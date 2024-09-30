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Медиалига пока не получила ответа от РФС по матчу со сборной России

вчера, 12:49

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что лига является инициатором проведения товарищеского матча со сборной России.

7 октября национальная команда начнёт сбор на базе в Новогорске. К настоящему времени не было объявлено о соперниках подопечных Валерия Карпина.

Ещё нет конкретики. Мы сами инициаторы матча. Пока ответ от РФС не получили.

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Все комментарии
9yky7m2m2u7j
9yky7m2m2u7j
вчера в 19:59
Ну зачем так то унижать сборную?
И так с соперниками не очень, но не стоит бросаться в крайности и играть с клоунами.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 14:59
Ну примерный уровень того же Вьетнама , норм и ехать никуда не надо )))
YuriA
YuriA
вчера в 13:17
Команда города Урюпинска вызвала на матч сборную РФ. Ввиду неявки сборной ей засчитано поражение.
adekvat
adekvat
вчера в 13:06
Первым делом, первым делом Занзибары.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:06
И нечего им отвечать...
Так каждая заводская команда начнёт писать запросы на проведение матча со сборной России по футболу. Странно, что ещё никто не спровоцировал Карпина по этому поводу.
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