Чемпион мира 2018 года Варан завершил карьеру в 31 год

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вчера, 11:13

Защитник «Комо» принял решение завершить карьеру в 31 год из-за травм.

Чемпион мира 2018 года объявил об этом на своей странице в социальной сети.

Я ни о чём не жалею, ничего бы не менял. Я выиграл больше, чем мог мечтать, но, помимо наград и трофеев, я горжусь тем, что остался верен своим принципам искренности и пытаюсь сделать мир лучше, чем я его нашёл. Надеюсь, я заставил вас всех гордиться.

За свою карьеру француз также выступал в «Лансе», мадридском «Реале» и «Манчестер Юнайтед».