда выбрал клуб с тренером тен Хагом. А Варан впустую потратил несколько лет и добил себе здоровье. Но сил, чтобы доиграть в «Лансе» или вернуться в Серию А, у него не хватило.

Но если выбросить из памяти слабые матчи Варана в Англии, остаются великолепные поединки в центре обороны «Реала». Варан – один из самых элегантных защитников нового века. Его нельзя поставить выше главных представителей профессии, но можно сравнивать по стилю с величайшими вроде Алессандро Несты. Рафаэль Ксавье, так звучит полное имя, будучи рослым и тяжелым парнем, технично работал с мячом. Во всех фазах игры прошел проверку на уровень. Чистые подкаты – его конек.

Иногда терял позицию. Но если находился за спиной у соперника, то отпускал очень редко. Нет защитников без ошибок, поскольку иначе не увидели бы голов в футболе. Но есть звезды. Варан был в их числе. На его счету четыре победы в Лиге чемпионов. Француз сыграл в трех финалах престижного турнира, переиграл «Атлетико», «Ювентус» и «Ливерпуль». Во всех случаях «Реал» пропускал по одному голу, но Карвахаль, Рамос, Варан и Марсело вошли в историю великого клуба. Каноничная четверка.

Чемпион решает, чем будет заниматься дальше

Рафаэль выиграл 22 трофея с клубами и сборной. Но, к сожалению, не был создан для игры в футбол до сорока лет. Еще на ЧМ -2022 в Катаре не поймал старичков Ди Марию и Месси. Сборная Франции пропустила три мяча и уступила в серии пенальти. Зато Варан был участником одного из главных поединков в истории футбола. Рафаэль ухватился за место в основе в самом «Реале». А теперь Варан готовится к новому вызову. Говорят, останется в «Комо» в другой роли, потому что семья уже переехала в Италию.

Сын иммигранта из Мартиники и француженки вырос крутым футболистом. Гениальный трансфер «Реала», они забрали Варана из «Ланса» за смешные для футбола 10 млн евро ещё при Моуриньо. Юный Варан тогда нахамил Зидану по телефону. Зинедин позвонил ему во время подготовки игрока к экзаменам в школе, а Рафаэль не узнал голос в трубке. Спустя несколько лет Варану во время игры с Арменией передали повязку. На тот момент стал самым молодым капитаном сборной Франции в истории.