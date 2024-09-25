Чемпион мира 2018 года Варан завершил карьеру в 31 год

Защитник «Комо» Рафаэль Варан принял решение завершить карьеру в 31 год из-за травм.
Чемпион мира 2018 года объявил об этом на своей странице в социальной сети.
Я ни о чём не жалею, ничего бы не менял. Я выиграл больше, чем мог мечтать, но, помимо наград и трофеев, я горжусь тем, что остался верен своим принципам искренности и пытаюсь сделать мир лучше, чем я его нашёл. Надеюсь, я заставил вас всех гордиться.
За свою карьеру француз также выступал в «Лансе», мадридском «Реале» и «Манчестер Юнайтед».
вот как ушел из Реала в мю, так сразу как то не поперло, зря так рано уходил!!
вот как ушел из Реала в мю, так сразу как то не поперло, зря так рано уходил!!
Но варан психологически сломался в первую очередь. Вон Ибра в МЮ на старости лет кресты порвал. И ничего, потом ещё Милан чемпионом сделал. А сейчас в 42 года и вовсе говорит, что на 15 минут готов выходить и забивать голы десятками.
Такого ничего не сломает.
Но варан психологически сломался в первую очередь. Вон Ибра в МЮ на старости лет кресты порвал. И ничего, потом ещё Милан чемпионом сделал. А сейчас в 42 года и вовсе говорит, что на 15 минут готов выходить и забивать голы десятками.
Такого ничего не сломает.
Жаль,очень рано для защитника
Жаль,очень рано для защитника