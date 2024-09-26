«Данное решение является верным». Дешам — о Варане, завершившем карьеру

Главный тренер сборной Франции высказался о решении защитника завершить карьеру.

Рафаэль завершил карьеру, зная его, могу сказать, что этот выбор, который всегда дается сложно, стал итогом тщательного планирования. По этой причине данное решение является верным, его нужно уважать. У Рафаэля имелись все качества для построения той карьеры, которая у него была.

В течение 10 лет сборная Франции была его второй семьей, ее двери всегда открыты для Рафаэля. Прибыв в молодом возрасте, он немедленно стал лидером на поле и за его пределами. К его мнению с уважением прислушивались.