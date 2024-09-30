Медиалига пока не получила ответа от РФС по матчу со сборной России

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что лига является инициатором проведения товарищеского матча со сборной России.
7 октября национальная команда начнёт сбор на базе в Новогорске. К настоящему времени не было объявлено о соперниках подопечных Валерия Карпина.
Ещё нет конкретики. Мы сами инициаторы матча. Пока ответ от РФС не получили.
И так с соперниками не очень, но не стоит бросаться в крайности и играть с клоунами.
И так с соперниками не очень, но не стоит бросаться в крайности и играть с клоунами.
Так каждая заводская команда начнёт писать запросы на проведение матча со сборной России по футболу. Странно, что ещё никто не спровоцировал Карпина по этому поводу.
Так каждая заводская команда начнёт писать запросы на проведение матча со сборной России по футболу. Странно, что ещё никто не спровоцировал Карпина по этому поводу.