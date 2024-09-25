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Чемпион мира 2018 года Варан завершил карьеру в 31 год

вчера, 11:13

Защитник «Комо» Рафаэль Варан принял решение завершить карьеру в 31 год из-за травм.

Чемпион мира 2018 года объявил об этом на своей странице в социальной сети.

Я ни о чём не жалею, ничего бы не менял. Я выиграл больше, чем мог мечтать, но, помимо наград и трофеев, я горжусь тем, что остался верен своим принципам искренности и пытаюсь сделать мир лучше, чем я его нашёл. Надеюсь, я заставил вас всех гордиться.

За свою карьеру француз также выступал в «Лансе», мадридском «Реале» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 22:21
В Реале отлично играл
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:52
Варану в Спартак
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 19:16
здоровья варанчику!!! рано конечно завершил карьеру!!
вот как ушел из Реала в мю, так сразу как то не поперло, зря так рано уходил!!
112910415
112910415
вчера в 17:11
Что ж, ему виднее, когда уходить
n5j4xwu3tnxz
n5j4xwu3tnxz
вчера в 14:30
С такими травмами остается только лечиться, здоровья Варану.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:19
Здоровье дороже.
Но варан психологически сломался в первую очередь. Вон Ибра в МЮ на старости лет кресты порвал. И ничего, потом ещё Милан чемпионом сделал. А сейчас в 42 года и вовсе говорит, что на 15 минут готов выходить и забивать голы десятками.
Такого ничего не сломает.
Alex_67
Alex_67 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 14:10
Случайно нажал на жалобу
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:02
Достойно, мог бы до конца контракта в лазарете сидеть, и получать зарплату.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:50
Травмы конечно помешали ему!
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:38
Доиграл бы уже карьеру в Комо, может место неплохое займут, поможет им.
Anisovich
Anisovich
вчера в 12:19
Стоит пожелать ему удачи на другом поприще.
3c4knw52naf4
3c4knw52naf4
вчера в 12:13
Проходит время и надо уходить!!!
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:11
за карьеру точно не стыдно
амурец
амурец
вчера в 11:55
Выиграл все, и при чем честно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:19
Даже на трансфермаркте уже завершил стоит.
Жаль,очень рано для защитника
Вещий
Вещий
вчера в 11:16
Травмы неизбежны.... удачи в дальнейшем.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:16
Ну вот так получилось, ещё один ушёл...
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