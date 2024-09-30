Медиалига пока не получила ответа от РФС по матчу со сборной России

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вчера, 12:49

Президент Медиалиги рассказал, что лига является инициатором проведения товарищеского матча со сборной России.

7 октября национальная команда начнёт сбор на базе в Новогорске. К настоящему времени не было объявлено о соперниках подопечных Валерия Карпина.