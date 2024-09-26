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«Данное решение является верным». Дешам — о Варане, завершившем карьеру

вчера, 08:58

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о решении защитника Рафаэля Варана завершить карьеру.

Рафаэль завершил карьеру, зная его, могу сказать, что этот выбор, который всегда дается сложно, стал итогом тщательного планирования. По этой причине данное решение является верным, его нужно уважать. У Рафаэля имелись все качества для построения той карьеры, которая у него была.

В течение 10 лет сборная Франции была его второй семьей, ее двери всегда открыты для Рафаэля. Прибыв в молодом возрасте, он немедленно стал лидером на поле и за его пределами. К его мнению с уважением прислушивались.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 10:42
Да уж.... если бы не травмы, то мог бы еще поиграть....
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:39
Карьера была классная у Варана и рано из-за травм закончилась
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:19
Дешам просто насыпал Рафаэлю соль на рану. Поддержать Варана можно было и по другому. Проще сказать несколько типовых комплиментов заслуженному игроку.
f3yc2vu5ek2g
f3yc2vu5ek2g
вчера в 09:16
Короче, давай до свиданья! - краткое содержание сказанного Дешамом
f848auu3ezwg
f848auu3ezwg
вчера в 09:14
Интересная игра футбол, гоняются за шариком 22 рыла,а тысячи вопят на трибуне,а сколько народу в ящик смотрят и еще о чем то спорят
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